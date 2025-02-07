https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/okullara-kar-engelinin-oldugu-sehirler-tek-tek-aciklandi-bugun-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1093446393.html

Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?

Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?"... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T06:51+0300

2025-02-07T06:51+0300

2025-02-07T06:51+0300

sakarya

sinop

düzce

kayseri valiliği

düzce valiliği

türkiye

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kar yağışı

kar fırtınası

kar tatili

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Sinop, Düzce, Kayseri, Sakarya, Bursa ve Kocaeli’de okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok bölgede taşımalı eğitime ara verilirken, bazı illerde tüm kademelerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Valiliklerden gelen resmi duyurulara göre 7 Şubat Cuma günü tatil edilen iller şu şekilde:📌 Diğer iller için valiliklerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.Sinop’ta taşımalı eğitime ara verildiSinop Valiliği yaptığı açıklamada, kent merkezi ve 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 gün tatil verilmiştir" denildi.Kayseri’de tüm okullar tatil edildiKayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. Kayseri Valiliği, ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.Sakarya’da eğitime 1 gün araSakarya’da kar yağışının artarak devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel okullar tatil edildi. Valilik, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını açıkladı.Gümüşhane’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararıGümüşhane Valiliği, hava sıcaklığının düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Ordu’da 13 i̇lçede okullar tatil edildiOrdu’da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime tamamen ara verildi.Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi tatil kararı alındı.Düzce’de i̇l genelinde kar tatiliDüzce Valiliği, il genelinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Bursa’da Büyükorhan ve İnegöl’de tatilBursa’nın Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi. İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Kar tatili devam edebilir mi?Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Artvin, Samsun, Malatya, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da kar yağışı 7 Şubat Cuma günü de devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteorolojiden-son-dakika-uyari-geldi-19-sehir-icin-sari-alarm-verildi-cok-kuvvetli-kar-yagisi-ve-1093445479.html

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