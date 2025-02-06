https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-carsisinin-girisinde-yangin-1093421794.html

Mısır Çarşısı'nın girişinde yangın

Mısır Çarşısı'nın girişinde yangın

Sputnik Türkiye

İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T13:02+0300

2025-02-06T13:02+0300

2025-02-06T14:03+0300

türkiye

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istanbul

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türkiye

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Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Mısır Çarşısı'nda yangınİlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Alevler binayı sardıKısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteoroloji-ve-akomdan-istanbula-uyari-kar-yagisi-ne-zaman-bitecek-bu-saatlere-dikkat-1093417053.html

türkiye

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