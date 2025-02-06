https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/trump-hiz-kesmiyor-cia-calisanlarinin-listesini-abd-hukumetine-gonderdi-1093419262.html

Trump hız kesmiyor: 'CIA, çalışanlarının listesini ABD hükümetine gönderdi'

Trump hız kesmiyor: 'CIA, çalışanlarının listesini ABD hükümetine gönderdi'

Sputnik Türkiye

Yeni iktidara gelen Trump'ın federal çalışan sayısını azaltma planları ayyuka çıkarken CIA'in bu planın uygulanması için çalışanlarının listesini hükümete... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T12:07+0300

2025-02-06T12:07+0300

2025-02-06T12:07+0300

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) son 2 yılda işe alınan tüm çalışanlarının listesini içeren bir mektubu ABD hükümetine gönderdiği belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme çabaları kapsamında mercek altına aldığı CIA'de, çalışanlara yapılan 'istifa karşılığında 8 aylık tazminat' teklifinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandığı bildirildi.NBC televizyonunun ABD'li bir bürokrata dayandırdığı haberine göre CIA, son 2 yılda kadrosuna kattığı çalışanların listesini hükümetin insan kaynakları birimine iletti.Haberde, "CIA, Başkan Donald Trump'ın federal çalışanların sayısını azaltma emrini uygulamak için yeni işe alınan tüm çalışanların listesini içeren tasnif dışı bir elektronik mektup gönderdi" dendi.NBC'nin kaynağı, mektupta son 2 yıl içinde işe alınan tüm çalışanlar ile deneme süresindeki çalışanların adlarının ve soyadı baş harflerinin yer aldığını, mektupta tam olarak kaç ismin bulunduğunu bilmediğini ifade etti.Bu arada çok sayıda CIA çalışanının isimlerinin yer aldığı listenin gizli belge yerine tasnif dışı bir mektupla gönderilmesi tartışmaya neden oldu. Eski üst düzey bir istihbarat yetkilisi, NBC'ye yaptığı açıklamada, yabancı istihbarat servislerinin listedeki isimleri diğer veri tabanlarıyla kolayca karşılaştırarak CIA çalışanlarını tespit edebileceği uyarısında bulundu.Federal hükümeti küçültme politikasıDaha önce NBC televizyonu, ABD Başkanı Trump yönetiminin, gönüllü olarak istifa etmeyi kabul eden memurlara 8 aylık kıdem tazminatı paketi sunduğunu bildirmişti. Federal memurların yüzde 10 kadarının bu teklifi kabul etmesi ve hükümetin milyarlarca dolar tasarruf etmesi beklendiği aktarılmıştı. Üst düzey bir yetkili, federal çalışanların yüzde 5 ilâ 10’nun istifa etme olasılığının yüksek olduğunu dile getirmişti.

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abd, haberler, donald trump, cia, nbc, merkezi haberalma teşkilatı, beyaz saray, istihbarat, istihbarat servisi, istihbarat brifingi