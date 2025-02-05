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Araştırmalar ortaya koydu: Düzenli Omega-3 almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor
Araştırmalar ortaya koydu: Düzenli Omega-3 almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları yaptıkları bir çalışmada düzenli olarak Omega-3 almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:12+0300
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Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.4 aylık azalma sağladıAraştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.Öte yandan araştırmacılar, Omega-3 içeren beslenme tiplerinin, iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riski ile ilişkili olduğuna dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.
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harvard üniversitesi, yaşlılık, omega 3
harvard üniversitesi, yaşlılık, omega 3

Araştırmalar ortaya koydu: Düzenli Omega-3 almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor

13:12 05.02.2025
© Fotoğraf : Flickr/Lori-Byaşlı insan, yaşlılar
yaşlı insan, yaşlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Fotoğraf : Flickr/Lori-B
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Bilim insanları yaptıkları bir çalışmada düzenli olarak Omega-3 almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti.
Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.

4 aylık azalma sağladı

Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.
Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.
Öte yandan araştırmacılar, Omega-3 içeren beslenme tiplerinin, iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riski ile ilişkili olduğuna dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.
Kanser test - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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