https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaray-bolusporu-4-1-maglup-etti-eyup-aydin-unutulmaz-bir-gol-atti-1093437381.html

Galatasaray-Boluspor'u 4-1 mağlup etti: Eyüp Aydın unutulmaz bir gol attı

Galatasaray-Boluspor'u 4-1 mağlup etti: Eyüp Aydın unutulmaz bir gol attı

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray, Geosis Boluspor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Yeni transfer Alvaro Morata sarı-kırmızılı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T18:24+0300

2025-02-06T18:24+0300

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Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Geosis Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.Galatasaray karşısında 12. dakikada Vüsal İskenderli’nin attığı golle Boluspor 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 20. dakikada Alvaro Morata skoru eşitledi (1-1) Morata, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Eyüp Aydın’ın müthiş golüyle sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 72. dakikada Yusuf Demir skoru 3-1’e getiren golü attı. Yalnızca iki dakika sonra Ahmed Kutucu da fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı. Müsabaka 4-1 tamamlandı.Eyüp Aydın kimdir?Galatasaray’ın genç yeteneklerinden Eyüp Aydın, futbol kariyerinde dikkat çeken isimlerden biri olmaya devam ediyor. Almanya doğumlu olan Aydın, küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenerek yeteneklerini geliştirdi. Galatasaray altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu, hızı ve tekniğiyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

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