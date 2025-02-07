https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/mansur-yavastan-cumhurbaskanligi-adayligi-sorusuna-ters-kose-cevap-salondaki-herkesi-sasirtti-1093461386.html

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ters köşe cevap: Salondaki herkesi şaşırttı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısında CHP ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmayacağını söyledi. Bir... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T12:51+0300

2025-02-07T12:51+0300

2025-02-07T12:51+0300

politika

mansur yavaş

chp

cumhurbaşkanlığı

adaylık

özgür özel

ekrem imamoğlu

ankara büyükşehir belediyesi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirlemek için 'ön seçim' yapılması fikrini ortaya attığı ancak bunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından kabul görmediği iddia edilmişti.Yavaş'ın "Adaylık ilanı için daha çok erken" sözlerini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Aramızda konuşacağız" demişti.Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna ters köşe cevapMansur Yavaş, sabah saatlerinde yaklaşık 45 dakika süren bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, toplantıda siyasi konulara değinmediğini ve toplantı sonunda da siyasi soru istemediğini söyledi.CHP'nin adayı sorusu sonrası toplantıyı sonlandırdıAncak buna rağmen bir gazeteciden gelen "Üçlü görüşmede nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna tek cümleyle cevap veren Yavaş, "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, chp, cumhurbaşkanlığı, adaylık, özgür özel, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi