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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynada-saglik-personeli-kiligina-giren-yabanci-militanlar-catismalara-giriyor-1091654062.html
Ukrayna’da sağlık personeli kılığına giren yabancı militanlar çatışmalara giriyor
Ukrayna’da sağlık personeli kılığına giren yabancı militanlar çatışmalara giriyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da, cephe hattındaki askerlere sağlık hizmeti sunma amacıyla kurulduğu iddia edilen ‘Hospitallers’ gönüllü taburundaki yabancıların çatışmalara... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T15:01+0300
2024-12-17T14:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sağ sektör
yabancı militan
paralı asker
abd
ingiltere
isveç
sağlık çalışanı
gönüllü
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Sputnik’in gerçekleştirdiği araştırma sonucu, Ukrayna’da aşırı milliyetçi Sağ Sektör üyesi Yana Zinkeviç tarafından kurulan ‘Hospitallers’ taburu kendini yalnızca sağlık hizmeti sunan bir birim olarak konumlandırmasına rağmen taburdaki yabancı vatandaşların çatışmalarda yer aldığı öğrenildi.Adı defalarca yabancı paralı askerlerle ilişkilendirilen ‘Hospitallers’ taburu içinde, farklı ülkelerden gelen vatandaşlar bir ‘gönüllü birimini’ kurarak kendi armasını bile yaptı. Tabur üyelerinin sosyal medyada paylaşımlarına göre, söz konusu arma İngiltere, İsveç ve ABD bayrakları ile Ukrayna’nın ‘üç dişli mızrağı’ şeklindeki armadan oluşuyor.Sputnik muhabiri, ‘Hospitallers’ üyelerinin sosyal medya hesaplarını inceleyerek birçoğunun Kiev rejimi saflarında çatışmalara katıldığını ortaya çıkardı.'Teşekkür belgesi aldı'Thor lakaplı bir İsveç vatandaşı, Polonya’nın Ukrayna sınırına gelerek ilk savaş eğitimini aldıktan sonra Ukrayna Yabancılar Lejyonu’na katıldı. Sosyal medya hesaplarından, geçtiği eğitim programını aktaran İsveçli ‘gönüllü’, Ukrayna’nın Rivne Bölgesi’ndeki Dubrovitsa kentinde bölgesel savunma hazırlık çalışmalarına katıldığı için bir ‘teşekkür belgesini’ aldı. Ayrıca Rus askerlerle girdiği çatışmadan görüntüleri paylaşan Thor, bu yılın başında Ukrayna’dan ayrıldığını ama yeniden dönmeyi hayal ettiğini yazdı.Thor, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’daki çatışmalara katılmaya devam eden dostlarını ve ‘meslektaşlarını’ anlatmaya devam ediyor.'Rus esirlerle fotoğraf'Bunlardan biri Avustralyalı Jerry, ‘Hospitallers’ taburunda şoförlük yaptı. Şimdi de Yabancılar Lejyonu’na bağlı Delta Knights silahlı oluşumunda yer alan Jerry, Rus esirlerle çektirdiği birkaç fotoğraf ve katıldığı bir çatışmadan görüntüler paylaştı.İngiliz Paul Whittle, sosyal medya hesaplarında kendini ‘eğitmen, sağlık görevlisi ve danışman’ olarak konumlandırıyor. 200’den fazla kişiye eğitim verdiğini anlatan Whittle, Ukrayna’nın Çerkassk Bölgesi’nin Jaşkov kentinde bölgesel savunma hazırlık çalışmalarına katıldığı için teşekkür belgesi aldı. İngiliz ‘gönüllü’, sosyal medya paylaşımlarında, Ukraynalı keşif gruplarını eğittiğini ve ekibinin ambulans araçları içinde hareket ettiğini anlatarak çok sayıda fotoğraf paylaştı.Sosyal medya paylaşımlarında defalarca ‘okandsoldat’ rumuzlu İsveç'teki Karlberg Askeri Akademisi'nin mezunu da anılıyor. Ukrayna’ya askeri eğitmen olarak gelen İsveçli, verdiği eğitimin bir kısmını yurttaşı Frida Misty ile birlikte yürüttü. Onunla birlikte Kim Krak adlı bir yabancı daha çalıştı. Krak, ‘Hospitallers’ taburunda çalıştıktan sonra Ukrayna ordusunda insansız hava aracı operatörü oldu.Kiev rejimi top yemi olarak kullanıyorRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde onları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca açıklamıştı. Para için savaşmaya gelenler birçok röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini iyi koordine etmediğini ve çatışmanın yoğunluğu, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu’yla kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın askeri operasyonlarda yer almak üzere paralı askerler göndererek Ukrayna'daki çatışmanın bir tarafı haline geldiğine dikkat çekmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı ülkelerin Ukrayna'ya paralı asker kisvesi altında düzenli askeri personel gönderdiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rus-ordusu-donbassta-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-bin-625-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1091649789.html
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ukrayna, sağ sektör, yabancı militan, paralı asker, abd, ingiltere, isveç, sağlık çalışanı, gönüllü, ambulans, rusya, rus ordusu, özel askeri harekat
ukrayna, sağ sektör, yabancı militan, paralı asker, abd, ingiltere, isveç, sağlık çalışanı, gönüllü, ambulans, rusya, rus ordusu, özel askeri harekat

Ukrayna’da sağlık personeli kılığına giren yabancı militanlar çatışmalara giriyor

15:01 17.12.2024
© AP Photo / Frank AugsteinUkraynalı militanlar
Ukraynalı militanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Frank Augstein
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Ukrayna’da, cephe hattındaki askerlere sağlık hizmeti sunma amacıyla kurulduğu iddia edilen ‘Hospitallers’ gönüllü taburundaki yabancıların çatışmalara katıldığı ve çatışmalarda ambulans arabalarını kullandığı ortaya çıktı.
Sputnik’in gerçekleştirdiği araştırma sonucu, Ukrayna’da aşırı milliyetçi Sağ Sektör üyesi Yana Zinkeviç tarafından kurulan ‘Hospitallers’ taburu kendini yalnızca sağlık hizmeti sunan bir birim olarak konumlandırmasına rağmen taburdaki yabancı vatandaşların çatışmalarda yer aldığı öğrenildi.
Adı defalarca yabancı paralı askerlerle ilişkilendirilen ‘Hospitallers’ taburu içinde, farklı ülkelerden gelen vatandaşlar bir ‘gönüllü birimini’ kurarak kendi armasını bile yaptı. Tabur üyelerinin sosyal medyada paylaşımlarına göre, söz konusu arma İngiltere, İsveç ve ABD bayrakları ile Ukrayna’nın ‘üç dişli mızrağı’ şeklindeki armadan oluşuyor.
Sputnik muhabiri, ‘Hospitallers’ üyelerinin sosyal medya hesaplarını inceleyerek birçoğunun Kiev rejimi saflarında çatışmalara katıldığını ortaya çıkardı.

'Teşekkür belgesi aldı'

Thor lakaplı bir İsveç vatandaşı, Polonya’nın Ukrayna sınırına gelerek ilk savaş eğitimini aldıktan sonra Ukrayna Yabancılar Lejyonu’na katıldı. Sosyal medya hesaplarından, geçtiği eğitim programını aktaran İsveçli ‘gönüllü’, Ukrayna’nın Rivne Bölgesi’ndeki Dubrovitsa kentinde bölgesel savunma hazırlık çalışmalarına katıldığı için bir ‘teşekkür belgesini’ aldı. Ayrıca Rus askerlerle girdiği çatışmadan görüntüleri paylaşan Thor, bu yılın başında Ukrayna’dan ayrıldığını ama yeniden dönmeyi hayal ettiğini yazdı.
Thor, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’daki çatışmalara katılmaya devam eden dostlarını ve ‘meslektaşlarını’ anlatmaya devam ediyor.

'Rus esirlerle fotoğraf'

Bunlardan biri Avustralyalı Jerry, ‘Hospitallers’ taburunda şoförlük yaptı. Şimdi de Yabancılar Lejyonu’na bağlı Delta Knights silahlı oluşumunda yer alan Jerry, Rus esirlerle çektirdiği birkaç fotoğraf ve katıldığı bir çatışmadan görüntüler paylaştı.
İngiliz Paul Whittle, sosyal medya hesaplarında kendini ‘eğitmen, sağlık görevlisi ve danışman’ olarak konumlandırıyor. 200’den fazla kişiye eğitim verdiğini anlatan Whittle, Ukrayna’nın Çerkassk Bölgesi’nin Jaşkov kentinde bölgesel savunma hazırlık çalışmalarına katıldığı için teşekkür belgesi aldı. İngiliz ‘gönüllü’, sosyal medya paylaşımlarında, Ukraynalı keşif gruplarını eğittiğini ve ekibinin ambulans araçları içinde hareket ettiğini anlatarak çok sayıda fotoğraf paylaştı.
Sosyal medya paylaşımlarında defalarca ‘okandsoldat’ rumuzlu İsveç'teki Karlberg Askeri Akademisi'nin mezunu da anılıyor. Ukrayna’ya askeri eğitmen olarak gelen İsveçli, verdiği eğitimin bir kısmını yurttaşı Frida Misty ile birlikte yürüttü. Onunla birlikte Kim Krak adlı bir yabancı daha çalıştı. Krak, ‘Hospitallers’ taburunda çalıştıktan sonra Ukrayna ordusunda insansız hava aracı operatörü oldu.

Kiev rejimi top yemi olarak kullanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde onları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca açıklamıştı. Para için savaşmaya gelenler birçok röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini iyi koordine etmediğini ve çatışmanın yoğunluğu, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu’yla kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın askeri operasyonlarda yer almak üzere paralı askerler göndererek Ukrayna'daki çatışmanın bir tarafı haline geldiğine dikkat çekmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı ülkelerin Ukrayna'ya paralı asker kisvesi altında düzenli askeri personel gönderdiğini kaydetmişti.
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