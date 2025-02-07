https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/mansur-yavastan-cumhurbaskanligi-adayligi-sorusuna-ters-kose-cevap-salondaki-herkesi-sasirtti-1093461386.html
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısında CHP ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmayacağını söyledi. Bir... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T12:51+0300
2025-02-07T12:51+0300
2025-02-07T12:51+0300
politika
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cumhurbaşkanlığı
adaylık
özgür özel
ekrem imamoğlu
ankara büyükşehir belediyesi
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirlemek için 'ön seçim' yapılması fikrini ortaya attığı ancak bunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından kabul görmediği iddia edilmişti.Yavaş'ın "Adaylık ilanı için daha çok erken" sözlerini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Aramızda konuşacağız" demişti.Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna ters köşe cevapMansur Yavaş, sabah saatlerinde yaklaşık 45 dakika süren bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, toplantıda siyasi konulara değinmediğini ve toplantı sonunda da siyasi soru istemediğini söyledi.CHP'nin adayı sorusu sonrası toplantıyı sonlandırdıAncak buna rağmen bir gazeteciden gelen "Üçlü görüşmede nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna tek cümleyle cevap veren Yavaş, "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html
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mansur yavaş, chp, cumhurbaşkanlığı, adaylık, özgür özel, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, chp, cumhurbaşkanlığı, adaylık, özgür özel, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısında CHP ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmayacağını söyledi. Bir gazetecinin "Üçlü görüşmede nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna tek cümleyle cevap veren Yavaş, toplantıya son verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP)
cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel
'in aday belirlemek için 'ön seçim'
yapılması fikrini ortaya attığı ancak bunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından kabul görmediği iddia edilmişti.
Yavaş'ın "Adaylık ilanı için daha çok erken" sözlerini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Aramızda konuşacağız" demişti.
Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna ters köşe cevap
Mansur Yavaş, sabah saatlerinde yaklaşık 45 dakika süren bir basın toplantısı düzenledi.
Yavaş, toplantıda siyasi konulara değinmediğini ve toplantı sonunda da siyasi soru istemediğini söyledi.
CHP'nin adayı sorusu sonrası toplantıyı sonlandırdı
Ancak buna rağmen bir gazeteciden gelen "Üçlü görüşmede nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna tek cümleyle cevap veren Yavaş, "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" dedi.