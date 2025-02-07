Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Santorini’de Olağanüstü Hal ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/okullara-kar-engelinin-oldugu-sehirler-tek-tek-aciklandi-bugun-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1093446393.html
Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?"... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T06:51+0300
2025-02-07T06:51+0300
sakarya
sinop
düzce
kayseri valiliği
düzce valiliği
türkiye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0d/1054687379_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eda3eb023d185c3e90f11307250744f1.jpg
Sinop, Düzce, Kayseri, Sakarya, Bursa ve Kocaeli’de okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok bölgede taşımalı eğitime ara verilirken, bazı illerde tüm kademelerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Valiliklerden gelen resmi duyurulara göre 7 Şubat Cuma günü tatil edilen iller şu şekilde:📌 Diğer iller için valiliklerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.Sinop’ta taşımalı eğitime ara verildiSinop Valiliği yaptığı açıklamada, kent merkezi ve 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 gün tatil verilmiştir" denildi.Kayseri’de tüm okullar tatil edildiKayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. Kayseri Valiliği, ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.Sakarya’da eğitime 1 gün araSakarya’da kar yağışının artarak devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel okullar tatil edildi. Valilik, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını açıkladı.Gümüşhane’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararıGümüşhane Valiliği, hava sıcaklığının düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Ordu’da 13 i̇lçede okullar tatil edildiOrdu’da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime tamamen ara verildi.Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi tatil kararı alındı.Düzce’de i̇l genelinde kar tatiliDüzce Valiliği, il genelinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Bursa’da Büyükorhan ve İnegöl’de tatilBursa’nın Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi. İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Kar tatili devam edebilir mi?Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Artvin, Samsun, Malatya, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da kar yağışı 7 Şubat Cuma günü de devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteorolojiden-son-dakika-uyari-geldi-19-sehir-icin-sari-alarm-verildi-cok-kuvvetli-kar-yagisi-ve-1093445479.html
sakarya
sinop
düzce
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0d/1054687379_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d5ef3a6bb03e4cc0d322dda728cd8acd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bugün okullar tatil mi, 7 şubat 2025 okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi, kar tatili olan iller, 7 şubat cuma okullar tatil mi, valilik açıklaması kar tatili, bugün okul var mı, hangi şehirlerde eğitime ara verildi, kar yağışı nedeniyle tatil edilen iller, 7 şubat kar tatili listesi, bugün hangi illerde okullar kapalı, son dakika kar tatili haberleri, hangi illerde taşımalı eğitime ara verildi, meteoroloji kar uyarısı, kar tatili duyuruları, 2025 kar tatili olan iller, en güncel kar tatili listesi, sinop'ta okullar tatil mi, düzce'de okullar tatil mi, kayseri'de okullar tatil mi, sakarya'da okullar tatil mi
bugün okullar tatil mi, 7 şubat 2025 okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi, kar tatili olan iller, 7 şubat cuma okullar tatil mi, valilik açıklaması kar tatili, bugün okul var mı, hangi şehirlerde eğitime ara verildi, kar yağışı nedeniyle tatil edilen iller, 7 şubat kar tatili listesi, bugün hangi illerde okullar kapalı, son dakika kar tatili haberleri, hangi illerde taşımalı eğitime ara verildi, meteoroloji kar uyarısı, kar tatili duyuruları, 2025 kar tatili olan iller, en güncel kar tatili listesi, sinop'ta okullar tatil mi, düzce'de okullar tatil mi, kayseri'de okullar tatil mi, sakarya'da okullar tatil mi

Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?

06:51 07.02.2025
© AA12 ilde eğitime kar engeli
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ederken, valiliklerden 7 Şubat 2025 Cuma günü için peş peşe tatil duyuruları geldi. İşte, il il kar tatili ilan edilen yerler ve detaylar.
Sinop, Düzce, Kayseri, Sakarya, Bursa ve Kocaeli’de okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok bölgede taşımalı eğitime ara verilirken, bazı illerde tüm kademelerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Valiliklerden gelen resmi duyurulara göre 7 Şubat Cuma günü tatil edilen iller şu şekilde:
Sinop: Kent merkezi ve 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.
Kayseri: Tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Sakarya: İl genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Gümüşhane: İl genelinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Sivas: İl genelinde taşımalı eğitime ara verildi.
Ordu: 13 ilçede tüm okullar, 6 ilçede kısmi olarak eğitime ara verildi.
Nevşehir: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Bursa: Büyükorhan ilçesinde tüm okullarda, İnegöl ilçesinde taşımalı eğitimde 1 gün tatil.
Bingöl: 4 ilçede eğitime ara verildi, 1 belde ve 1 köyde taşımalı eğitim tatil edildi.
Düzce: İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Samsun: Tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Kocaeli: İl genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Kastamonu: 9 ilçede eğitime ara verildi.
Erzurum: Hınıs ilçesinde okullar tatil edildi.
Ardahan: Göle ilçesinde okullar tatil edildi.
Bolu: Merkez, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Konya: Bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Trabzon: 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.
Giresun: 5 ilçede eğitime ara verildi, bazı ilçelerde köy okulları tatil edildi.
📌 Diğer iller için valiliklerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.

Sinop’ta taşımalı eğitime ara verildi

Sinop Valiliği yaptığı açıklamada, kent merkezi ve 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 gün tatil verilmiştir" denildi.

Kayseri’de tüm okullar tatil edildi

Kayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. Kayseri Valiliği, ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Sakarya’da eğitime 1 gün ara

Sakarya’da kar yağışının artarak devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel okullar tatil edildi. Valilik, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını açıkladı.

Gümüşhane’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı

Gümüşhane Valiliği, hava sıcaklığının düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ordu’da 13 i̇lçede okullar tatil edildi

Ordu’da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime tamamen ara verildi.
Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi tatil kararı alındı.

Düzce’de i̇l genelinde kar tatili

Düzce Valiliği, il genelinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bursa’da Büyükorhan ve İnegöl’de tatil

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi. İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kar tatili devam edebilir mi?

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Artvin, Samsun, Malatya, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da kar yağışı 7 Şubat Cuma günü de devam edecek.
İstiklal Caddesi, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: 19 şehir için sarı alarm verildi, çok kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor
06:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала