https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bosanma-istatistiklerinde-izmir-ilk-sirada-en-az-bosanma-hangi-ilde-gerceklesti-en-fazla-bekar-1093455446.html

Boşanma istatistiklerinde İzmir ilk sırada: En az boşanma hangi ilde gerçekleşti? En fazla bekar hangi ilde yaşıyor?

Boşanma istatistiklerinde İzmir ilk sırada: En az boşanma hangi ilde gerçekleşti? En fazla bekar hangi ilde yaşıyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de en fazla boşanma oranına sahip il İzmir oldu. Hakkari ise boşanma oranının en düşük olduğu il oldu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T11:10+0300

2025-02-07T11:10+0300

2025-02-07T11:10+0300

yaşam

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

boşanma

boşanmak

bekar

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de boşanmış kişilerin oranı yüzde 5'e yükseldi. En fazla boşanmanın olduğu iller İzmir, Muğla ve Antalya oldu. Hakkari ise boşanma oranının en düşük olduğu il oldu. Boşanma oranları yüzde 5 arttıTÜİK 2024 yıl nüfus verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı arttı. Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 2014 yılında yüzde 3'ken 2024 yılında yüzde 5 e yükseldi.Nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu il yüzde 8.09 ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya, yüzde 6,77 ile Aydın izledi.Hiç evlenmemiş olanların oranı da belli olduHiç evlenmemiş kişilerin oranı ülke genelinde ortalama yüzde 29 olarak kayda geçti. Hiç evlenmeyenlerin oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 45 ile Hakkari, yüzde 44 ile Şırnak ve yüzde 39 Siirt olarak kayda geçti. Toplam 20 şehirde hiç evlenmemiş kişilerin oranı yüzde 30'u aştı.Hakkari ilk sırada yer aldıHakkari, aynı zamanda boşanmış kişilerin oranının en düşük olduğu il olarak kayda geçti. 13 ilde boşanmış kişilerin oranı yüzde 2'nin altında bulunuyor.Kadınlarda boşanma artıyorCinsiyete göre bakıldığında kadınların boşanma oranı erkeklerden daha yüksekken evli sayısında ise erkekler önde. Hiç evlenmeyenlerin sayısına bakıldığında da erkeklerin oranının daha yüksek olduğu kayda geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-ne-kadar-oldu-1093414375.html

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en az boşanma hangi ilde gerçekleşti? en fazla bekar hangi ilde yaşıyor? en fazla hangi ilde boşanma gerçekleşti?, tüik boşanma istatistikleri, boşanma oranları,