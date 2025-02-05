https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/arastirmalar-ortaya-koydu-duzenli-omega-3-almak-yaslanmayi-yavaslatabiliyor-1093382565.html

Araştırmalar ortaya koydu: Düzenli Omega-3 almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor

Araştırmalar ortaya koydu: Düzenli Omega-3 almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları yaptıkları bir çalışmada düzenli olarak Omega-3 almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T13:12+0300

2025-02-05T13:12+0300

2025-02-05T13:12+0300

sağlik

harvard üniversitesi

yaşlılık

omega 3

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Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.4 aylık azalma sağladıAraştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.Öte yandan araştırmacılar, Omega-3 içeren beslenme tiplerinin, iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riski ile ilişkili olduğuna dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bilim-insanlari-duyurdu-kanser-riskini-azaltmak-icin-12-ipucu-1093361820.html

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Sputnik Türkiye

harvard üniversitesi, yaşlılık, omega 3