Finli militanlar gönüllü sağlık uzmanı kılığında Ukrayna ordusunda görev yapıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde 158 işçi, "sağlam bina" yaparken öldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Kapalı Çarşı da dönen dolaplar: Sadece kara para aklama mı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Deprem özel yayını
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/finli-militanlar-gonullu-saglik-uzmani-kiliginda-ukrayna-ordusunda-gorev-yapiyor-1093418317.html
Finli militanlar gönüllü sağlık uzmanı kılığında Ukrayna ordusunda görev yapıyor
Finli militanlar gönüllü sağlık uzmanı kılığında Ukrayna ordusunda görev yapıyor
Sputnik Türkiye
Gönüllü sağlık görevlileri kılığındaki Finli paralı askerlerin, Ukraynalı gönüllü taburu Hospitallers bünyesinde Nordic Combat Medics adı altında kendi... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T11:36+0300
2025-02-06T11:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
sağ sektör
finlandiya
sağlık çalışanı
gönüllü
paralı asker
militan
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_0:36:807:489_1920x0_80_0_0_715aa5caa39c9356587c674100313e04.png
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör üyesi Yana Zinkeviç tarafından kurulan Hospitallers taburu, kendini tamamen sağlık yardımı sağlayan birim olarak konumlandırıyor.Sputnik, sosyal medyada yaptığı araştırma sırasında, Hospitallers bünyesinde faaliyet gösteren Nordic Combat Medics (@nordicmedics) grubunun, kendilerini sağlık uzmanı olarak gösteren Finli paralı askerlerden oluştuğu sonucuna vardı.Gruba 2024’e kadar liderlik yapan Tina Soini daha sonra tıp eğimine devam etmek için birimden ayrıldı. Soini’nin yerini başka bir Finli ‘sağlık uzmanı’ Erkka Leikas aldı.Grubun daha önce @finnish_rescue_team olan hesabı, 2023’ten sonra değişse de üyeleri IFRT (International Finnish Rescue Team) logosunu taşıyan eşyaları ve teçhizatı kullanmaya devam ediyor.Finn Rescue Team (FRT) Finlandiya hükümeti tarafından ülke içinde ve dışında kurtarma, insani yardım ve diğer ameliyatlar yürütmek üzere organize edilen ve Finlandiya İçişleri Bakanlığı'na ve Kriz Yönetim Merkezi'ne bağlı olan bir grup.Maddi destek, grubun resmi web sitesi aracılığıyla banka hesabına yapılan tahsilatlar yoluyla sağlanıyor. Site üzerinden ayrıca birliğin sembollerini taşıyan ürünler de satılıyor. Varusteleka mağazası da satış konusunda ekibe yardımcı oluyor ve ortak etkinlikler düzenliyorlar. Grup ayrıca ücretli ‘ilk yardım’ ve ‘afet tıbbı’ eğitimlerini düzenliyor.Bu türden eğitimlerden biri, 29 Haziran 2024 tarihinde başkent Helsinki'de düzenlenmişti. Eğitime katılım ücreti kişi başına 50 ilâ 350 euro olarak ilan edilmişti.Nordic Combat Medics hesabındaki son paylaşımlardan birinde, Ukrayna Bölgesel Savunma’ya bağlı Yabancı Lejyonu üyesi olan ve öldürülen Finlandiyalı paralı asker Aleksi Lysander'den bahsediliyor.Söz konusu birimde, Helsinki sakini olan Fin Ordusu askeri Miro Seittamo da görev yapıyor. Grubun gönüllüsü Hogen de üzerinde Ukrayna, Finlandiya ve ABD bayrakları olan üniformayla poz verdiği fotoğrafları paylaşıyor.Daha önce Ukrayna’da, cephe hattındaki askerlere sağlık hizmeti sunma amacıyla kurulduğu iddia edilen ‘Hospitallers’ gönüllü taburundaki yabancıların çatışmalara katıldığı ve çatışmalarda ambulans arabalarını kullandığı ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bmgkde-iki-ukrayna-toplantisi-gerceklesecek-1093406188.html
ukrayna
finlandiya
helsinki
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_53:0:753:525_1920x0_80_0_0_843e256f8dd4308e6db483c6a1025d33.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, sağ sektör, finlandiya, sağlık çalışanı, gönüllü, paralı asker, militan, sputnik, helsinki
ukrayna, ukrayna ordusu, sağ sektör, finlandiya, sağlık çalışanı, gönüllü, paralı asker, militan, sputnik, helsinki

Finli militanlar gönüllü sağlık uzmanı kılığında Ukrayna ordusunda görev yapıyor

11:36 06.02.2025 (güncellendi: 11:53 06.02.2025)
Yabancı paralı asker
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
Abone ol
Gönüllü sağlık görevlileri kılığındaki Finli paralı askerlerin, Ukraynalı gönüllü taburu Hospitallers bünyesinde Nordic Combat Medics adı altında kendi birimlerini kurduğu tespit edildi.
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör üyesi Yana Zinkeviç tarafından kurulan Hospitallers taburu, kendini tamamen sağlık yardımı sağlayan birim olarak konumlandırıyor.
Sputnik, sosyal medyada yaptığı araştırma sırasında, Hospitallers bünyesinde faaliyet gösteren Nordic Combat Medics (@nordicmedics) grubunun, kendilerini sağlık uzmanı olarak gösteren Finli paralı askerlerden oluştuğu sonucuna vardı.
Gruba 2024’e kadar liderlik yapan Tina Soini daha sonra tıp eğimine devam etmek için birimden ayrıldı. Soini’nin yerini başka bir Finli ‘sağlık uzmanı’ Erkka Leikas aldı.
Grubun daha önce @finnish_rescue_team olan hesabı, 2023’ten sonra değişse de üyeleri IFRT (International Finnish Rescue Team) logosunu taşıyan eşyaları ve teçhizatı kullanmaya devam ediyor.
Finn Rescue Team (FRT) Finlandiya hükümeti tarafından ülke içinde ve dışında kurtarma, insani yardım ve diğer ameliyatlar yürütmek üzere organize edilen ve Finlandiya İçişleri Bakanlığı'na ve Kriz Yönetim Merkezi'ne bağlı olan bir grup.
Maddi destek, grubun resmi web sitesi aracılığıyla banka hesabına yapılan tahsilatlar yoluyla sağlanıyor. Site üzerinden ayrıca birliğin sembollerini taşıyan ürünler de satılıyor. Varusteleka mağazası da satış konusunda ekibe yardımcı oluyor ve ortak etkinlikler düzenliyorlar. Grup ayrıca ücretli ‘ilk yardım’ ve ‘afet tıbbı’ eğitimlerini düzenliyor.
Bu türden eğitimlerden biri, 29 Haziran 2024 tarihinde başkent Helsinki'de düzenlenmişti. Eğitime katılım ücreti kişi başına 50 ilâ 350 euro olarak ilan edilmişti.
Nordic Combat Medics hesabındaki son paylaşımlardan birinde, Ukrayna Bölgesel Savunma’ya bağlı Yabancı Lejyonu üyesi olan ve öldürülen Finlandiyalı paralı asker Aleksi Lysander'den bahsediliyor.
Söz konusu birimde, Helsinki sakini olan Fin Ordusu askeri Miro Seittamo da görev yapıyor. Grubun gönüllüsü Hogen de üzerinde Ukrayna, Finlandiya ve ABD bayrakları olan üniformayla poz verdiği fotoğrafları paylaşıyor.
Daha önce Ukrayna’da, cephe hattındaki askerlere sağlık hizmeti sunma amacıyla kurulduğu iddia edilen ‘Hospitallers’ gönüllü taburundaki yabancıların çatışmalara katıldığı ve çatışmalarda ambulans arabalarını kullandığı ortaya çıkmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
Ukrayna krizi
BMGK'de iki 'Ukrayna' toplantısı gerçekleşecek
03:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала