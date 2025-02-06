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Galatasaray-Boluspor'u 4-1 mağlup etti: Eyüp Aydın unutulmaz bir gol attı
Galatasaray-Boluspor'u 4-1 mağlup etti: Eyüp Aydın unutulmaz bir gol attı
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray, Geosis Boluspor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Yeni transfer Alvaro Morata sarı-kırmızılı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T18:24+0300
2025-02-06T18:24+0300
2025-02-06T18:26+0300
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Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Geosis Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.Galatasaray karşısında 12. dakikada Vüsal İskenderli’nin attığı golle Boluspor 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 20. dakikada Alvaro Morata skoru eşitledi (1-1) Morata, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Eyüp Aydın’ın müthiş golüyle sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 72. dakikada Yusuf Demir skoru 3-1’e getiren golü attı. Yalnızca iki dakika sonra Ahmed Kutucu da fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı. Müsabaka 4-1 tamamlandı.Eyüp Aydın kimdir?Galatasaray’ın genç yeteneklerinden Eyüp Aydın, futbol kariyerinde dikkat çeken isimlerden biri olmaya devam ediyor. Almanya doğumlu olan Aydın, küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenerek yeteneklerini geliştirdi. Galatasaray altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu, hızı ve tekniğiyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
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Galatasaray-Boluspor'u 4-1 mağlup etti: Eyüp Aydın unutulmaz bir gol attı
18:24 06.02.2025 (güncellendi: 18:26 06.02.2025)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray, Geosis Boluspor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Yeni transfer Alvaro Morata sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarken, Yusuf Demir 1 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu. Genç yıldız Eyüp Aydın ise müthiş golüyle hafızalara kazındı.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Geosis Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray karşısında 12. dakikada Vüsal İskenderli’nin attığı golle Boluspor 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 20. dakikada Alvaro Morata skoru eşitledi (1-1) Morata, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Eyüp Aydın’ın müthiş golüyle sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 72. dakikada Yusuf Demir skoru 3-1’e getiren golü attı. Yalnızca iki dakika sonra Ahmed Kutucu da fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı. Müsabaka 4-1 tamamlandı.
Galatasaray’ın genç yeteneklerinden Eyüp Aydın, futbol kariyerinde dikkat çeken isimlerden biri olmaya devam ediyor. Almanya doğumlu olan Aydın, küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenerek yeteneklerini geliştirdi. Galatasaray altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu, hızı ve tekniğiyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.