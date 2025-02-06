https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/6-subatta-egitime-ara-verilen-sehirler-belli-oldu-1093408355.html
Valilikler tek tek açıkladı: 6 Şubat’ta eğitime ara verilen şehirler belli oldu
Valilikler tek tek açıkladı: 6 Şubat’ta eğitime ara verilen şehirler belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok şehirde eğitime ara verilmesine neden oldu. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, bazı illerde tüm... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T06:47+0300
2025-02-06T06:47+0300
2025-02-06T07:10+0300
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Trabzon’da beş i̇lçede okullar tatil edildiTrabzon’da Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Şalpazarı'nda yüksek kesimlerdeki mahallelerde de okulların tatil olduğu duyuruldu.Kocaeli’de i̇l genelinde eğitim-öğretime ara verildiKocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riski nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü il genelinde resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli ile anaokulu ve kreş öğrencisi bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Sakarya’da tüm okullar tatil edildiSakarya’da da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı. Hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da bir gün idari izinli olacak.Bayburt ve Yozgat’ta eğitime ara verildiBayburt’ta ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Yozgat’ta ise il merkezi ve Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.Elazığ ve Konya’da eğitime ara verilen i̇lçeler açıklandıElazığ’da kent merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Konya’da ise Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde okullar tatil edilirken, Ereğli’de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildi.Tunceli ve Erzincan’da okullar kapalı olacakTunceli’de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildiği açıklanırken, Erzincan Valiliği kent genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.Aksaray, Zonguldak ve Giresun’da tatil kararıAksaray’da Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde, Zonguldak’ta ise il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Giresun’da Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.Samsun’da taşımalı eğitime ara verildiSamsun’da Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Detaylı okul listesine Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.Bolu, Yalova ve Sinop’ta kar tatili açıklandıBolu Valiliği, kent genelinde tüm okulların 6 Şubat’ta tatil olduğunu duyurdu. Yalova’da ise yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların tatil olduğu açıklandı. Sinop’ta merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.Düzce, Niğde ve Kayseri’de eğitime ara verildiDüzce’de tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Niğde’de ise il genelinde buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okulların kapalı olacağı açıklandı. Kayseri’de sıfırın altına düşen sıcaklık ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Sivas, Hakkari ve Nevşehir’de kar tatiliSivas’ta il genelinde eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Hakkari’de Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde okullar tatil edilirken, Nevşehir’de tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Perşembe günü tatil olduğu duyuruldu.Ordu, Gümüşhane ve Hendek’te tatil kararıOrdu’da Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde tüm okulların tatil olduğu açıklandı. Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Sakarya’nın Hendek ilçesinde ise bazı mahallelerde eğitime iki gün ara verildiği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html
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Valilikler tek tek açıkladı: 6 Şubat’ta eğitime ara verilen şehirler belli oldu
06:47 06.02.2025 (güncellendi: 07:10 06.02.2025)
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok şehirde eğitime ara verilmesine neden oldu. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, bazı illerde tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. İstanbul’da okullar tatil mi? İşte 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olduğu iller ve detaylar...
Trabzon’da beş i̇lçede okullar tatil edildi
Trabzon’da Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde
yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi
. Şalpazarı'nda yüksek kesimlerdeki mahallelerde
de okulların tatil olduğu
duyuruldu.
Kocaeli’de i̇l genelinde eğitim-öğretime ara verildi
Kocaeli Valiliği’nden
yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riski
nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü
il genelinde resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verildiği
belirtildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli
ile anaokulu ve kreş öğrencisi bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı
duyuruldu.
Sakarya’da tüm okullar tatil edildi
Sakarya’da da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı. Hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da bir gün idari izinli olacak.
Bayburt ve Yozgat’ta eğitime ara verildi
Bayburt’ta ilçe genelinde
etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi
. Yozgat’ta ise il merkezi ve Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde
eğitime 1 gün süreyle ara verildiği
duyuruldu.
Elazığ ve Konya’da eğitime ara verilen i̇lçeler açıklandı
Elazığ’da kent merkezi ve ilçelerde
eğitime bir gün ara verildi. Konya’da ise Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde
okullar tatil edilirken, Ereğli’de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için
eğitime ara verildi.
Tunceli ve Erzincan’da okullar kapalı olacak
Tunceli’de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için
eğitime ara verildiği açıklanırken, Erzincan Valiliği kent genelinde okulların tatil olduğunu
duyurdu. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak
.
Aksaray, Zonguldak ve Giresun’da tatil kararı
Aksaray’da Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde
, Zonguldak’ta ise il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği
açıklandı. Giresun’da Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde tüm okullar
tatil edilirken, bazı ilçelerde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği
belirtildi.
Samsun’da taşımalı eğitime ara verildi
Samsun’da Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde
taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Detaylı okul listesine
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.
Bolu, Yalova ve Sinop’ta kar tatili açıklandı
Bolu Valiliği
, kent genelinde tüm okulların 6 Şubat’ta tatil olduğunu
duyurdu. Yalova’da ise yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler için
okulların tatil olduğu açıklandı. Sinop’ta merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği
duyuruldu.
Düzce, Niğde ve Kayseri’de eğitime ara verildi
Düzce’de tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Niğde’de ise il genelinde buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okulların kapalı olacağı açıklandı. Kayseri’de sıfırın altına düşen sıcaklık ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Sivas, Hakkari ve Nevşehir’de kar tatili
Sivas’ta il genelinde eğitime bir gün ara verildiği
, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı
açıklandı. Hakkari’de Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde
okullar tatil edilirken, Nevşehir’de tüm eğitim kurumlarının
6 Şubat Perşembe günü tatil olduğu duyuruldu.
Ordu, Gümüşhane ve Hendek’te tatil kararı
Ordu’da Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde tüm okulların
tatil olduğu açıklandı. Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği
belirtildi. Sakarya’nın Hendek ilçesinde ise bazı mahallelerde eğitime iki gün ara verildiği
duyuruldu.