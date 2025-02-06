https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html

Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece düştü, İstanbul dahil pek çok ilde tipi bekleniyor

Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece düştü, İstanbul dahil pek çok ilde tipi bekleniyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta 17 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, İstanbul’un yüksek... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T07:05+0300

2025-02-06T07:05+0300

2025-02-06T07:14+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul

doğu anadolu

hakkari

meteoroloji genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093379051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c5e18f16dbc0133e9e6739920f209f13.jpg

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusu, Eskişehir’in batısında yağış bekleniyor.İstanbul’da kar yağışı devam ediyorİstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde bazı noktaları beyaza bürüdü. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının cuma sabahına kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu.Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. İSKİ, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su borularında donma riskine karşı İstanbullulara SMS yoluyla uyarı gönderdi.Fırtına bekleniyor! Rüzgar hızı 90 km/saati bulabilirMeteoroloji’nin açıklamasına göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda fırtına bekleniyor. Rüzgarın 50-60 km/saat hızında eseceği, bazı bölgelerde ise 90 km/saat hızına ulaşabileceği tahmin ediliyor.Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.Hava sıcaklıkları hızla düşecekMeteoroloji, kuzeyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece azalacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da hissedilir derecede soğuk hava yaşanacak.Çığ, buzlanma ve don tehlikesiSürücülerin yolda buzlanmaya karşı tedbirli olması, kış lastiği kullanması ve hızlarını azaltması tavsiye ediliyor.Meteoroloji’den 17 i̇le sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Sarı kod verilen iller:Adana, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce.Vatandaşların yetkililerin uyarılarını dikkate alması ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.Marmara Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı ve fırtınaMarmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da kar yağışı beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir.Ege’de fırtına ve karla karışık yağmurEge Bölgesi’nde Kütahya ve çevresinde kar yağışı beklenirken, diğer illerde çok bulutlu bir hava hâkim olacak.Akdeniz’de yağmur ve i̇ç kesimlerde karHatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın doğusunda aralıklı yağış beklenirken, iç kesimlerde yağış karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.İç Anadolu’da sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı bekleniyorBölgenin doğusunda aralıklı kar yağışı etkili olacak. Özellikle Sivas’ta sıcaklık -4°C’ye kadar düşerken, Eskişehir ve Konya’da çok bulutlu bir hava bekleniyor.Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesiBatı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.Doğu Anadolu’da kar yağışı şiddetlenecekDoğu Anadolu’nun genelinde kar yağışı bekleniyor. Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli kar yağışı görülecek.Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyorBölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa’da yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.Denizlerde fırtına uyarısı!Meteoroloji, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de fırtına beklendiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/6-subatta-egitime-ara-verilen-sehirler-belli-oldu-1093408355.html

türkiye

istanbul

doğu anadolu

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 6 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu,