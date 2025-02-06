Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Bu saatlere dikkat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde 158 işçi, "sağlam bina" yaparken öldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Kapalı Çarşı da dönen dolaplar: Sadece kara para aklama mı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Deprem özel yayını
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteoroloji-ve-akomdan-istanbula-uyari-kar-yagisi-ne-zaman-bitecek-bu-saatlere-dikkat-1093417053.html
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Bu saatlere dikkat
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Bu saatlere dikkat
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere birçok kente kar yağışı uyarısı verildi. Sibirya soğuklarının etkisi altına giren İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T11:26+0300
2025-02-06T11:29+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
kar yağışı
istanbul kar yağışı
orhan şen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093417451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2bfe8fa905b0d6b5e410b3b7eea6a93.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu verirken İstanbul’da, kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor. Şehrin yüksek kesimlerinde çatılar ve araçlar beyaza bürünse de, kar yağışı büyük çaplı bir olumsuzluk yaratmadı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? Yarın kar yağışı var mı?AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısıAKOM, İstanbul’un Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakını Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-7°C seviyelerinde kalacak."İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Prof. Dr. Şen açıkladıMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresindeki hava durumu ile ilgili son tahminleri paylaştı. Şen’in açıklamalarına göre:Şen, İstanbul’un bazı ilçelerinde gece boyunca kar yağışının süreceğini belirterek şu ilçelere dikkat çekti:"Ataşehir, Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kartal'da gece boyunca kar yağışı devam edecek. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir."İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek. Ancak yarın öğlen saatlerinden sonra yağışın karla karışık yağmura dönüşmesi ve kenti terk etmesi bekleniyor.Buna rağmen Türkiye’nin doğu ve güney bölgelerinde kar yağışı devam edecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Hatay ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışların etkili olacağını vurguladı.Yeni kar dalgası yolda! Şubat ayında kar devam edecekMeteoroloji uzmanları, İstanbul’da bu hafta kar yağışının sona ereceğini ancak önümüzdeki haftalarda yeni bir kar dalgasının geleceğini duyurdu.Orhan Şen’e göre, şubat ayı tamamen kış şartlarında geçecek ve ay ortası ile sonlarına doğru İstanbul’da yeniden kar yağışı görülecek."Şubat ayı boyunca İstanbul’da kar yağışı görmeye devam edeceğiz. Şubat ortası, sonu ve hatta mart başında bile kar yağışı ihtimali var."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
türkiye
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093417451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_827024b3d07726a3b22aee3b16a4df0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul kar yağışı ne zaman, istanbul kar yağışı saat kaçta, akom istanbul kar yağışı uyarısı, meteoroloji son dakika istanbul hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, son dakika haberler, hava durumu istanbul, bugün hava durumu, istanbul, istanbul son dakika, hava, meteoroloji istanbul, istanbul hava, bugün kar yağacak mı, son dakika haber, istanbul'da hava durumu, yarın kar yağacak mı, kar yağışı ne kadar sürecek
istanbul kar yağışı ne zaman, istanbul kar yağışı saat kaçta, akom istanbul kar yağışı uyarısı, meteoroloji son dakika istanbul hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, son dakika haberler, hava durumu istanbul, bugün hava durumu, istanbul, istanbul son dakika, hava, meteoroloji istanbul, istanbul hava, bugün kar yağacak mı, son dakika haber, istanbul'da hava durumu, yarın kar yağacak mı, kar yağışı ne kadar sürecek

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Bu saatlere dikkat

11:26 06.02.2025 (güncellendi: 11:29 06.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
Abone ol
İstanbul başta olmak üzere birçok kente kar yağışı uyarısı verildi. Sibirya soğuklarının etkisi altına giren İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji ve uzmanlardan gelen uyarılar, kar yağışının hafta sonuna kadar süreceğini ve şubat ayında yeni dalgaların beklendiğini ortaya koydu. Peki, yarın İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu verirken İstanbul’da, kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor. Şehrin yüksek kesimlerinde çatılar ve araçlar beyaza bürünse de, kar yağışı büyük çaplı bir olumsuzluk yaratmadı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? Yarın kar yağışı var mı?
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı
AKOM, İstanbul’un Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakını Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Cuma sabahına kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-7°C seviyelerinde kalacak."

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Prof. Dr. Şen açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresindeki hava durumu ile ilgili son tahminleri paylaştı. Şen’in açıklamalarına göre:
Kar yağışı bugün akşama kadar devam edecek.
Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya gibi şehirlerde de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Şu anda İstanbul’da yer yer 1-2 cm kar birikimi var.
Gün içinde sıcaklıkların artmasıyla kar kısmen eriyecek ancak akşam saatlerinde buzlanma ve kar örtüsü oluşabilir.
İş çıkış saatlerinde sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
Şen, İstanbul’un bazı ilçelerinde gece boyunca kar yağışının süreceğini belirterek şu ilçelere dikkat çekti:
"Ataşehir, Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kartal'da gece boyunca kar yağışı devam edecek. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir."

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek. Ancak yarın öğlen saatlerinden sonra yağışın karla karışık yağmura dönüşmesi ve kenti terk etmesi bekleniyor.
Buna rağmen Türkiye’nin doğu ve güney bölgelerinde kar yağışı devam edecek. Prof. Dr. Orhan Şen, Hatay ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışların etkili olacağını vurguladı.

Yeni kar dalgası yolda! Şubat ayında kar devam edecek

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da bu hafta kar yağışının sona ereceğini ancak önümüzdeki haftalarda yeni bir kar dalgasının geleceğini duyurdu.
Orhan Şen’e göre, şubat ayı tamamen kış şartlarında geçecek ve ay ortası ile sonlarına doğru İstanbul’da yeniden kar yağışı görülecek.
"Şubat ayı boyunca İstanbul’da kar yağışı görmeye devam edeceğiz. Şubat ortası, sonu ve hatta mart başında bile kar yağışı ihtimali var."
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала