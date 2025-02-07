https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/iea-baskani-birol-avrupa-rus-enerji-kaynaklarindan-vazgecmenin-bedelini-agir-oduyor-1093442774.html
IEA Başkanı Birol: Avrupa Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin bedelini ağır ödüyor
IEA Başkanı Birol: Avrupa Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin bedelini ağır ödüyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin ağır bedelleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T00:16+0300
2025-02-07T00:16+0300
2025-02-07T00:15+0300
dünya
fatih birol
atlantik konseyi
washington
uluslararası enerji ajansı (iea)
rusya
avrupa
enerji kaynakları
mariya zaharova
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol yaptığı açıklamada, Avrupa'nın daha önce aşırı derecede bağımlı olduğu Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin bedelini ağır ödediğini söyledi.Rusya'da ‘istenmeyen yabancı kuruluş’ olarak tanınan Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde konuşan Birol, “Avrupa'da, Rusya gibi bir enerji üreticisi ülkeye aşırı bağımlılığın acı sonuçlarını deneyimledik ve bunun bedelini, Rus enerjisini keserek yüksek enerji maliyetleriyle ağır bir şekilde ödüyoruz” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rus enerji kaynaklarını tamamen kesme planlarıyla kendisine ekonomik zarar verdiğini belirtmişti.
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fatih birol, atlantik konseyi, washington, uluslararası enerji ajansı (iea), rusya, avrupa, enerji kaynakları, mariya zaharova
fatih birol, atlantik konseyi, washington, uluslararası enerji ajansı (iea), rusya, avrupa, enerji kaynakları, mariya zaharova
IEA Başkanı Birol: Avrupa Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin bedelini ağır ödüyor
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin ağır bedelleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol yaptığı açıklamada, Avrupa'nın daha önce aşırı derecede bağımlı olduğu Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin bedelini ağır ödediğini söyledi.
Rusya'da ‘istenmeyen yabancı kuruluş’ olarak tanınan Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde konuşan Birol, “Avrupa'da, Rusya gibi bir enerji üreticisi ülkeye aşırı bağımlılığın acı sonuçlarını deneyimledik ve bunun bedelini, Rus enerjisini keserek yüksek enerji maliyetleriyle ağır bir şekilde ödüyoruz” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rus enerji kaynaklarını tamamen kesme planlarıyla kendisine ekonomik zarar verdiğini belirtmişti.