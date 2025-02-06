https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece düştü, İstanbul dahil pek çok ilde tipi bekleniyor
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece düştü, İstanbul dahil pek çok ilde tipi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta 17 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, İstanbul’un yüksek... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T07:05+0300
2025-02-06T07:05+0300
2025-02-06T07:14+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul
doğu anadolu
hakkari
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093379051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c5e18f16dbc0133e9e6739920f209f13.jpg
Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusu, Eskişehir’in batısında yağış bekleniyor.İstanbul’da kar yağışı devam ediyorİstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde bazı noktaları beyaza bürüdü. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının cuma sabahına kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu.Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. İSKİ, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su borularında donma riskine karşı İstanbullulara SMS yoluyla uyarı gönderdi.Fırtına bekleniyor! Rüzgar hızı 90 km/saati bulabilirMeteoroloji’nin açıklamasına göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda fırtına bekleniyor. Rüzgarın 50-60 km/saat hızında eseceği, bazı bölgelerde ise 90 km/saat hızına ulaşabileceği tahmin ediliyor.Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.Hava sıcaklıkları hızla düşecekMeteoroloji, kuzeyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece azalacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da hissedilir derecede soğuk hava yaşanacak.Çığ, buzlanma ve don tehlikesiSürücülerin yolda buzlanmaya karşı tedbirli olması, kış lastiği kullanması ve hızlarını azaltması tavsiye ediliyor.Meteoroloji’den 17 i̇le sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Sarı kod verilen iller:Adana, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce.Vatandaşların yetkililerin uyarılarını dikkate alması ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.Marmara Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı ve fırtınaMarmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da kar yağışı beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir.Ege’de fırtına ve karla karışık yağmurEge Bölgesi’nde Kütahya ve çevresinde kar yağışı beklenirken, diğer illerde çok bulutlu bir hava hâkim olacak.Akdeniz’de yağmur ve i̇ç kesimlerde karHatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın doğusunda aralıklı yağış beklenirken, iç kesimlerde yağış karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.İç Anadolu’da sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı bekleniyorBölgenin doğusunda aralıklı kar yağışı etkili olacak. Özellikle Sivas’ta sıcaklık -4°C’ye kadar düşerken, Eskişehir ve Konya’da çok bulutlu bir hava bekleniyor.Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesiBatı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.Doğu Anadolu’da kar yağışı şiddetlenecekDoğu Anadolu’nun genelinde kar yağışı bekleniyor. Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli kar yağışı görülecek.Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyorBölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa’da yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.Denizlerde fırtına uyarısı!Meteoroloji, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de fırtına beklendiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/6-subatta-egitime-ara-verilen-sehirler-belli-oldu-1093408355.html
türkiye
istanbul
doğu anadolu
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093379051_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c3ea2372d238e4905e134d8aa4ef909.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 6 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu,
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 6 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu,
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece düştü, İstanbul dahil pek çok ilde tipi bekleniyor
07:05 06.02.2025 (güncellendi: 07:14 06.02.2025)
Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta 17 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, İstanbul’un yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusu, Eskişehir’in batısında yağış bekleniyor.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu kıyılarında
kar yağışının kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Hatay ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde
yağmur beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak
.
Doğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde
yoğun kar yağışı görülebilir.
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor
İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı
yüksek kesimlerde bazı noktaları beyaza bürüdü. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının cuma sabahına kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu
.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
. İSKİ
, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su borularında donma riskine karşı
İstanbullulara SMS yoluyla uyarı gönderdi
.
Fırtına bekleniyor! Rüzgar hızı 90 km/saati bulabilir
Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda
fırtına bekleniyor. Rüzgarın 50-60 km/saat hızında eseceği
, bazı bölgelerde ise 90 km/saat hızına ulaşabileceği
tahmin ediliyor.
Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Hava sıcaklıkları hızla düşecek
Meteoroloji
, kuzeyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece azalacağını
duyurdu. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da hissedilir derecede soğuk hava yaşanacak
.
Çığ, buzlanma ve don tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor
.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebilir
.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşması bekleniyor
.
Sürücülerin yolda buzlanmaya karşı tedbirli olması, kış lastiği kullanması ve hızlarını azaltması tavsiye ediliyor.
Meteoroloji’den 17 i̇le sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Sarı kod verilen iller:Adana, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce.
Vatandaşların yetkililerin uyarılarını dikkate alması ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı ve fırtına
Marmara Bölgesi
genelinde çok bulutlu bir hava
hâkim olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da
kar yağışı beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir
.
Trakya'da buzlanma ve don olayı yaşanabilir
.
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
.
Sıcaklıklar İstanbul'da 5°C, Sakarya'da 3°C’ye kadar düşecek
.
Ege’de fırtına ve karla karışık yağmur
Ege Bölgesi’nde Kütahya ve çevresinde kar yağışı beklenirken, diğer illerde çok bulutlu bir hava hâkim olacak.
Kuzey Ege’de rüzgar 50-80 km/saat hızla esecek
.
İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don görülecek
.
Kütahya ve Afyonkarahisar’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
.
Akdeniz’de yağmur ve i̇ç kesimlerde kar
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın doğusunda aralıklı yağış beklenirken, iç kesimlerde yağış karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Toroslar ve Göller Yöresi’nde buzlanma ve don tehlikesi bulunuyor
.
Rüzgarın iç kesimlerde kuzey yönlerden fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
.
İç Anadolu’da sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı bekleniyor
Bölgenin doğusunda aralıklı kar yağışı etkili olacak
. Özellikle Sivas’ta sıcaklık -4°C’ye kadar düşerken, Eskişehir ve Konya’da çok bulutlu bir hava bekleniyor
.
Bölgede buzlanma ve don olayı kuvvetli olacak
.
Rüzgarın güney kesimlerde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor (50-80 km/saat)
.
Karadeniz’de yoğun kar ve çığ tehlikesi
Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor
.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor
.
Rüzgar Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli esecek
.
Doğu Anadolu’da kar yağışı şiddetlenecek
Doğu Anadolu’nun genelinde kar yağışı bekleniyor. Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli kar yağışı görülecek.
Sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus oluşabilir
.
Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor
.
Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa’da yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek
.
Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir
.
Denizlerde fırtına uyarısı!
Meteoroloji, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de fırtına beklendiğini duyurdu.
Akdeniz’de rüzgarın 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor
.
Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar görülecek
.
Denizciler ve balıkçılar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalı
.