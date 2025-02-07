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Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayı düşünmediği söyleniyor
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayı düşünmediği söyleniyor
Sputnik Türkiye
CHP'de ön seçim hazırlığı sürecini değerlendiren Abdulkadir Selvi, Mansur Yavaş'ın ön seçim istemediğini öne sürdü. Selvi, Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın bu pazar... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:05+0300
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abdulkadir selvi
ön seçim
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de hazırlık yapılan ön seçim konusunda değerlendirmelerde bulundu ve Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmama ihtimalinden bahsetti. Selvi ayrıca "9 Şubat Pazar günü Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelecek" dedi.CHP'de ön seçimCHP'de ön seçim kararı alınacağını söyleyen Selvi "9 Şubat Pazar günü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya gelecekler. Ama bu sonucu değiştirmeyecek. Çünkü bir gün sonra Parti Meclisi toplanıp cumhurbaşkanı adayının önseçimle belirlenmesi kararını alacak. Parti Meclisi’nde karar alınması için her türlü önlem alındı. Sonra seçim takvimi ilan edilecek. Ramazan Bayramı’ndan sonra CHP teşkilatlarına sandık kurulup, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor." dedi.Mansur Yavaş umudunu kaybettiMansur Yavaş'ın ön seçin kararına sıcak bakmadığını dile getiren Selvi sürece ilişkin şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html
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chp ön seçim, chp imamoğlu, mansur yavaş cumhurbaşkanı, mansur yavaş ön seçim, imamoğlu ön seçim, chp 9 şubat
chp ön seçim, chp imamoğlu, mansur yavaş cumhurbaşkanı, mansur yavaş ön seçim, imamoğlu ön seçim, chp 9 şubat
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayı düşünmediği söyleniyor
10:05 07.02.2025 (güncellendi: 10:06 07.02.2025)
CHP'de ön seçim hazırlığı sürecini değerlendiren Abdulkadir Selvi, Mansur Yavaş'ın ön seçim istemediğini öne sürdü. Selvi, Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın bu pazar günü yeniden bir araya geleceğini de not etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de hazırlık yapılan ön seçim konusunda değerlendirmelerde bulundu ve Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmama ihtimalinden bahsetti. Selvi ayrıca "9 Şubat Pazar günü Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelecek" dedi.
CHP'de ön seçim kararı alınacağını söyleyen Selvi "9 Şubat Pazar günü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya gelecekler. Ama bu sonucu değiştirmeyecek. Çünkü bir gün sonra Parti Meclisi toplanıp cumhurbaşkanı adayının önseçimle belirlenmesi kararını alacak. Parti Meclisi’nde karar alınması için her türlü önlem alındı. Sonra seçim takvimi ilan edilecek. Ramazan Bayramı’ndan sonra CHP teşkilatlarına sandık kurulup, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor." dedi.
Mansur Yavaş umudunu kaybetti
Mansur Yavaş'ın ön seçin kararına sıcak bakmadığını dile getiren Selvi sürece ilişkin şu noktalara dikkat çekti:
Mansur Yavaş’ın, yaptığı üç görüşmeden sonra Özgür Özel’den umudunu kaybettiği söyleniyor. Ama usul hatası yapmamak için pazar günü yapılacak olan üçlü toplantıya katılacak, itirazlarını dile getirecek. Ama Parti Meclisi’nde karar alınıp, seçim takvimi ilan edildikten sonra Mansur Yavaş bir karar verecek. Karar anı yaklaşıyor.1- Mansur Yavaş CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ama giderek bu imkânı kaybediyor. 2- Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime katılırsa, çıkan sonuca razı olması gerekiyor.3- Ekrem İmamoğlu CHP’de çok güçlü. Mansur Yavaş’ın ise CHP’de karşılığı zayıf. Ön seçimden Ekrem İmamoğlu’nun zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. 4- Ön seçime girip kaybettiği takdirde Mansur Yavaş ilk yenilgisini alacak. Ayrıca ön seçimde kaybettikten sonra sonuçları tanımayıp CHP’den değil bağımsız aday olursa o zaman etik davranmamakla suçlanacak. 5- Mansur Yavaş’ın bu gerekçelerle ve kendini bağımsız hissedilmek için ön seçime katılmayı düşünmediği söyleniyor. Özgür Özel’de Yavaş’la görüşme yaptıktan sonra, “Ön seçime girer girmez bilmiyorum” dedi. 6- Yavaş’ın bugün yazılı bir açıklama yapıp cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyordu. Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayının CHP oylarıyla belirlenmesini doğru bulmadığını ve zamanlamasının erken olduğu eleştirilerini dile getirmesi ve ardından da “Ben parti içi bir yarışta yokum” demesi bekleniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin yanlış olduğu yönünde bir açıklama yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu pimi çekilmiş bombaya benzetmişti. 7- Bu gelişmelerden haberdar olan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ikilisi karşı bir hamle yaparak pazar günü üçlü toplantı formülünü geliştirdiler. Bu gelişme üzerine Mansur Yavaş’ın ne yapacağı konusunda bir belirsizlik oluştu. Ama şurası net, Mansur Yavaş, Özgür Özel’den umudunu kaybetti. Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğini düşünüyor.