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Gazprom, TürkAkım üzerinden Slovakya'ya doğalgaz temin etmeye başladı
Gazprom, TürkAkım üzerinden Slovakya'ya doğalgaz temin etmeye başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rus gazının Avrupa'ya transitini öngören sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle zor durumda kalan Slovakya, TürkAkım üzerinden bulunan çözümle rahat bir... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:43+0300
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Slovakya'nın en büyük doğalgaz şebeke operatörü SPP, Rus Gazprom şirketinin TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden gaz tedarik etmeye başladığını duyurdu.SPP Genel Müdürü Voitech Ferenc, Dennik N haber portalına yaptığı açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren Gazprom'un SPP'ye TürkAkım üzerinden gaz temin etmeye başladığını ifade etti.Ferenc, TürkAkım boru hattı üzerinden alacakları gazın Nisan ayından itibaren iki katına çıkacağının da altını çizdi.Gazprom Export şirketiyle olan sözleşmeleri hakkında bilgi veren Ferenc, Rus tarafıyla anlaşmalarının 2034'e kadar olduğunu ve sözleşmeyi feshetmeyeceklerini vurguladı.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.Rus gazını diğer AB ülkelerine taşıma fırsatının kaybedilmesinin ülkeye vereceği zararın yılda yaklaşık 500 milyon, hatta fiyatların artması bağlamında bir milyar euro olacağını söyleyen Fico, Avrupa Birliği’nin de maliyetinin yaklaşık 70 milyar euro ödemek zorunda kalacağını tahmin etmişti.Fico, transit sorununun çözüme kavuşturulmaması halinde, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis etme kararını veto etmeye hazır olduğu uyarısında bulunmuştu.
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Gazprom, TürkAkım üzerinden Slovakya'ya doğalgaz temin etmeye başladı

13:43 06.02.2025
© Sputnik / Евгений БиятовTürkAkım
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukrayna'nın Rus gazının Avrupa'ya transitini öngören sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle zor durumda kalan Slovakya, TürkAkım üzerinden bulunan çözümle rahat bir nefes aldı.
Slovakya'nın en büyük doğalgaz şebeke operatörü SPP, Rus Gazprom şirketinin TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden gaz tedarik etmeye başladığını duyurdu.

SPP Genel Müdürü Voitech Ferenc, Dennik N haber portalına yaptığı açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren Gazprom'un SPP'ye TürkAkım üzerinden gaz temin etmeye başladığını ifade etti.

Ferenc, TürkAkım boru hattı üzerinden alacakları gazın Nisan ayından itibaren iki katına çıkacağının da altını çizdi.

Gazprom Export şirketiyle olan sözleşmeleri hakkında bilgi veren Ferenc, Rus tarafıyla anlaşmalarının 2034'e kadar olduğunu ve sözleşmeyi feshetmeyeceklerini vurguladı.

Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.
Rus gazını diğer AB ülkelerine taşıma fırsatının kaybedilmesinin ülkeye vereceği zararın yılda yaklaşık 500 milyon, hatta fiyatların artması bağlamında bir milyar euro olacağını söyleyen Fico, Avrupa Birliği’nin de maliyetinin yaklaşık 70 milyar euro ödemek zorunda kalacağını tahmin etmişti.
Fico, transit sorununun çözüme kavuşturulmaması halinde, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis etme kararını veto etmeye hazır olduğu uyarısında bulunmuştu.
This April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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