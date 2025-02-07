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Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısında CHP ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmayacağını söyledi. Bir... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T12:51+0300
2025-02-07T12:51+0300
politika
mansur yavaş
chp
cumhurbaşkanlığı
adaylık
özgür özel
ekrem imamoğlu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirlemek için 'ön seçim' yapılması fikrini ortaya attığı ancak bunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından kabul görmediği iddia edilmişti.Yavaş'ın "Adaylık ilanı için daha çok erken" sözlerini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Aramızda konuşacağız" demişti.Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna ters köşe cevapMansur Yavaş, sabah saatlerinde yaklaşık 45 dakika süren bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, toplantıda siyasi konulara değinmediğini ve toplantı sonunda da siyasi soru istemediğini söyledi.CHP'nin adayı sorusu sonrası toplantıyı sonlandırdıAncak buna rağmen bir gazeteciden gelen "Üçlü görüşmede nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna tek cümleyle cevap veren Yavaş, "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html
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mansur yavaş, chp, cumhurbaşkanlığı, adaylık, özgür özel, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, chp, cumhurbaşkanlığı, adaylık, özgür özel, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı

12:51 07.02.2025
© AA / Akın ÇeliktaşAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Akın Çeliktaş
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Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısında CHP ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmayacağını söyledi. Bir gazetecinin "Üçlü görüşmede nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna tek cümleyle cevap veren Yavaş, toplantıya son verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirlemek için 'ön seçim' yapılması fikrini ortaya attığı ancak bunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından kabul görmediği iddia edilmişti.
Yavaş'ın "Adaylık ilanı için daha çok erken" sözlerini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Aramızda konuşacağız" demişti.

Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna ters köşe cevap

Mansur Yavaş, sabah saatlerinde yaklaşık 45 dakika süren bir basın toplantısı düzenledi.
Yavaş, toplantıda siyasi konulara değinmediğini ve toplantı sonunda da siyasi soru istemediğini söyledi.

CHP'nin adayı sorusu sonrası toplantıyı sonlandırdı

Ancak buna rağmen bir gazeteciden gelen "Üçlü görüşmede nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna tek cümleyle cevap veren Yavaş, "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" dedi.
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
POLİTİKA
Özgür Özel 'Mansur Yavaş ön seçimlere girecek mi' sorusunu yanıtladı: 'İlk kez burada söylüyorum'
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