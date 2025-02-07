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Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi
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EKONOMİ
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3-7 Şubat haftası kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın yükselişe devam etti
3-7 Şubat haftası kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın yükselişe devam etti
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul, bu hafta küresel piyasaların etkisiyle hisse senetlerinde yüzde 0.53 değer kaybı yaşadı. Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı yüzde 2.63... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak, Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 0.53 değer kaybederken, altın ve döviz yükseldi.Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, bu hafta ortalama yüzde 0.53 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2.63, dolar/TL yüzde 0.34, euro/TL ise yüzde 0.27 artış gösterdi. BIST 100 endeksi, en düşük 9 bin 619.83 puanı ve en yüksek 9 bin 962.68 puanı gördükten sonra haftayı 9 bin 951.65 puandan tamamladı. Altın yatırımcısını sevindirdiKapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2.63 artarak 3 bin 321 liraya, çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2.64 artarak 5 bin 563 liraya yükseldi. Dolar/TL 35.9810 liraya, euro/TL ise 37.3210 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0.02 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0.47 düştü. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise yüzde 3.11 ile 'kıymetli maden' fonları oldu.
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altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, petrol, hisse, hisse senedi, emeklilik, bireysel emeklilik sistemi (bes), emeklilik maaşı

3-7 Şubat haftası kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın yükselişe devam etti

20:49 07.02.2025
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Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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Borsa İstanbul, bu hafta küresel piyasaların etkisiyle hisse senetlerinde yüzde 0.53 değer kaybı yaşadı. Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı yüzde 2.63, dolar/TL yüzde 0.34, euro/TL ise yüzde 0.27 oranında arttı. Altın ve döviz kurları yükselirken, yatırım fonları ve emeklilik fonları haftalık bazda sırasıyla yüzde 0.02 ve yüzde 0.47 değer kaybetti.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak, Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 0.53 değer kaybederken, altın ve döviz yükseldi.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, bu hafta ortalama yüzde 0.53 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2.63, dolar/TL yüzde 0.34, euro/TL ise yüzde 0.27 artış gösterdi. BIST 100 endeksi, en düşük 9 bin 619.83 puanı ve en yüksek 9 bin 962.68 puanı gördükten sonra haftayı 9 bin 951.65 puandan tamamladı.

Altın yatırımcısını sevindirdi

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2.63 artarak 3 bin 321 liraya, çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2.64 artarak 5 bin 563 liraya yükseldi. Dolar/TL 35.9810 liraya, euro/TL ise 37.3210 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0.02 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0.47 düştü. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise yüzde 3.11 ile 'kıymetli maden' fonları oldu.
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
EKONOMİ
Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar ve tahvilde durum ne?
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