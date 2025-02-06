https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html

Özgür Özel 'Mansur Yavaş ön seçimlere girecek mi' sorusunu yanıtladı: 'İlk kez burada söylüyorum'

Özgür Özel 'Mansur Yavaş ön seçimlere girecek mi' sorusunu yanıtladı: 'İlk kez burada söylüyorum'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Dündar'ın programında erken seçim ve aday belirleme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T07:44+0300

2025-02-06T07:44+0300

2025-02-06T07:44+0300

politika

chp

sözcü tv

ekrem imamoğlu

özgür özel

mansur yavaş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programına konuk oldu. Programda, erken seçim ve aday belirleme sürecine dair önemli açıklamalar yapan Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.'Erken seçim i̇stiyorsak adayı erken belirlemeliyiz'Özel, erken seçim talebinin artması üzerine aday belirleme sürecinin de hızlandırılması gerektiğini belirtti. "Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz" diyen Özel, bu süreçte partinin birlikte hareket edeceğini ve kararı tek başına vermeyeceğini ifade etti. Özel, "Kızıma söz verdim, bir daha seçim yenilgisi yaşatmayacağım. Tarihi bir hata yapmayacağım" dedi.Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile GörüşmelerÖzel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmelere de değindi. "İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı Mansur Yavaş ile verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi girmez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Özel, her iki ismin de parti görev verirse üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.Ön seçim süreci ve parti i̇çi görüşlerÖzel, ön seçim sürecinin parti içinde heyecan yarattığını ve bu konuda bir irade ortaya koyduklarını söyledi. "Bütün CHP'liler bu ön seçimde oy kullanmak istiyorlarsa gelsinler, üye olsunlar" diyen Özel, son dönemde partiye yoğun bir üye kaydı olduğunu da sözlerine ekledi. Özel, ön seçim sürecinin doğru bir adım olduğuna inandığını ve acele edilmesi gerektiğini vurguladı.Mansur Yavaş'ın rolü ve gelecek planlarıÖzel, Mansur Yavaş'ın daha yapacağı çok hizmet olduğunu belirterek, "Mansur Yavaş'ın edecek daha çok hizmeti var. Parti görev verirse kazandırmak için elinden geleni yapacak" dedi. Özel, aday adaylarının kimler olacağı ve üyelerin kimi seçeceği konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini ancak sürecin doğru işlediğine inandığını ifade etti.

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chp, sözcü tv, ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş