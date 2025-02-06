https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/futbolda-yeni-donem-uefa-uzatma-suresini-kaldiracak-1093440284.html

Futbolda yeni dönem: UEFA, uzatma süresini kaldıracak

Futbolda yeni dönem: UEFA, uzatma süresini kaldıracak

Sputnik Türkiye

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında uzatma süresini kaldırmayı değerlendirmeye aldı. Maçların doğrudan penaltı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T22:03+0300

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında uzatma süresini kaldırıp maçları doğrudan penaltılara götürme planını değerlendiriyor.Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren sadece üç maç uzatma süresine giderken, 2022-23 sezonunda hiçbir maç uzatma gerektirmedi. 2023-24 UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maç uzatma süresine gitti, bir önceki sezona göre bu sayı altıdan dörde düştü. UEFA yetkilileri futbolcularda yaşanan yorgunluk ve takvim sıkışmasını önlemek amacıyla bu kararı tartışırken bazı oyuncu sendikaları, uzatma süresinin kaldırılmasının yoğun maç takviminin neden olduğu baskıyı hafifleteceğini savundu.İngiliz basınına konuyla ilgili bilgi veren UEFA yetkilileri, şu ana kadar bu konunun resmi olarak gündeme getirilmediğini ve kesin bir önerinin sunulmadığını belirtti. Herhangi bir değişikliğin, UEFA Yürütme Kurulu tarafından onaylanması gerekeceği ifade edildi. UEFA'nın kulüp müsabakalarıyla ilgili en son büyük değişikliği, 2021'de deplasman golü kuralının kaldırılması olmuştu.

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