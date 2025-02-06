https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-carsisinin-girisinde-yangin-1093421794.html
Mısır Çarşısı'nın girişinde yangın
Mısır Çarşısı'nın girişinde yangın
Sputnik Türkiye
İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:02+0300
2025-02-06T13:02+0300
2025-02-06T14:03+0300
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Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Mısır Çarşısı'nda yangınİlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Alevler binayı sardıKısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteoroloji-ve-akomdan-istanbula-uyari-kar-yagisi-ne-zaman-bitecek-bu-saatlere-dikkat-1093417053.html
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Mısır Çarşısı'nın girişinde yangın
13:02 06.02.2025 (güncellendi: 14:03 06.02.2025)
İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.