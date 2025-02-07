https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/okullara-kar-engelinin-oldugu-sehirler-tek-tek-aciklandi-bugun-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1093446393.html
Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?"... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T06:51+0300
2025-02-07T06:51+0300
2025-02-07T06:51+0300
sakarya
sinop
düzce
kayseri valiliği
düzce valiliği
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kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
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Sinop, Düzce, Kayseri, Sakarya, Bursa ve Kocaeli’de okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok bölgede taşımalı eğitime ara verilirken, bazı illerde tüm kademelerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Valiliklerden gelen resmi duyurulara göre 7 Şubat Cuma günü tatil edilen iller şu şekilde:📌 Diğer iller için valiliklerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.Sinop’ta taşımalı eğitime ara verildiSinop Valiliği yaptığı açıklamada, kent merkezi ve 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 gün tatil verilmiştir" denildi.Kayseri’de tüm okullar tatil edildiKayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. Kayseri Valiliği, ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.Sakarya’da eğitime 1 gün araSakarya’da kar yağışının artarak devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel okullar tatil edildi. Valilik, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını açıkladı.Gümüşhane’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararıGümüşhane Valiliği, hava sıcaklığının düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Ordu’da 13 i̇lçede okullar tatil edildiOrdu’da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime tamamen ara verildi.Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi tatil kararı alındı.Düzce’de i̇l genelinde kar tatiliDüzce Valiliği, il genelinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Bursa’da Büyükorhan ve İnegöl’de tatilBursa’nın Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi. İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Kar tatili devam edebilir mi?Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Artvin, Samsun, Malatya, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da kar yağışı 7 Şubat Cuma günü de devam edecek.
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Okullara kar engelinin olduğu şehirler tek tek açıklandı: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi?
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ederken, valiliklerden 7 Şubat 2025 Cuma günü için peş peşe tatil duyuruları geldi. İşte, il il kar tatili ilan edilen yerler ve detaylar.
Sinop, Düzce, Kayseri, Sakarya, Bursa ve Kocaeli’de okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok bölgede taşımalı eğitime ara verilirken, bazı illerde tüm kademelerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Valiliklerden gelen resmi duyurulara göre 7 Şubat Cuma günü tatil edilen iller şu şekilde:
Sinop: Kent
merkezi ve 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.
Kayseri:
Tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Sakarya:
İl genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Gümüşhane:
İl genelinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Sivas:
İl genelinde taşımalı eğitime ara verildi.
Ordu:
13 ilçede tüm okullar, 6 ilçede kısmi olarak eğitime ara verildi.
Nevşehir:
İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Bursa:
Büyükorhan ilçesinde tüm okullarda, İnegöl
ilçesinde taşımalı eğitimde 1 gün tatil.
Bingöl:
4 ilçede eğitime ara verildi, 1 belde ve 1 köyde taşımalı eğitim tatil edildi.
Düzce:
İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Samsun:
Tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Kocaeli:
İl genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Kastamonu:
9 ilçede eğitime ara verildi.
Erzurum: Hınıs
ilçesinde okullar tatil edildi.
Ardahan: Göle
ilçesinde okullar tatil edildi.
Bolu: Merkez
, Mudurnu
ve Göynük
ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Konya:
Bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Trabzon:
6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.
Giresun:
5 ilçede eğitime ara verildi, bazı ilçelerde köy okulları tatil edildi.
📌 Diğer iller için valiliklerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.
Sinop’ta taşımalı eğitime ara verildi
Sinop Valiliği yaptığı açıklamada, kent merkezi ve 6 ilçede
taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 gün tatil verilmiştir"
denildi.
Kayseri’de tüm okullar tatil edildi
Kayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. Kayseri Valiliği
, ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli
sayılacağını duyurdu.
Sakarya’da eğitime 1 gün ara
Sakarya’da kar yağışının artarak devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle
il genelinde tüm resmi ve özel okullar tatil edildi.
Valilik, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını
açıkladı.
Gümüşhane’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı
Gümüşhane Valiliği, hava sıcaklığının düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ordu’da 13 i̇lçede okullar tatil edildi
Ordu’da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime tamamen ara verildi.
Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi tatil kararı alındı.
Düzce’de i̇l genelinde kar tatili
Düzce Valiliği
, il genelinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.
Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Bursa’da Büyükorhan ve İnegöl’de tatil
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi. İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kar tatili devam edebilir mi?
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre
, Çanakkale
, İstanbul
, Sakarya, Afyonkarahisar
, Kütahya
, Eskişehir
, Çankırı
, Düzce
, Kastamonu
, Zonguldak
, Artvin
, Samsun
, Malatya
, Gaziantep
, Mardin
ve Şanlıurfa’da kar yağışı 7 Şubat Cuma günü de devam edecek.