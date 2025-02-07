https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/deprem-uzmani-asil-endise-verici-olan-nokta-diyerek-acikladi-izmir-icin-2-yil-tehlike-canlari-1093447310.html

Deprem uzmanı 'Asıl endişe verici olan nokta' diyerek açıkladı: İzmir için 2 yıl tehlike çanları çalıyor

Deprem uzmanı 'Asıl endişe verici olan nokta' diyerek açıkladı: İzmir için 2 yıl tehlike çanları çalıyor

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’nde artan sismik hareketlilik, uzmanları endişelendiriyor. 500'den fazla depremin yaşandığı Santorini çevresinde hareketliliğin süreceği söylenirken... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T07:15+0300

2025-02-07T07:15+0300

2025-02-07T07:15+0300

son depremler

izmir

ege denizi

hamdi alkan

santorini

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Ege Denizi'nde meydana gelen 500'den fazla depremin ardından, bilim insanları bölgedeki hareketliliği yakından takip ediyor. Depremlerin volkanik kökenli olduğunu belirten uzmanlar, bu sarsıntıların uzun süre devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, "Şu ana kadar yaşanan depremler 5.1 büyüklüğüne ulaştı ve hareketlilik sürüyor. Bu depremlerin volkanizmayla ilişkili olduğunu açıkça söyleyebiliriz" dedi.En büyük tehlike: Amorgos fayı ve tsunami riskiUzmanlar, bu deprem fırtınalarının Amorgos fayını tetiklemesi durumunda büyük bir felaket yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Afrika plakasının kuzeye doğru hareketi, bölgedeki 5 sismik kuşaktan biri olan Amorgos fay hattında biriken enerjiyi artırıyor.📌 1950'li yıllarda bölgede 7'den büyük bir deprem yaşandığını hatırlatan Alkan, benzer bir depremin İzmir ve çevresi için büyük bir tsunamiye yol açabileceğini söyledi."Büyük bir deprem yaşanırsa kıyı bölgelerde yıkım kaçınılmaz olabilir. Devletimizin ve ilgili kurumların önleyici tedbirler alması hayati önem taşıyor."Türkiye i̇çin tsunami tehlikesi var mı?Tsunami tehlikesinin yalnızca okyanuslara özgü olmadığına dikkat çeken uzmanlar, Ege ve Akdeniz kıyılarının da bu risk altında olduğunu belirtiyor. Özellikle İzmir, Muğla ve Çanakkale gibi sahil kentlerinin büyük dalgalarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.Doç. Dr. Alkan, "2020’de İzmir’de yaşanan deprem sonrası tsunami meydana gelmişti. Benzer bir senaryonun daha büyük ölçekte yaşanması mümkündür" diyerek yetkilileri uyardı.Uzmanlardan kritik uyarı: Önlem alınmalıTürkiye'nin kıyı bölgelerinde tsunami ve büyük depreme karşı hazırlık yapılması gerektiği konusunda bilim insanları çağrı yapıyor. Risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Alkan, "Önleyici tedbirler alınmazsa muhtemel can ve mal kaybı çok yüksek olabilir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteorolojiden-son-dakika-uyari-geldi-19-sehir-icin-sari-alarm-verildi-cok-kuvvetli-kar-yagisi-ve-1093445479.html

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