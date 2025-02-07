https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ocak-ayinin-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-belli-oldu-altin-dolar-ve-tahvilde-durum-ne--1093467470.html

Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar ve tahvilde durum ne?

Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar ve tahvilde durum ne?

Sputnik Türkiye

TÜİK enflasyondan arındırılmış verilerine göre aylık en yüksek getiri tahvilde yaşandı. Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T14:50+0300

2025-02-07T14:50+0300

2025-02-07T14:50+0300

ekonomi

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euro

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TÜİK’in hesaplamalarında enflasyondan arındırılmış verilere göre, aylık en yüksek reel getiri tahvilde olurken, yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Borsa son üç ayda en yüksek getiriyi sağlarken, dolar ve euro yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,21 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.Faiz getiri sağladıYİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,14, dolar yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve euro yüzde 2,57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, dolar yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve Euro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Borsa son üç ayda kazandırdıBIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altın 'tahtını' koruduAltı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,10 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,76,TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirme dolar ve euro kaybettirdiYıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 7,50 ve DİBS yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BİST 100 endeksi yüzde 1,73, Amerikan Doları yüzde 7,15 ve Euro yüzde 11,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, Amerikan Doları yüzde 16,89 ve Euro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklaniyor-merkez-bankasi-baskanindan-kira-enflasyonuna-iliskin-kritik-1093453618.html

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en çok kazandıran yatırım araçları, en çok hangi yatırım kazandırdı, altın kazandırdı mı, dolar kazandırdı mı,