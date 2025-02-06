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Galatasaray transferi resmen açıkladı: Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt’ta
Galatasaray transferi resmen açıkladı: Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt’ta
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Belçikalı forveti Michy Batshuayi’yi Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a sattı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin detaylarını açıkladı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T10:56+0300
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spor
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Galatasaray, 31 yaşındaki golcü oyuncunun Eintracht Frankfurt’a transfer olduğunu resmen duyurdu. Kulübün açıklamasında, anlaşmanın mali detayları da paylaşıldı:“Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt, kulübümüze net 3 milyon euro transfer ücreti ve 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.”Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 30 maçta görev alan Batshuayi, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.Frankfurt’tan 2.5 yıllık sözleşmeEintracht Frankfurt, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Batshuayi ile 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek 2.5 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıklayan Alman kulübü, oyuncunun 30 numaralı formayı giyeceğini belirtti.Galatasaray’da kısa ama etkili performans2023 yazında Fenerbahçe’den ayrılarak Galatasaray’a transfer olan Batshuayi, sarı-kırmızılı forma altında sınırlı sürede etkili bir performans sergiledi. Bu sezon lig, Avrupa ve kupa maçları dahil olmak üzere toplam 30 karşılaşmaya çıkan forvet, 7 gol atarken 2 asist yaptı.
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galatasaray, transfer, michy batshuayi
galatasaray, transfer, michy batshuayi

Galatasaray transferi resmen açıkladı: Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt’ta

10:56 06.02.2025
© AAMichy Batshuayi
Michy Batshuayi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Galatasaray, Belçikalı forveti Michy Batshuayi’yi Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a sattı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin detaylarını açıkladı. Frankfurt, Batshuayi için 3 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek. Alman ekibi, oyuncu ile 2027’ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.
Galatasaray, 31 yaşındaki golcü oyuncunun Eintracht Frankfurt’a transfer olduğunu resmen duyurdu. Kulübün açıklamasında, anlaşmanın mali detayları da paylaşıldı:
“Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt, kulübümüze net 3 milyon euro transfer ücreti ve 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.”
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 30 maçta görev alan Batshuayi, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Frankfurt’tan 2.5 yıllık sözleşme

Eintracht Frankfurt, transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Batshuayi ile 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek 2.5 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıklayan Alman kulübü, oyuncunun 30 numaralı formayı giyeceğini belirtti.

Galatasaray’da kısa ama etkili performans

2023 yazında Fenerbahçe’den ayrılarak Galatasaray’a transfer olan Batshuayi, sarı-kırmızılı forma altında sınırlı sürede etkili bir performans sergiledi. Bu sezon lig, Avrupa ve kupa maçları dahil olmak üzere toplam 30 karşılaşmaya çıkan forvet, 7 gol atarken 2 asist yaptı.
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