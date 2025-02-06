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Futbolda yeni dönem: UEFA, uzatma süresini kaldıracak
Futbolda yeni dönem: UEFA, uzatma süresini kaldıracak
Sputnik Türkiye
Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında uzatma süresini kaldırmayı değerlendirmeye aldı. Maçların doğrudan penaltı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında uzatma süresini kaldırıp maçları doğrudan penaltılara götürme planını değerlendiriyor.Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren sadece üç maç uzatma süresine giderken, 2022-23 sezonunda hiçbir maç uzatma gerektirmedi. 2023-24 UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maç uzatma süresine gitti, bir önceki sezona göre bu sayı altıdan dörde düştü. UEFA yetkilileri futbolcularda yaşanan yorgunluk ve takvim sıkışmasını önlemek amacıyla bu kararı tartışırken bazı oyuncu sendikaları, uzatma süresinin kaldırılmasının yoğun maç takviminin neden olduğu baskıyı hafifleteceğini savundu.İngiliz basınına konuyla ilgili bilgi veren UEFA yetkilileri, şu ana kadar bu konunun resmi olarak gündeme getirilmediğini ve kesin bir önerinin sunulmadığını belirtti. Herhangi bir değişikliğin, UEFA Yürütme Kurulu tarafından onaylanması gerekeceği ifade edildi. UEFA'nın kulüp müsabakalarıyla ilgili en son büyük değişikliği, 2021'de deplasman golü kuralının kaldırılması olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaray-bolusporu-4-1-maglup-etti-eyup-aydin-unutulmaz-bir-gol-atti-1093437381.html
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, uefa şampiyonlar ligi, fifa, maç, maç yayını, uefa
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, uefa şampiyonlar ligi, fifa, maç, maç yayını, uefa

Futbolda yeni dönem: UEFA, uzatma süresini kaldıracak

22:03 06.02.2025
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA / Halil Sağırkaya
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Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında uzatma süresini kaldırmayı değerlendirmeye aldı. Maçların doğrudan penaltı atışlarına geçmesi gündeme gelirken yeni sistemin 2027 yılından önce gelmesinin beklenmediği belirtildi. Konu hakkında konuşan yetkililer kurula kesin bir önerinin sunulmadığını açıkladı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında uzatma süresini kaldırıp maçları doğrudan penaltılara götürme planını değerlendiriyor.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren sadece üç maç uzatma süresine giderken, 2022-23 sezonunda hiçbir maç uzatma gerektirmedi. 2023-24 UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maç uzatma süresine gitti, bir önceki sezona göre bu sayı altıdan dörde düştü. UEFA yetkilileri futbolcularda yaşanan yorgunluk ve takvim sıkışmasını önlemek amacıyla bu kararı tartışırken bazı oyuncu sendikaları, uzatma süresinin kaldırılmasının yoğun maç takviminin neden olduğu baskıyı hafifleteceğini savundu.
İngiliz basınına konuyla ilgili bilgi veren UEFA yetkilileri, şu ana kadar bu konunun resmi olarak gündeme getirilmediğini ve kesin bir önerinin sunulmadığını belirtti. Herhangi bir değişikliğin, UEFA Yürütme Kurulu tarafından onaylanması gerekeceği ifade edildi. UEFA'nın kulüp müsabakalarıyla ilgili en son büyük değişikliği, 2021'de deplasman golü kuralının kaldırılması olmuştu.
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