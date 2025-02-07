https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteorolojiden-son-dakika-uyari-geldi-19-sehir-icin-sari-alarm-verildi-cok-kuvvetli-kar-yagisi-ve-1093445479.html

Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: 19 şehir için sarı alarm verildi, çok kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: 19 şehir için sarı alarm verildi, çok kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-10 Şubat tarihleri için yeni hava durumu raporunu yayımladı. 19 ilde sarı kodlu uyarı verilirken, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T06:40+0300

2025-02-07T06:40+0300

2025-02-07T06:40+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

adıyaman

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Meteoroloji, 7-10 Şubat tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak.Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Yer yer kuvvetli yağış beklenen bölgeler:Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuMeteoroloji’den önemli uyarılar1. Kuvvetli yağış uyarısıSinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Mardin, Kastamonu kıyıları, Malatya'nın güneyi ve Adıyaman'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.2. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMarmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.3. Çığ tehlikesi ve don uyarısıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Kar ve kuvvetli rüzgar geliyorMarmara Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayları da görülebilir.Şehir Bazlı Tahminler:Ege Bölgesi: Sert rüzgar ve don uyarısıEge’de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) esecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Öne Çıkan Şehirler:Akdeniz Bölgesi: Yağış ve fırtına kapıdaAkdeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Osmaniye’de yağmur, Kahramanmaraş’ta kar yağışı görülebilir. Toroslar ve Göller Yöresi’nde buzlanma ve don bekleniyor.Şehir Bazlı Durum:İç Anadolu: Kar yağışı ve don tehlikesiBölgenin doğusunda ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayı yaşanabilir.Öne Çıkan Şehirler:Batı Karadeniz: Kar yağışına dikkatBatı Karadeniz'de çok bulutlu hava hakim olacak. Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.Öne Çıkan Şehirler:Orta ve Doğu Karadeniz: Kuvvetli rüzgar ve kar geliyorOrta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış bekleniyor. Samsun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.Öne Çıkan Şehirler:Doğu Anadolu: Çığ tehlikesine dikkatDoğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Malatya'nın güneyinde yer yer kuvvetli kar bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Öne Çıkan Şehirler:Güneydoğu Anadolu: Kar ve yağmur etkili olacakBölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Mardin ve Adıyaman'ın kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.Öne Çıkan Şehirler:Denizlerde hava: Fırtına bekleniyorGörüş mesafesi yağış anında orta seviyeye düşebilir. Dalga yüksekliği 4,5 metreye kadar çıkabilir.

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