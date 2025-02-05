https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/renkli-devrim-makinesi-usaid-son-10-yilda-demokrasiyi-tesvik-eden-projeler-icin-ne-kadar-para-1093393727.html

Renkli devrim makinesi USAID, son 10 yılda 'demokrasiyi' teşvik eden projeler için ne kadar para harcadı?

Renkli devrim makinesi USAID, son 10 yılda 'demokrasiyi' teşvik eden projeler için ne kadar para harcadı?

Sputnik Türkiye

ABD Hükümet Verimliliği Kurumu Başkanı Elon Musk, Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) tasfiye sürecinin başladığını açıkladı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T16:55+0300

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2025-02-05T16:55+0300

multimedya

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abd

abd ordusu

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abd dışişleri bakanlığı

sscb

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

elon musk

renkli devrim

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'Sivil toplumu' finanse etme ve 'demokrasiyi teşvik etme' kisvesi altında çeşitli ülkelerde renkli devrimleri finanse ve organize eden, rejim değişikliklerine katılan USAID, sızdırılan bir ABD Ordusu el kitabında 'düşmanları, müttefikleri ve vekilleri davranışlarını değiştirmeye ikna etmek' için 'ekonomik baskı' uygulamanın bir aracı olarak tanıtıldı. USAID ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son 10 yılda eski Sovyet ülkelerinde yürüttüğü projeler için harcadığı para miktarlarına dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, abd, abd ordusu, usaid, abd dışişleri bakanlığı, sscb, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), elon musk, renkli devrim, инфографика