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Panama, Kuşak ve Yol Girişimi’nden ayrıldı, Çin’den tepki geldi: ‘ABD’nin baskısına şiddetle karşıyız’
Panama, Kuşak ve Yol Girişimi’nden ayrıldı, Çin’den tepki geldi: ‘ABD’nin baskısına şiddetle karşıyız’
Sputnik Türkiye
Panama Devlet Başkanı Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen ayrılacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin baskısına tepki... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, haftalık basın toplantısında, Panama'nın Pekin Büyükelçisinin, anlaşmada belirtildiği üzere iptalin 90 gün önceden duyurulması için ilgili belgeyi Çin’e sunduğunu bildirdi.Kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan Mulino, Çin’le anlaşmayı imzalayan selefini eleştirerek Kuşak ve Yol Girişimi’nin Panama’ya hiçbir şey kazandırmadığını savundu.Taraflar arasında yapılan mutabakat mektubuna göre anlaşma, her üç yılda bir otomatik yenileniyor. Bir sonraki yenileme 2026 yılı için planlanıyordu ancak taraflardan biri, üç ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla anlaşmayı feshedebiliyor.Çin’in tepkisiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, Panama’nın aldığı kararı şu sözlerle değerlendirdi:Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Çin-Panama işbirliğinin son yıllarda iki ülke halklarına sürekli fayda sağlayan verimli sonuçlar elde ettiğinin altını çizen Lin, şunu dedi:Panama Kanalı tartışmasıABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtmişti."Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı" ifadesini kullanan Mulino da ülkesinin 2017'de Çin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Girişimini kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinmiş, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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panama, çin, kuşak ve yol girişimi, abd, jose raul mulino, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü lin cien, marco rubio, donald trump, panama kanalı
panama, çin, kuşak ve yol girişimi, abd, jose raul mulino, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü lin cien, marco rubio, donald trump, panama kanalı

Panama, Kuşak ve Yol Girişimi’nden ayrıldı, Çin’den tepki geldi: ‘ABD’nin baskısına şiddetle karşıyız’

11:55 07.02.2025
© AP Photo / Matias DelacroixPanama Kanalı
Panama Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
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Panama Devlet Başkanı Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen ayrılacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin baskısına tepki göstererek Panama’nın bu kararını üzüntüyle karşıladıklarını ve dış müdahaleleri ortadan kaldırarak doğru kararı vermesini umduklarını belirtti.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, haftalık basın toplantısında, Panama'nın Pekin Büyükelçisinin, anlaşmada belirtildiği üzere iptalin 90 gün önceden duyurulması için ilgili belgeyi Çin’e sunduğunu bildirdi.
Kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan Mulino, Çin’le anlaşmayı imzalayan selefini eleştirerek Kuşak ve Yol Girişimi’nin Panama’ya hiçbir şey kazandırmadığını savundu.
Taraflar arasında yapılan mutabakat mektubuna göre anlaşma, her üç yılda bir otomatik yenileniyor. Bir sonraki yenileme 2026 yılı için planlanıyordu ancak taraflardan biri, üç ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla anlaşmayı feshedebiliyor.

Çin’in tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, Panama’nın aldığı kararı şu sözlerle değerlendirdi:

Çin, baskı ve dayatma yoluyla Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğini karalamaya ve baltalamaya çalışan ABD'nin eylemlerine şiddetle karşı çıkıyor ve Panama'nın mutabakat zaptını yenilememe kararından derin üzüntü duyuyor.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Çin-Panama işbirliğinin son yıllarda iki ülke halklarına sürekli fayda sağlayan verimli sonuçlar elde ettiğinin altını çizen Lin, şunu dedi:
Panama tarafının ikili ilişkilerdeki genel durumdan ve iki halkın uzun vadeli çıkarlarından hareket ederek, dış müdahaleleri bertaraf etmesini ve doğru kararı vermesini umuyoruz.

Panama Kanalı tartışması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtmişti.
"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı" ifadesini kullanan Mulino da ülkesinin 2017'de Çin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Girişimini kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinmiş, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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