https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/10-yil-aradan-sonra-ilk-kez-rusyadan-guney-koreye-helikopter-ihracati-1093448932.html
10 yıl aradan sonra ilk kez: Rusya’dan Güney Kore'ye helikopter ihracatı
10 yıl aradan sonra ilk kez: Rusya’dan Güney Kore'ye helikopter ihracatı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın 2024’te Güney Kore’ye on yıl aradan sonra ilk kez helikopter sağladığı, ama aynı dönem içinde uçak parçaları ihracatını da 2023’e kıyasla üçte iki... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T08:02+0300
2025-02-07T08:02+0300
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Sputnik’in, Güney Kore İstatistik Kurumu’nun verilerine dayanarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Güney Kore 2014’te bu yana ilk kez Rusya’dan 4 milyon 100 bin dolar değerinde her biri en az 2 ton ağırlığında helikopterler satın aldı.Güney Kore'nin 2024 yılında Rusya'dan yaptığı toplam uçak parçası ithalatı 5 milyon 200 bin dolar veya 34.5 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 69.2 oranında azalarak 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi. 2022 öncesinde bu tür teslimatlar yapılmamıştı.Ayrıca Rusya’dan toplam 2 milyon 900 bin dolar değerinde çeşitli uçak, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) parçaları ve 2 milyon 40 bin dolar değerinde pervane satın alan Güney Kore, 261 bin dolarlık küçük partiler halinde iniş takımı ve parçaları gibi ekipmanlar da ithal etti.Genel olarak 2024’te Güney Kore’nin Rusya’dan yaptığı toplam hava aracı ve parça ithalatı 9 milyon 300 bin dolar (39,8 ton) olarak gerçekleşti. Bu rakamla Rusya, Güney Kore’nin bu alandaki tedarikçileri arasında dokuzuncu sırada yer aldı. En büyük beş tedarikçi 2.4 milyar dolarla ABD, 1.1 milyar dolarla Fransa, 274.4 milyon dolarla Almanya, 88.5 milyon dolarla Kanada ve 83.7 milyon dolarla Çin oldu.
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güney kore, rusya, helikopter
güney kore, rusya, helikopter
10 yıl aradan sonra ilk kez: Rusya’dan Güney Kore'ye helikopter ihracatı
08:02 07.02.2025 (güncellendi: 08:22 07.02.2025)
Rusya’nın 2024’te Güney Kore’ye on yıl aradan sonra ilk kez helikopter sağladığı, ama aynı dönem içinde uçak parçaları ihracatını da 2023’e kıyasla üçte iki oranında azalttığı tespit edildi.
Sputnik’in, Güney Kore İstatistik Kurumu’nun verilerine dayanarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Güney Kore 2014’te bu yana ilk kez Rusya’dan 4 milyon 100 bin dolar değerinde her biri en az 2 ton ağırlığında helikopterler satın aldı.
Güney Kore'nin 2024 yılında Rusya'dan yaptığı toplam uçak parçası ithalatı 5 milyon 200 bin dolar veya 34.5 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 69.2 oranında azalarak 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi. 2022 öncesinde bu tür teslimatlar yapılmamıştı.
Ayrıca Rusya’dan toplam 2 milyon 900 bin dolar değerinde çeşitli uçak, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) parçaları ve 2 milyon 40 bin dolar değerinde pervane satın alan Güney Kore, 261 bin dolarlık küçük partiler halinde iniş takımı ve parçaları gibi ekipmanlar da ithal etti.
Genel olarak 2024’te Güney Kore’nin Rusya’dan yaptığı toplam hava aracı ve parça ithalatı 9 milyon 300 bin dolar (39,8 ton) olarak gerçekleşti. Bu rakamla Rusya, Güney Kore’nin bu alandaki tedarikçileri arasında dokuzuncu sırada yer aldı. En büyük beş tedarikçi 2.4 milyar dolarla ABD, 1.1 milyar dolarla Fransa, 274.4 milyon dolarla Almanya, 88.5 milyon dolarla Kanada ve 83.7 milyon dolarla Çin oldu.