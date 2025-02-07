https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/tasit-kredisi-cekmeyi-dusunenler-dikkat-faizler-dustu-guncel-odeme-plani-ortaya-cikti-aylik-taksit-1093447533.html

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat: Faizler düştü, güncel ödeme planı ortaya çıktı; aylık taksit tutarı ne kadar?

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat: Faizler düştü, güncel ödeme planı ortaya çıktı; aylık taksit tutarı ne kadar?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlamasıyla, taşıt kredisi faizlerinde de aşağı yönlü hareketlenme gözlemleniyor. Özellikle 400 bin TL tutarında 36... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T07:23+0300

2025-02-07T07:23+0300

2025-02-07T07:23+0300

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2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında kademeli bir düşüş başladı. Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.49 seviyelerine kadar gerileyen faiz oranları, son dönemde yüzde 3.15 seviyesine kadar düştü.Bu faiz oranıyla 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli bir taşıt kredisi çekmek isteyenler için aylık ödeme yaklaşık 21.500 TL seviyesinde. Daha yüksek faiz oranı uygulayan bankalarda ise bu rakam 23.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.Faizlerdeki gevşeme araç piyasasını nasıl etkiliyor?Taşıt kredisi faizlerindeki düşüş otomobil sektörüne doğrudan etki eden faktörlerden biri. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, kredi faizlerindeki gevşemenin şu an için satışlara büyük bir etki yapmadığını ancak yılın ikinci yarısından itibaren bu durumun değişebileceğini belirtti.📌 "2024 yılı boyunca yüksek faiz ortamına rağmen sıfır araç satışlarında rekorlar kırıldı. İkinci el piyasasında da satışlar tatmin edici seviyelerdeydi. Ancak faiz oranlarının düşüşü devam ederse, yılın ikinci yarısından itibaren satışlara pozitif yansımalar görebiliriz."Faizler daha da düşecek mi?Son iki aydır Merkez Bankası’nın politika faizlerinde indirime gitmesi, kredi faizlerine de yansımaya başladı. Ertemel’e göre, yılın ilk yarısında minimal düşüşler beklenirken, ikinci yarıda daha büyük oranlarda indirimler olabilir.📌 "Politika faizlerinde düşüş süreci devam ederse, taşıt kredisi faizleri de kademeli olarak gerilemeye devam edecektir."Ne zaman daha uygun krediler çekilebilir?Taşıt kredisi faiz oranları, 2020-2022 döneminde yüzde 1.50 seviyelerinde seyrediyordu. Ancak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu seviyelere hızlı bir dönüş beklenmiyor.Yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 seviyelerine yaklaşan faiz oranları, kredi çekmek için daha uygun bir ortam sağlayabilir. Eğer finansman maliyetleri düşerse, araç fiyatlarında da bir miktar artış yaşanabilir.

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