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Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: 19 şehir için sarı alarm verildi, çok kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: 19 şehir için sarı alarm verildi, çok kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-10 Şubat tarihleri için yeni hava durumu raporunu yayımladı. 19 ilde sarı kodlu uyarı verilirken, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T06:40+0300
2025-02-07T06:40+0300
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Meteoroloji, 7-10 Şubat tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak.Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Yer yer kuvvetli yağış beklenen bölgeler:Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuMeteoroloji’den önemli uyarılar1. Kuvvetli yağış uyarısıSinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Mardin, Kastamonu kıyıları, Malatya'nın güneyi ve Adıyaman'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.2. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMarmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.3. Çığ tehlikesi ve don uyarısıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Kar ve kuvvetli rüzgar geliyorMarmara Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayları da görülebilir.Şehir Bazlı Tahminler:Ege Bölgesi: Sert rüzgar ve don uyarısıEge’de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) esecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Öne Çıkan Şehirler:Akdeniz Bölgesi: Yağış ve fırtına kapıdaAkdeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Osmaniye’de yağmur, Kahramanmaraş’ta kar yağışı görülebilir. Toroslar ve Göller Yöresi’nde buzlanma ve don bekleniyor.Şehir Bazlı Durum:İç Anadolu: Kar yağışı ve don tehlikesiBölgenin doğusunda ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayı yaşanabilir.Öne Çıkan Şehirler:Batı Karadeniz: Kar yağışına dikkatBatı Karadeniz'de çok bulutlu hava hakim olacak. Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.Öne Çıkan Şehirler:Orta ve Doğu Karadeniz: Kuvvetli rüzgar ve kar geliyorOrta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış bekleniyor. Samsun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.Öne Çıkan Şehirler:Doğu Anadolu: Çığ tehlikesine dikkatDoğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Malatya'nın güneyinde yer yer kuvvetli kar bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Öne Çıkan Şehirler:Güneydoğu Anadolu: Kar ve yağmur etkili olacakBölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Mardin ve Adıyaman'ın kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.Öne Çıkan Şehirler:Denizlerde hava: Fırtına bekleniyorGörüş mesafesi yağış anında orta seviyeye düşebilir. Dalga yüksekliği 4,5 metreye kadar çıkabilir.
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Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: 19 şehir için sarı alarm verildi, çok kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor

06:40 07.02.2025
© AAİstiklal Caddesi, kar
İstiklal Caddesi, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-10 Şubat tarihleri için yeni hava durumu raporunu yayımladı. 19 ilde sarı kodlu uyarı verilirken, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, birçok bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji, 7-10 Şubat tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Yer yer kuvvetli yağış beklenen bölgeler:
Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Mardin, Malatya'nın güneyi ve Adıyaman'ın kuzeyi.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin altında seyredecek.
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) bekleniyor.

Meteoroloji’den önemli uyarılar

1. Kuvvetli yağış uyarısı

Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Mardin, Kastamonu kıyıları, Malatya'nın güneyi ve Adıyaman'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

2. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

3. Çığ tehlikesi ve don uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Kar ve kuvvetli rüzgar geliyor

Marmara Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayları da görülebilir.
Şehir Bazlı Tahminler:
İstanbul: 7°C, aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı
Edirne: 6°C, çok bulutlu
Sakarya: 3°C, aralıklı kar yağışı
Çanakkale: 7°C, çok bulutlu

Ege Bölgesi: Sert rüzgar ve don uyarısı

Ege’de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) esecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Öne Çıkan Şehirler:
İzmir: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Afyonkarahisar: 1°C, parçalı ve çok bulutlu, don olasılığı

Akdeniz Bölgesi: Yağış ve fırtına kapıda

Akdeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Osmaniye’de yağmur, Kahramanmaraş’ta kar yağışı görülebilir. Toroslar ve Göller Yöresi’nde buzlanma ve don bekleniyor.
Şehir Bazlı Durum:
Antalya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Adana: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Mersin: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu: Kar yağışı ve don tehlikesi

Bölgenin doğusunda ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayı yaşanabilir.
Öne Çıkan Şehirler:
Ankara: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 1°C, sabah saatlerinde kar yağışlı
Konya: 2°C, sabah saatlerinde kar yağışlı
Sivas: -2°C, aralıklı kar yağışlı

Batı Karadeniz: Kar yağışına dikkat

Batı Karadeniz'de çok bulutlu hava hakim olacak. Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.
Öne Çıkan Şehirler:
Bolu: 0°C, aralıklı kar yağışlı
Düzce: 4°C, aralıklı kar yağışlı
Kastamonu: 2°C, kıyı kesimlerde kuvvetli kar yağışı
Zonguldak: 5°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz: Kuvvetli rüzgar ve kar geliyor

Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış bekleniyor. Samsun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.
Öne Çıkan Şehirler:
Samsun: 4°C, kuvvetli karla karışık yağmur
Trabzon: 7°C, yükseklerde kar yağışı
Amasya: 3°C, aralıklı kar yağışlı
Artvin: 5°C, kıyılar yağmurlu, yüksekler kar yağışlı

Doğu Anadolu: Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Malatya'nın güneyinde yer yer kuvvetli kar bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Öne Çıkan Şehirler:
Erzurum: -2°C, çok bulutlu
Kars: -2°C, çok bulutlu
Malatya: 1°C, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışlı
Van: 4°C, çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Kar ve yağmur etkili olacak

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Mardin ve Adıyaman'ın kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Öne Çıkan Şehirler:
Diyarbakır: 6°C, aralıklı kar yağışlı
Gaziantep: 3°C, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı
Mardin: 5°C, akşam saatlerinde kuvvetli yağışlı
Şanlıurfa: 6°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Denizlerde hava: Fırtına bekleniyor

Akdeniz: Kuvvetli fırtına (6 ila 9 kuvvetinde)
Marmara, Güney Ege, Doğu Karadeniz: Fırtına (6 ila 8 kuvvetinde)
Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Van Gölü: Fırtınamsı rüzgar (4 ila 7 kuvvetinde)
Görüş mesafesi yağış anında orta seviyeye düşebilir. Dalga yüksekliği 4,5 metreye kadar çıkabilir.
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