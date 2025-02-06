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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? İşte nüfusu en fazla ve en az olan iller
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? İşte nüfusu en fazla ve en az olan iller
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
nüfus
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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yaşlı nüfus
nüfus sayımı
genç nüfus
bayburt
istanbul
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Türkiye’nin nüfusu yeni açıklanan verilerle belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. TÜİK verilerine göre, erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 olarak kaydedildi. Toplam nüfusun yüzde 50.02’sini erkekler, yüzde 49.98’ini kadınlar oluşturdu.Türkiye’de yabancı nüfus azaldıAdrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre,yaşayan yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişiye düştü. Yabancı nüfusun yüzde 48.3’ünü erkekler, yüzde 51.7’sini kadınlar oluşturdu.Şehirleşme oranı arttı, köy nüfusu azaldıTürkiye’de şehirleşme oranı 2023’te yüzde 93 iken, 2024’te yüzde 93.4’e yükseldi. Buna karşılık, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7’den yüzde 6.6’ya geriledi.TÜİK'in Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 67.2’si yoğun kentlerde, yüzde 15.5’i orta yoğun kentlerde, yüzde 17.2’si ise kırsal bölgelerde ikamet ediyor.İstanbul’un nüfusu ne kadar oldu? En kabalık iller hangileri?Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602’ye ulaştı. Ülke nüfusunun yüzde 18,3’ü İstanbul’da yaşıyor.İstanbul’un ardından en kalabalık iller şöyle sıralandı:40 i̇lde nüfus azaldı, Bayburt en az nüfusa sahip i̇l oldu2023 yılında 10 ilin nüfusu azalırken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunda düşüş yaşandı. Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili 83 bin 676 kişi ile Bayburt oldu.Nüfusu en düşük diğer iller:2024 yılı itibarıyla Türkiye’de ortanca yaş 34.4 oldu. Erkeklerde ortanca yaş 33.7’ye, kadınlarda ise 35.2’ye yükseldi.İllere göre ortanca yaş dağılımında:Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop olurken, en düşük ortanca yaş Şanlıurfa’da kaydedildi.Türkiye'de evlilik ve medeni durum verileri açıklandı2009 ve 2024 yılları arasındaki verilere göre:Çalışma çağındaki nüfus arttı, çocuk nüfusu azaldı15-64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfus oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken, 2024’te yüzde 68.4’e çıktı.Bu süreçte:Türkiye’de nüfus yoğunluğu en fazla İstanbul’daTürkiye’de kilometrekare başına düşen kişi sayısı 111 olarak hesaplandı.Nüfus yoğunluğu en yüksek iller:En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller ise Tunceli (11 kişi/km²), Ardahan (19 kişi/km²) ve Erzincan (21 kişi/km²) oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? İşte nüfusu en fazla ve en az olan iller

10:03 06.02.2025 (güncellendi: 10:22 06.02.2025)
© AAKalabalık
Kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 701 bin 602 kişiye çıkarken, 40 ilin nüfusu azaldı. Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı 111 olurken, nüfus yoğunluğu en fazla olan il yine İstanbul oldu.
Türkiye’nin nüfusu yeni açıklanan verilerle belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. TÜİK verilerine göre, erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 olarak kaydedildi. Toplam nüfusun yüzde 50.02’sini erkekler, yüzde 49.98’ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de yabancı nüfus azaldı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre,yaşayan yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişiye düştü. Yabancı nüfusun yüzde 48.3’ünü erkekler, yüzde 51.7’sini kadınlar oluşturdu.

Şehirleşme oranı arttı, köy nüfusu azaldı

Türkiye’de şehirleşme oranı 2023’te yüzde 93 iken, 2024’te yüzde 93.4’e yükseldi. Buna karşılık, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7’den yüzde 6.6’ya geriledi.
TÜİK'in Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 67.2’si yoğun kentlerde, yüzde 15.5’i orta yoğun kentlerde, yüzde 17.2’si ise kırsal bölgelerde ikamet ediyor.

İstanbul’un nüfusu ne kadar oldu? En kabalık iller hangileri?

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602’ye ulaştı. Ülke nüfusunun yüzde 18,3’ü İstanbul’da yaşıyor.
İstanbul’un ardından en kalabalık iller şöyle sıralandı:
Ankara: 5 milyon 864 bin 49 kişi
İzmir: 4 milyon 493 bin 242 kişi
Bursa: 3 milyon 238 bin 618 kişi
Antalya: 2 milyon 722 bin 103 kişi

40 i̇lde nüfus azaldı, Bayburt en az nüfusa sahip i̇l oldu

2023 yılında 10 ilin nüfusu azalırken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunda düşüş yaşandı. Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili 83 bin 676 kişi ile Bayburt oldu.
Nüfusu en düşük diğer iller:
Tunceli: 86 bin 612 kişi
Ardahan: 91 bin 354 kişi
Gümüşhane: 142 bin 617 kişi
Kilis: 156 bin 739 kişi
2024 yılı itibarıyla Türkiye’de ortanca yaş 34.4 oldu. Erkeklerde ortanca yaş 33.7’ye, kadınlarda ise 35.2’ye yükseldi.
İllere göre ortanca yaş dağılımında:
En yüksek ortanca yaş: Sinop (43.4)
En düşük ortanca yaş: Şanlıurfa (21.4)
Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop olurken, en düşük ortanca yaş Şanlıurfa’da kaydedildi.

Türkiye'de evlilik ve medeni durum verileri açıklandı

2009 ve 2024 yılları arasındaki verilere göre:
Erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı kadınlara göre daha yüksek.
Kadınlarda eşi ölenlerin ve boşananların oranı erkeklerden daha fazla.
Evli olanların oranı ise her iki cinsiyet için benzer seviyelerde kaldı.

Çalışma çağındaki nüfus arttı, çocuk nüfusu azaldı

15-64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfus oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken, 2024’te yüzde 68.4’e çıktı.
Bu süreçte:
0-14 yaş grubu (çocuk nüfus) oranı yüzde 26.4’ten yüzde 20.9’a geriledi.
65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 7.1’den yüzde 10.6’ya yükseldi.

Türkiye’de nüfus yoğunluğu en fazla İstanbul’da

Türkiye’de kilometrekare başına düşen kişi sayısı 111 olarak hesaplandı.
Nüfus yoğunluğu en yüksek iller:
İstanbul: 2 bin 934 kişi/km²
Kocaeli: 623 kişi/km²
Yalova: 390 kişi/km²
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller ise Tunceli (11 kişi/km²), Ardahan (19 kişi/km²) ve Erzincan (21 kişi/km²) oldu.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı
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