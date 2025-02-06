https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/finli-militanlar-gonullu-saglik-uzmani-kiliginda-ukrayna-ordusunda-gorev-yapiyor-1093418317.html

Finli militanlar gönüllü sağlık uzmanı kılığında Ukrayna ordusunda görev yapıyor

Finli militanlar gönüllü sağlık uzmanı kılığında Ukrayna ordusunda görev yapıyor

Sputnik Türkiye

Gönüllü sağlık görevlileri kılığındaki Finli paralı askerlerin, Ukraynalı gönüllü taburu Hospitallers bünyesinde Nordic Combat Medics adı altında kendi... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:36+0300

2025-02-06T11:36+0300

2025-02-06T11:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

sağ sektör

finlandiya

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sputnik

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Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör üyesi Yana Zinkeviç tarafından kurulan Hospitallers taburu, kendini tamamen sağlık yardımı sağlayan birim olarak konumlandırıyor.Sputnik, sosyal medyada yaptığı araştırma sırasında, Hospitallers bünyesinde faaliyet gösteren Nordic Combat Medics (@nordicmedics) grubunun, kendilerini sağlık uzmanı olarak gösteren Finli paralı askerlerden oluştuğu sonucuna vardı.Gruba 2024’e kadar liderlik yapan Tina Soini daha sonra tıp eğimine devam etmek için birimden ayrıldı. Soini’nin yerini başka bir Finli ‘sağlık uzmanı’ Erkka Leikas aldı.Grubun daha önce @finnish_rescue_team olan hesabı, 2023’ten sonra değişse de üyeleri IFRT (International Finnish Rescue Team) logosunu taşıyan eşyaları ve teçhizatı kullanmaya devam ediyor.Finn Rescue Team (FRT) Finlandiya hükümeti tarafından ülke içinde ve dışında kurtarma, insani yardım ve diğer ameliyatlar yürütmek üzere organize edilen ve Finlandiya İçişleri Bakanlığı'na ve Kriz Yönetim Merkezi'ne bağlı olan bir grup.Maddi destek, grubun resmi web sitesi aracılığıyla banka hesabına yapılan tahsilatlar yoluyla sağlanıyor. Site üzerinden ayrıca birliğin sembollerini taşıyan ürünler de satılıyor. Varusteleka mağazası da satış konusunda ekibe yardımcı oluyor ve ortak etkinlikler düzenliyorlar. Grup ayrıca ücretli ‘ilk yardım’ ve ‘afet tıbbı’ eğitimlerini düzenliyor.Bu türden eğitimlerden biri, 29 Haziran 2024 tarihinde başkent Helsinki'de düzenlenmişti. Eğitime katılım ücreti kişi başına 50 ilâ 350 euro olarak ilan edilmişti.Nordic Combat Medics hesabındaki son paylaşımlardan birinde, Ukrayna Bölgesel Savunma’ya bağlı Yabancı Lejyonu üyesi olan ve öldürülen Finlandiyalı paralı asker Aleksi Lysander'den bahsediliyor.Söz konusu birimde, Helsinki sakini olan Fin Ordusu askeri Miro Seittamo da görev yapıyor. Grubun gönüllüsü Hogen de üzerinde Ukrayna, Finlandiya ve ABD bayrakları olan üniformayla poz verdiği fotoğrafları paylaşıyor.Daha önce Ukrayna’da, cephe hattındaki askerlere sağlık hizmeti sunma amacıyla kurulduğu iddia edilen ‘Hospitallers’ gönüllü taburundaki yabancıların çatışmalara katıldığı ve çatışmalarda ambulans arabalarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

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ukrayna, ukrayna ordusu, sağ sektör, finlandiya, sağlık çalışanı, gönüllü, paralı asker, militan, sputnik, helsinki