https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/soguk-havalar-kalp-krizini-tetikliyor-uzmani-kis-aylarinda-dikkat-edilmesi-gerekenleri-siraladi-1093452982.html

Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor: Uzmanı kış aylarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor: Uzmanı kış aylarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

Sputnik Türkiye

Kış aylarında soğuk hava, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kalp krizi riskinin arttığı bu dönemde, dikkat edilmesi gereken noktalar ve alınması gereken... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T10:34+0300

2025-02-07T10:34+0300

2025-02-07T10:34+0300

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soğuk hava

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Kış mevsiminde soğuk hava, kalp sağlığını olumsuz etkileyerek kalp krizi riskini artırabiliyor. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Uzman, soğuk havalarda kalp krizi geçirme riskinin arttığına dikkat çekerek, kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri sıraladı.Kış aylarında soğuk havaların, hastalıkların yayılmasına ve grip gibi salgınların artmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Uzman, aynı zamanda kalp krizi riski üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Soğuk hava, kalp damarlarını büzüştürerek kalbe giden kan akışını azaltırken, kalbin oksijen ihtiyacını da olumsuz etkiliyor. Bu da kalp iş yükünü artırarak, kalp sağlığını tehdit ediyor.En yaygın belirti göğüs ağrısıSoğuk havalarda kalp krizinin en sık görülen belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten Dr. Osman Uzman, göğüs ortasında baskı ve sıkışma hissi ile başlayan ağrının, çene, kollar, sırt ve üst karın bölgelerine yayılabileceğini söyledi. Ayrıca, bu ağrıya bulantı, terleme ve çarpıntı gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Bu tür semptomlar yaşayan kişilerin derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği konusunda uyardı.Soğuk havalarda alınması gereken önlemlerSoğuk havalarda kalp sağlığını korumak için özellikle sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde egzersiz yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Uzman, kalp hastalarının dışarı çıkarken soğuktan korunmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, tek kat yerine 2-3 kat giyinerek soğuğa karşı önlem almak, egzersiz yapmadan önce ısınma hareketleri yapmak ve ağır yemeklerden kaçınmak önemli tavsiyeler arasında yer alıyor.Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz önemliKalp sağlığını korumak için düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz yapmak gerektiğini söyleyen Uzman, soğuk havalarda beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle C vitamini, doğal D vitamini içeren gıdalar ve yağlı balıkların tüketilmesi önerildi. Ayrıca, soğuk havalarda dışarıda geçirilen süreyi minimumda tutarak egzersiz yapmak, kalp sağlığını güçlendirebilir.Sigara ve alkol gibi kalp sağlığını tehdit eden alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Uzman, stresin de kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ekledi.Soğuk havaların kalp üzerindeki etkilerine karşı dikkatli olmak, kalp krizini önlemek için hayat kurtarıcı olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/arastirmalar-ortaya-koydu-duzenli-omega-3-almak-yaslanmayi-yavaslatabiliyor-1093382565.html

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