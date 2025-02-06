https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/erkek-ve-kadin-olarak-sadece-iki-cins-vardir-demisti-trump-abdde-spor-politikasini-degistiren-1093412980.html

'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, ABD'de spor politikasını değiştiren karara imza attı

'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, ABD'de spor politikasını değiştiren karara imza attı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel sporcuların kız ve kadın sporlarına katılımını engellemeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesini imzaladı. 'Kadın... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T09:52+0300

2025-02-06T09:52+0300

2025-02-06T09:52+0300

dünya

abd

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sporcu

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ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel sporcuların kız ve kadın sporlarına katılımını yasaklamayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı. "Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutma" başlıklı kararname, federal kurumlara, Title IX'u (1972'de kabul edilen ve eğitim programlarında cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa) doğumda atanan cinsiyete göre uygulama talimatı veriyor.'Kadın sporlarına karşı savaş sona erdi'Kararname, federal fon alan okulların ve atletizm birliklerinin, kadın sporculara tek cinsiyetli sporlar ve soyunma odaları sağlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Trump, imza töreninde, "Bu yürütme emriyle, kadın sporlarına karşı savaş sona erdi" dedi.Kararname, Eğitim Bakanlığı'na, trans sporcuların kadın sporlarına katılmasına izin veren okulları Title IX'a uymadıkları gerekçesiyle cezalandırma yetkisi veriyor. Bu da, bu tür okulların federal fonlarını kaybetme riski taşıdığı anlamına gelmekte.Ayrıca, Trump yönetimi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) trans sporcuların kadın sporlarına katılımını engelleme çağrısında bulundu. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, IOC'ye "Amerika'nın trans çılgınlığını kesinlikle reddettiğini" açıkça belirtme talimatı verdiğini söyledi.Bu kararname, Trump yönetiminin trans bireylere yönelik bir dizi politika değişikliğinin sonuncusu olarak geliyor. Önceki politikalar arasında, federal hükümetin, bireylerin doğumda atanan cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyete geçebileceği fikrini reddetmesi ve trans bireylerin askeri hizmetten men edilmesi gibi adımlar bulunuyor.Trans hakları savunucuları ve sivil haklar grupları, kararı kınayarak, bunun ayrımcı olduğunu ve trans öğrencileri hedef aldığını belirtti. National Women's Law Center Başkanı ve CEO'su Fatima Goss Graves, "Trans öğrenciler, spor, okul veya bu ülke için tehdit oluşturmaz ve akranlarıyla aynı fırsatları hak ederler" dedi.Kararnamenin yasal itirazlarla karşılaşması bekleniyor. Sivil haklar avukatları, Trump'ın emirlerinin bazı durumlarda Kongre tarafından kabul edilen yasalara ve Anayasa'daki korumalara aykırı olduğunu ve başkanın yetkisini aştığını iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/erkek-ve-kadin-olarak-sadece-iki-cins-vardir-demisti-trump-cinsiyet-belirten-zamirleri-kaldiriyor-1093254983.html

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abd, donald trump, marco rubio, trans birey, trans, sporcu