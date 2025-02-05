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Renkli devrim makinesi USAID, son 10 yılda 'demokrasiyi' teşvik eden projeler için ne kadar para harcadı?
Renkli devrim makinesi USAID, son 10 yılda 'demokrasiyi' teşvik eden projeler için ne kadar para harcadı?
Sputnik Türkiye
ABD Hükümet Verimliliği Kurumu Başkanı Elon Musk, Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) tasfiye sürecinin başladığını açıkladı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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'Sivil toplumu' finanse etme ve 'demokrasiyi teşvik etme' kisvesi altında çeşitli ülkelerde renkli devrimleri finanse ve organize eden, rejim değişikliklerine katılan USAID, sızdırılan bir ABD Ordusu el kitabında 'düşmanları, müttefikleri ve vekilleri davranışlarını değiştirmeye ikna etmek' için 'ekonomik baskı' uygulamanın bir aracı olarak tanıtıldı. USAID ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son 10 yılda eski Sovyet ülkelerinde yürüttüğü projeler için harcadığı para miktarlarına dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, abd ordusu, usaid, abd dışişleri bakanlığı, sscb, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), elon musk, renkli devrim, инфографика

Renkli devrim makinesi USAID, son 10 yılda 'demokrasiyi' teşvik eden projeler için ne kadar para harcadı?

16:55 05.02.2025
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ABD Hükümet Verimliliği Kurumu Başkanı Elon Musk, Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) tasfiye sürecinin başladığını açıkladı.
'Sivil toplumu' finanse etme ve 'demokrasiyi teşvik etme' kisvesi altında çeşitli ülkelerde renkli devrimleri finanse ve organize eden, rejim değişikliklerine katılan USAID, sızdırılan bir ABD Ordusu el kitabında 'düşmanları, müttefikleri ve vekilleri davranışlarını değiştirmeye ikna etmek' için 'ekonomik baskı' uygulamanın bir aracı olarak tanıtıldı. USAID ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son 10 yılda eski Sovyet ülkelerinde yürüttüğü projeler için harcadığı para miktarlarına dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
Renkli devrim makinesi USAID, son 10 yılda 'demokrasiyi' teşvik eden projeler için ne kadar para harcadı? - Sputnik Türkiye
Renkli devrim makinesi USAID, son 10 yılda 'demokrasiyi' teşvik eden projeler için ne kadar para harcadı? - Sputnik Türkiye
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