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Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor: Uzmanı kış aylarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı
Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor: Uzmanı kış aylarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı
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Kış aylarında soğuk hava, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kalp krizi riskinin arttığı bu dönemde, dikkat edilmesi gereken noktalar ve alınması gereken... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:34+0300
2025-02-07T10:34+0300
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Kış mevsiminde soğuk hava, kalp sağlığını olumsuz etkileyerek kalp krizi riskini artırabiliyor. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Uzman, soğuk havalarda kalp krizi geçirme riskinin arttığına dikkat çekerek, kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri sıraladı.Kış aylarında soğuk havaların, hastalıkların yayılmasına ve grip gibi salgınların artmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Uzman, aynı zamanda kalp krizi riski üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Soğuk hava, kalp damarlarını büzüştürerek kalbe giden kan akışını azaltırken, kalbin oksijen ihtiyacını da olumsuz etkiliyor. Bu da kalp iş yükünü artırarak, kalp sağlığını tehdit ediyor.En yaygın belirti göğüs ağrısıSoğuk havalarda kalp krizinin en sık görülen belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten Dr. Osman Uzman, göğüs ortasında baskı ve sıkışma hissi ile başlayan ağrının, çene, kollar, sırt ve üst karın bölgelerine yayılabileceğini söyledi. Ayrıca, bu ağrıya bulantı, terleme ve çarpıntı gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Bu tür semptomlar yaşayan kişilerin derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği konusunda uyardı.Soğuk havalarda alınması gereken önlemlerSoğuk havalarda kalp sağlığını korumak için özellikle sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde egzersiz yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Uzman, kalp hastalarının dışarı çıkarken soğuktan korunmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, tek kat yerine 2-3 kat giyinerek soğuğa karşı önlem almak, egzersiz yapmadan önce ısınma hareketleri yapmak ve ağır yemeklerden kaçınmak önemli tavsiyeler arasında yer alıyor.Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz önemliKalp sağlığını korumak için düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz yapmak gerektiğini söyleyen Uzman, soğuk havalarda beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle C vitamini, doğal D vitamini içeren gıdalar ve yağlı balıkların tüketilmesi önerildi. Ayrıca, soğuk havalarda dışarıda geçirilen süreyi minimumda tutarak egzersiz yapmak, kalp sağlığını güçlendirebilir.Sigara ve alkol gibi kalp sağlığını tehdit eden alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Uzman, stresin de kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ekledi.Soğuk havaların kalp üzerindeki etkilerine karşı dikkatli olmak, kalp krizini önlemek için hayat kurtarıcı olabilir.
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soğuk hava, kalp krizi riski, kış aylarında kalp sağlığı, kardiyoloji, kalp sağlığını korumak, kalp damarları, göğüs ağrısı, kalp hastalıkları, soğuk hava etkisi, kalp krizi belirtileri, kardiyoloji uzmanı, soğuk hava önlemleri, egzersiz önerileri, soğuk hava ve kalp sağlığı, kalp sağlığı önerileri, kalp krizi öncesi semptomlar, sigara ve kalp sağlığı, alkol ve kalp sağlığı, soğuk hava egzersiz önerisi, kışın kalp sağlığı, kalp sağlığı için beslenme, egzersiz ve kalp sağlığı, kalp hastalarına öneriler, kışın kalp krizi riski
soğuk hava, kalp krizi riski, kış aylarında kalp sağlığı, kardiyoloji, kalp sağlığını korumak, kalp damarları, göğüs ağrısı, kalp hastalıkları, soğuk hava etkisi, kalp krizi belirtileri, kardiyoloji uzmanı, soğuk hava önlemleri, egzersiz önerileri, soğuk hava ve kalp sağlığı, kalp sağlığı önerileri, kalp krizi öncesi semptomlar, sigara ve kalp sağlığı, alkol ve kalp sağlığı, soğuk hava egzersiz önerisi, kışın kalp sağlığı, kalp sağlığı için beslenme, egzersiz ve kalp sağlığı, kalp hastalarına öneriler, kışın kalp krizi riski

Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor: Uzmanı kış aylarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

10:34 07.02.2025
© DHAkalp yetmezliği - kalp krizi -
kalp yetmezliği - kalp krizi - - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© DHA
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Kış aylarında soğuk hava, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kalp krizi riskinin arttığı bu dönemde, dikkat edilmesi gereken noktalar ve alınması gereken önlemler hakkında uzmanlardan önemli bilgiler.
Kış mevsiminde soğuk hava, kalp sağlığını olumsuz etkileyerek kalp krizi riskini artırabiliyor. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Uzman, soğuk havalarda kalp krizi geçirme riskinin arttığına dikkat çekerek, kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri sıraladı.
Kış aylarında soğuk havaların, hastalıkların yayılmasına ve grip gibi salgınların artmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Uzman, aynı zamanda kalp krizi riski üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Soğuk hava, kalp damarlarını büzüştürerek kalbe giden kan akışını azaltırken, kalbin oksijen ihtiyacını da olumsuz etkiliyor. Bu da kalp iş yükünü artırarak, kalp sağlığını tehdit ediyor.

En yaygın belirti göğüs ağrısı

Soğuk havalarda kalp krizinin en sık görülen belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten Dr. Osman Uzman, göğüs ortasında baskı ve sıkışma hissi ile başlayan ağrının, çene, kollar, sırt ve üst karın bölgelerine yayılabileceğini söyledi. Ayrıca, bu ağrıya bulantı, terleme ve çarpıntı gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Bu tür semptomlar yaşayan kişilerin derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği konusunda uyardı.

Soğuk havalarda alınması gereken önlemler

Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için özellikle sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde egzersiz yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Uzman, kalp hastalarının dışarı çıkarken soğuktan korunmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, tek kat yerine 2-3 kat giyinerek soğuğa karşı önlem almak, egzersiz yapmadan önce ısınma hareketleri yapmak ve ağır yemeklerden kaçınmak önemli tavsiyeler arasında yer alıyor.

Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz önemli

Kalp sağlığını korumak için düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz yapmak gerektiğini söyleyen Uzman, soğuk havalarda beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle C vitamini, doğal D vitamini içeren gıdalar ve yağlı balıkların tüketilmesi önerildi. Ayrıca, soğuk havalarda dışarıda geçirilen süreyi minimumda tutarak egzersiz yapmak, kalp sağlığını güçlendirebilir.
Sigara ve alkol gibi kalp sağlığını tehdit eden alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Uzman, stresin de kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ekledi.
Soğuk havaların kalp üzerindeki etkilerine karşı dikkatli olmak, kalp krizini önlemek için hayat kurtarıcı olabilir.
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