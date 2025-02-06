https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteoroloji-ve-akomdan-istanbula-uyari-kar-yagisi-ne-zaman-bitecek-bu-saatlere-dikkat-1093417053.html
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Bu saatlere dikkat
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Bu saatlere dikkat
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere birçok kente kar yağışı uyarısı verildi. Sibirya soğuklarının etkisi altına giren İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T11:26+0300
2025-02-06T11:26+0300
2025-02-06T11:29+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu verirken İstanbul’da, kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor. Şehrin yüksek kesimlerinde çatılar ve araçlar beyaza bürünse de, kar yağışı büyük çaplı bir olumsuzluk yaratmadı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? Yarın kar yağışı var mı?AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısıAKOM, İstanbul’un Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakını Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-7°C seviyelerinde kalacak."İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Prof. Dr. Şen açıkladıMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresindeki hava durumu ile ilgili son tahminleri paylaştı. Şen’in açıklamalarına göre:Şen, İstanbul’un bazı ilçelerinde gece boyunca kar yağışının süreceğini belirterek şu ilçelere dikkat çekti:"Ataşehir, Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kartal'da gece boyunca kar yağışı devam edecek. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir."İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek. Ancak yarın öğlen saatlerinden sonra yağışın karla karışık yağmura dönüşmesi ve kenti terk etmesi bekleniyor.Buna rağmen Türkiye’nin doğu ve güney bölgelerinde kar yağışı devam edecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Hatay ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışların etkili olacağını vurguladı.Yeni kar dalgası yolda! Şubat ayında kar devam edecekMeteoroloji uzmanları, İstanbul’da bu hafta kar yağışının sona ereceğini ancak önümüzdeki haftalarda yeni bir kar dalgasının geleceğini duyurdu.Orhan Şen’e göre, şubat ayı tamamen kış şartlarında geçecek ve ay ortası ile sonlarına doğru İstanbul’da yeniden kar yağışı görülecek."Şubat ayı boyunca İstanbul’da kar yağışı görmeye devam edeceğiz. Şubat ortası, sonu ve hatta mart başında bile kar yağışı ihtimali var."
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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Bu saatlere dikkat
11:26 06.02.2025 (güncellendi: 11:29 06.02.2025)
İstanbul başta olmak üzere birçok kente kar yağışı uyarısı verildi. Sibirya soğuklarının etkisi altına giren İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji ve uzmanlardan gelen uyarılar, kar yağışının hafta sonuna kadar süreceğini ve şubat ayında yeni dalgaların beklendiğini ortaya koydu. Peki, yarın İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu verirken İstanbul’da, kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor. Şehrin yüksek kesimlerinde çatılar ve araçlar beyaza bürünse de, kar yağışı büyük çaplı bir olumsuzluk yaratmadı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? Yarın kar yağışı var mı?
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı
AKOM, İstanbul’un Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakını Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-7°C seviyelerinde kalacak."
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Prof. Dr. Şen açıkladı
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresindeki hava durumu ile ilgili son tahminleri paylaştı. Şen’in açıklamalarına göre:
Kar yağışı bugün akşama kadar devam edecek.
Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya gibi şehirlerde de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Şu anda İstanbul’da yer yer 1-2 cm kar birikimi var.
Gün içinde sıcaklıkların artmasıyla kar kısmen eriyecek ancak akşam saatlerinde buzlanma ve kar örtüsü oluşabilir.
İş çıkış saatlerinde sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
Şen, İstanbul’un bazı ilçelerinde gece boyunca kar yağışının süreceğini belirterek şu ilçelere dikkat çekti:
"Ataşehir, Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kartal'da gece boyunca kar yağışı devam edecek. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir."
İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek. Ancak yarın öğlen saatlerinden sonra yağışın karla karışık yağmura dönüşmesi ve kenti terk etmesi bekleniyor.
Buna rağmen Türkiye’nin doğu ve güney bölgelerinde kar yağışı devam edecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Hatay ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışların etkili olacağını vurguladı.
Yeni kar dalgası yolda! Şubat ayında kar devam edecek
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da bu hafta kar yağışının sona ereceğini ancak önümüzdeki haftalarda yeni bir kar dalgasının geleceğini duyurdu.
Orhan Şen’e göre, şubat ayı tamamen kış şartlarında geçecek ve ay ortası ile sonlarına doğru İstanbul’da yeniden kar yağışı görülecek.
"Şubat ayı boyunca İstanbul’da kar yağışı görmeye devam edeceğiz. Şubat ortası, sonu ve hatta mart başında bile kar yağışı ihtimali var."