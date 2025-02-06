https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bmgkde-iki-ukrayna-toplantisi-gerceklesecek-1093406188.html
BMGK'de iki 'Ukrayna' toplantısı gerçekleşecek
BMGK'de iki 'Ukrayna' toplantısı gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM'deki misyonunun daimi temsilci yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 24 Şubat'ta Batılı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T03:46+0300
2025-02-06T03:46+0300
2025-02-06T03:46+0300
ukrayna krizi
dmitriy polyanskiy
ukrayna
kiev
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımız dünyada Ukrayna'nın unutulmasını istemiyor. İlk günlerden itibaren 24 Şubat'ta, Özel Askeri Operasyon'un başlangıcının üçüncü yıldönümünde bir toplantı talep ettiler. Biz de bunu karşılıksız bırakmadık ve hemen 17 Şubat'ta, Minsk Önlemler Paketini onaylayan 2202 sayılı Güvenlik Konseyi kararının kabulünün onuncu yıldönümüyle bağlantılı bir toplantı talep ettik" ifadelerini kullandı. Polyanskiy, Rusya tarafından talep edilen toplantının, Rusya ile olan çatışmada Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin eylemleri nedeniyle önleyici diplomasinin başarısızlığını konuşmak için iyi bir fırsat olacağını vurgulayarak, Moskova'nın konuya hakim bir konuşmacı seçmeye çalışacağını da sözlerine ekledi. Her iki oturumun da New York saatiyle 10.00'da (Moskova saatiyle 17.00) yapılmasının planlandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-abdye-ukrayna-mesaji-yemegi-yemeden-once-fiyatina-1093400894.html
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dmitriy polyanskiy, ukrayna, kiev, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
dmitriy polyanskiy, ukrayna, kiev, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
BMGK'de iki 'Ukrayna' toplantısı gerçekleşecek
Rusya'nın BM'deki misyonunun daimi temsilci yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 24 Şubat'ta Batılı ülkelerin talebi üzerine ve 17 Şubat'ta Rusya Federasyonu'nun talebiyle iki toplantı düzenleyeceğini duyurdu.
Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımız dünyada Ukrayna'nın unutulmasını istemiyor. İlk günlerden itibaren 24 Şubat'ta, Özel Askeri Operasyon'un başlangıcının üçüncü yıldönümünde bir toplantı talep ettiler. Biz de bunu karşılıksız bırakmadık ve hemen 17 Şubat'ta, Minsk Önlemler Paketini onaylayan 2202 sayılı Güvenlik Konseyi kararının kabulünün onuncu yıldönümüyle bağlantılı bir toplantı talep ettik" ifadelerini kullandı.
Polyanskiy, Rusya tarafından talep edilen toplantının, Rusya ile olan çatışmada Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin eylemleri nedeniyle önleyici diplomasinin başarısızlığını konuşmak için iyi bir fırsat olacağını vurgulayarak, Moskova'nın konuya hakim bir konuşmacı seçmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.
Her iki oturumun da New York saatiyle 10.00'da (Moskova saatiyle 17.00) yapılmasının planlandığı belirtildi.