https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bmgkde-iki-ukrayna-toplantisi-gerceklesecek-1093406188.html

BMGK'de iki 'Ukrayna' toplantısı gerçekleşecek

BMGK'de iki 'Ukrayna' toplantısı gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM'deki misyonunun daimi temsilci yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 24 Şubat'ta Batılı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T03:46+0300

2025-02-06T03:46+0300

2025-02-06T03:46+0300

ukrayna krizi

dmitriy polyanskiy

ukrayna

kiev

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımız dünyada Ukrayna'nın unutulmasını istemiyor. İlk günlerden itibaren 24 Şubat'ta, Özel Askeri Operasyon'un başlangıcının üçüncü yıldönümünde bir toplantı talep ettiler. Biz de bunu karşılıksız bırakmadık ve hemen 17 Şubat'ta, Minsk Önlemler Paketini onaylayan 2202 sayılı Güvenlik Konseyi kararının kabulünün onuncu yıldönümüyle bağlantılı bir toplantı talep ettik" ifadelerini kullandı. Polyanskiy, Rusya tarafından talep edilen toplantının, Rusya ile olan çatışmada Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin eylemleri nedeniyle önleyici diplomasinin başarısızlığını konuşmak için iyi bir fırsat olacağını vurgulayarak, Moskova'nın konuya hakim bir konuşmacı seçmeye çalışacağını da sözlerine ekledi. Her iki oturumun da New York saatiyle 10.00'da (Moskova saatiyle 17.00) yapılmasının planlandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-abdye-ukrayna-mesaji-yemegi-yemeden-once-fiyatina-1093400894.html

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dmitriy polyanskiy, ukrayna, kiev, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)