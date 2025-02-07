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Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat: Faizler düştü, güncel ödeme planı ortaya çıktı; aylık taksit tutarı ne kadar?
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat: Faizler düştü, güncel ödeme planı ortaya çıktı; aylık taksit tutarı ne kadar?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlamasıyla, taşıt kredisi faizlerinde de aşağı yönlü hareketlenme gözlemleniyor. Özellikle 400 bin TL tutarında 36... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T07:23+0300
2025-02-07T07:23+0300
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faiz oranları
faiz artırımı
faiz artırımı
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2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında kademeli bir düşüş başladı. Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.49 seviyelerine kadar gerileyen faiz oranları, son dönemde yüzde 3.15 seviyesine kadar düştü.Bu faiz oranıyla 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli bir taşıt kredisi çekmek isteyenler için aylık ödeme yaklaşık 21.500 TL seviyesinde. Daha yüksek faiz oranı uygulayan bankalarda ise bu rakam 23.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.Faizlerdeki gevşeme araç piyasasını nasıl etkiliyor?Taşıt kredisi faizlerindeki düşüş otomobil sektörüne doğrudan etki eden faktörlerden biri. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, kredi faizlerindeki gevşemenin şu an için satışlara büyük bir etki yapmadığını ancak yılın ikinci yarısından itibaren bu durumun değişebileceğini belirtti.📌 "2024 yılı boyunca yüksek faiz ortamına rağmen sıfır araç satışlarında rekorlar kırıldı. İkinci el piyasasında da satışlar tatmin edici seviyelerdeydi. Ancak faiz oranlarının düşüşü devam ederse, yılın ikinci yarısından itibaren satışlara pozitif yansımalar görebiliriz."Faizler daha da düşecek mi?Son iki aydır Merkez Bankası’nın politika faizlerinde indirime gitmesi, kredi faizlerine de yansımaya başladı. Ertemel’e göre, yılın ilk yarısında minimal düşüşler beklenirken, ikinci yarıda daha büyük oranlarda indirimler olabilir.📌 "Politika faizlerinde düşüş süreci devam ederse, taşıt kredisi faizleri de kademeli olarak gerilemeye devam edecektir."Ne zaman daha uygun krediler çekilebilir?Taşıt kredisi faiz oranları, 2020-2022 döneminde yüzde 1.50 seviyelerinde seyrediyordu. Ancak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu seviyelere hızlı bir dönüş beklenmiyor.Yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 seviyelerine yaklaşan faiz oranları, kredi çekmek için daha uygun bir ortam sağlayabilir. Eğer finansman maliyetleri düşerse, araç fiyatlarında da bir miktar artış yaşanabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/deprem-uzmani-asil-endise-verici-olan-nokta-diyerek-acikladi-izmir-icin-2-yil-tehlike-canlari-1093447310.html
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taşıt kredisi faizleri düştü mü, 2025 taşıt kredisi faiz oranları, en düşük taşıt kredisi faiz oranı, 400 bin tl taşıt kredisi aylık ödeme, 36 ay vadeli taşıt kredisi hesaplama, taşıt kredisi faizleri ne kadar, araç kredisi faiz oranları güncel, en uygun taşıt kredisi hangi bankada, kredi faizleri düşecek mi 2025, 400 bin tl taşıt kredisi geri ödeme, ikinci el taşıt kredisi faiz oranları, sıfır araç kredisi faizleri, taşıt kredisi faizleri ne zaman düşecek, araç kredisi hesaplama 2025, faiz indirimi sonrası taşıt kredisi, 2025 araç kredisi güncel faiz oranları
taşıt kredisi faizleri düştü mü, 2025 taşıt kredisi faiz oranları, en düşük taşıt kredisi faiz oranı, 400 bin tl taşıt kredisi aylık ödeme, 36 ay vadeli taşıt kredisi hesaplama, taşıt kredisi faizleri ne kadar, araç kredisi faiz oranları güncel, en uygun taşıt kredisi hangi bankada, kredi faizleri düşecek mi 2025, 400 bin tl taşıt kredisi geri ödeme, ikinci el taşıt kredisi faiz oranları, sıfır araç kredisi faizleri, taşıt kredisi faizleri ne zaman düşecek, araç kredisi hesaplama 2025, faiz indirimi sonrası taşıt kredisi, 2025 araç kredisi güncel faiz oranları

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat: Faizler düştü, güncel ödeme planı ortaya çıktı; aylık taksit tutarı ne kadar?

07:23 07.02.2025
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Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlamasıyla, taşıt kredisi faizlerinde de aşağı yönlü hareketlenme gözlemleniyor. Özellikle 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli bir taşıt kredisi çekmek isteyenler için faiz oranları yüzde 3.15 seviyelerine kadar geriledi. Peki, güncel faiz oranlarıyla kredi çekildiğinde toplam geri ödeme tutarı ne kadar?
2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında kademeli bir düşüş başladı. Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.49 seviyelerine kadar gerileyen faiz oranları, son dönemde yüzde 3.15 seviyesine kadar düştü.
Bu faiz oranıyla 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli bir taşıt kredisi çekmek isteyenler için aylık ödeme yaklaşık 21.500 TL seviyesinde. Daha yüksek faiz oranı uygulayan bankalarda ise bu rakam 23.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Faizlerdeki gevşeme araç piyasasını nasıl etkiliyor?

Taşıt kredisi faizlerindeki düşüş otomobil sektörüne doğrudan etki eden faktörlerden biri. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, kredi faizlerindeki gevşemenin şu an için satışlara büyük bir etki yapmadığını ancak yılın ikinci yarısından itibaren bu durumun değişebileceğini belirtti.
📌 "2024 yılı boyunca yüksek faiz ortamına rağmen sıfır araç satışlarında rekorlar kırıldı. İkinci el piyasasında da satışlar tatmin edici seviyelerdeydi. Ancak faiz oranlarının düşüşü devam ederse, yılın ikinci yarısından itibaren satışlara pozitif yansımalar görebiliriz."

Faizler daha da düşecek mi?

Son iki aydır Merkez Bankası’nın politika faizlerinde indirime gitmesi, kredi faizlerine de yansımaya başladı. Ertemel’e göre, yılın ilk yarısında minimal düşüşler beklenirken, ikinci yarıda daha büyük oranlarda indirimler olabilir.
📌 "Politika faizlerinde düşüş süreci devam ederse, taşıt kredisi faizleri de kademeli olarak gerilemeye devam edecektir."

Ne zaman daha uygun krediler çekilebilir?

Taşıt kredisi faiz oranları, 2020-2022 döneminde yüzde 1.50 seviyelerinde seyrediyordu. Ancak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu seviyelere hızlı bir dönüş beklenmiyor.
Yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 seviyelerine yaklaşan faiz oranları, kredi çekmek için daha uygun bir ortam sağlayabilir. Eğer finansman maliyetleri düşerse, araç fiyatlarında da bir miktar artış yaşanabilir.
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