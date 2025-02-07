https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/washingtonda-helikopter-ve-ucak-carpismasinda-yeni-detay-gozetleme-sistemi-kapaliydi-1093451105.html
Washington'da 67 kişinin ölümüne yol açan helikopter ve uçak çarpışmasında yeni detay: 'Gözetleme sistemi kapalıydı'
Washington'da 67 kişinin ölümüne yol açan helikopter ve uçak çarpışmasında yeni detay: 'Gözetleme sistemi kapalıydı'
Sputnik Türkiye
ABD’de 29 Ocak’ta askeri bir helikopter ile küçük bir uçağın çarpışmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Senatör Ted Cruz, helikopterin çarpışma anında... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:53+0300
2025-02-07T09:53+0300
2025-02-07T09:56+0300
dünya
abd
ted cruz
abd federal havacılık idaresi (faa)
washington dc
helikopter kazası
yolcu uçağı
uçak kazası
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ABD'de 29 Ocak'ta Washington yakınlarında bir askeri helikopter ile küçük bir uçağın havada çarpışmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, askeri helikopterin çarpışma anında ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast), yani gözetleme sisteminin kapalı olduğunu açıkladı. Kazada uçaktaki 64 kişi ve helikopterdeki 3 askeri personel olmak üzere toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, gözetleme sisteminin kapalı olmasının olayda nasıl bir rol oynadığı araştırılıyor. ADS-B, uçak ve helikopterlerin konum, hız ve irtifa gibi bilgileri hava trafik kontrolü ve çevredeki diğer hava araçlarıyla paylaşmasını sağlayan kritik bir gözetleme sistemi olarak kullanılıyor.Yetkililer, helikopterin neden bu sistem olmadan uçuş yaptığına dair detayların netleşmediğini belirtti. Cruz, yaptığı açıklamada, “Bu sistem, hava trafiğinde çarpışmaları önlemek için kritik bir öneme sahip. Kazanın nasıl meydana geldiğini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için soruşturmanın derinleştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kazanın ardından hava güvenliğiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelirken, uzmanlar askeri hava araçlarında gözetleme sisteminin kullanımının zorunlu olmamasının risk oluşturabileceğine dikkat çekti. NTSB'nin ilerleyen günlerde olayla ilgili daha fazla teknik ayrıntıyı paylaşması bekleniyor.
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abd uçak kazası, washington uçak helikopter çarpışması, ted cruz açıklama, ads-b sistemi, hava güvenliği, askeri helikopter kazası, faa soruşturma
abd uçak kazası, washington uçak helikopter çarpışması, ted cruz açıklama, ads-b sistemi, hava güvenliği, askeri helikopter kazası, faa soruşturma
Washington'da 67 kişinin ölümüne yol açan helikopter ve uçak çarpışmasında yeni detay: 'Gözetleme sistemi kapalıydı'
09:53 07.02.2025 (güncellendi: 09:56 07.02.2025)
ABD’de 29 Ocak’ta askeri bir helikopter ile küçük bir uçağın çarpışmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Senatör Ted Cruz, helikopterin çarpışma anında hava trafiğinde çarpışmaları önlemeye yardımcı olan ADS-B sisteminin kapalı olduğunu açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenlerini araştırmaya devam ediyor.
ABD'de 29 Ocak'ta Washington yakınlarında bir askeri helikopter ile küçük bir uçağın havada çarpışmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, askeri helikopterin çarpışma anında ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast), yani gözetleme sisteminin kapalı olduğunu açıkladı. Kazada uçaktaki 64 kişi ve helikopterdeki 3 askeri personel olmak üzere toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, gözetleme sisteminin kapalı olmasının olayda nasıl bir rol oynadığı araştırılıyor. ADS-B, uçak ve helikopterlerin konum, hız ve irtifa gibi bilgileri hava trafik kontrolü ve çevredeki diğer hava araçlarıyla paylaşmasını sağlayan kritik bir gözetleme sistemi olarak kullanılıyor.
Yetkililer, helikopterin neden bu sistem olmadan uçuş yaptığına dair detayların netleşmediğini belirtti. Cruz, yaptığı açıklamada, “Bu sistem, hava trafiğinde çarpışmaları önlemek için kritik bir öneme sahip. Kazanın nasıl meydana geldiğini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için soruşturmanın derinleştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kazanın ardından hava güvenliğiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelirken, uzmanlar askeri hava araçlarında gözetleme sisteminin kullanımının zorunlu olmamasının risk oluşturabileceğine dikkat çekti. NTSB'nin ilerleyen günlerde olayla ilgili daha fazla teknik ayrıntıyı paylaşması bekleniyor.