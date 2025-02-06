'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, ABD'de spor politikasını değiştiren karara imza attı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Kapalı Çarşı da dönen dolaplar: Sadece kara para aklama mı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/erkek-ve-kadin-olarak-sadece-iki-cins-vardir-demisti-trump-abdde-spor-politikasini-degistiren-1093412980.html
'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, ABD'de spor politikasını değiştiren karara imza attı
'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, ABD'de spor politikasını değiştiren karara imza attı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel sporcuların kız ve kadın sporlarına katılımını engellemeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesini imzaladı. 'Kadın... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:52+0300
2025-02-06T09:52+0300
dünya
abd
donald trump
marco rubio
trans birey
trans
sporcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093412818_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d1c497ae6d50e4975aff1c5312d2de62.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel sporcuların kız ve kadın sporlarına katılımını yasaklamayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı. "Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutma" başlıklı kararname, federal kurumlara, Title IX'u (1972'de kabul edilen ve eğitim programlarında cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa) doğumda atanan cinsiyete göre uygulama talimatı veriyor.'Kadın sporlarına karşı savaş sona erdi'Kararname, federal fon alan okulların ve atletizm birliklerinin, kadın sporculara tek cinsiyetli sporlar ve soyunma odaları sağlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Trump, imza töreninde, "Bu yürütme emriyle, kadın sporlarına karşı savaş sona erdi" dedi.Kararname, Eğitim Bakanlığı'na, trans sporcuların kadın sporlarına katılmasına izin veren okulları Title IX'a uymadıkları gerekçesiyle cezalandırma yetkisi veriyor. Bu da, bu tür okulların federal fonlarını kaybetme riski taşıdığı anlamına gelmekte.Ayrıca, Trump yönetimi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) trans sporcuların kadın sporlarına katılımını engelleme çağrısında bulundu. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, IOC'ye "Amerika'nın trans çılgınlığını kesinlikle reddettiğini" açıkça belirtme talimatı verdiğini söyledi.Bu kararname, Trump yönetiminin trans bireylere yönelik bir dizi politika değişikliğinin sonuncusu olarak geliyor. Önceki politikalar arasında, federal hükümetin, bireylerin doğumda atanan cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyete geçebileceği fikrini reddetmesi ve trans bireylerin askeri hizmetten men edilmesi gibi adımlar bulunuyor.Trans hakları savunucuları ve sivil haklar grupları, kararı kınayarak, bunun ayrımcı olduğunu ve trans öğrencileri hedef aldığını belirtti. National Women's Law Center Başkanı ve CEO'su Fatima Goss Graves, "Trans öğrenciler, spor, okul veya bu ülke için tehdit oluşturmaz ve akranlarıyla aynı fırsatları hak ederler" dedi.Kararnamenin yasal itirazlarla karşılaşması bekleniyor. Sivil haklar avukatları, Trump'ın emirlerinin bazı durumlarda Kongre tarafından kabul edilen yasalara ve Anayasa'daki korumalara aykırı olduğunu ve başkanın yetkisini aştığını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/erkek-ve-kadin-olarak-sadece-iki-cins-vardir-demisti-trump-cinsiyet-belirten-zamirleri-kaldiriyor-1093254983.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093412818_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_acb8b46f7a08ad452397d0f34525c614.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, marco rubio, trans birey, trans, sporcu
abd, donald trump, marco rubio, trans birey, trans, sporcu

'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, ABD'de spor politikasını değiştiren karara imza attı

09:52 06.02.2025
© AP Photo / Alex BrandonTrump, trans sporcular ile ilgili yeni kararını imzaladı
Trump, trans sporcular ile ilgili yeni kararını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel sporcuların kız ve kadın sporlarına katılımını engellemeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesini imzaladı. 'Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutma' başlıklı kararname, federal kurumlara, doğumda atanan cinsiyete göre uygulama talimatı veriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel sporcuların kız ve kadın sporlarına katılımını yasaklamayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı. "Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutma" başlıklı kararname, federal kurumlara, Title IX'u (1972'de kabul edilen ve eğitim programlarında cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa) doğumda atanan cinsiyete göre uygulama talimatı veriyor.

'Kadın sporlarına karşı savaş sona erdi'

Kararname, federal fon alan okulların ve atletizm birliklerinin, kadın sporculara tek cinsiyetli sporlar ve soyunma odaları sağlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Trump, imza töreninde, "Bu yürütme emriyle, kadın sporlarına karşı savaş sona erdi" dedi.
Kararname, Eğitim Bakanlığı'na, trans sporcuların kadın sporlarına katılmasına izin veren okulları Title IX'a uymadıkları gerekçesiyle cezalandırma yetkisi veriyor. Bu da, bu tür okulların federal fonlarını kaybetme riski taşıdığı anlamına gelmekte.
Ayrıca, Trump yönetimi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) trans sporcuların kadın sporlarına katılımını engelleme çağrısında bulundu. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, IOC'ye "Amerika'nın trans çılgınlığını kesinlikle reddettiğini" açıkça belirtme talimatı verdiğini söyledi.
Bu kararname, Trump yönetiminin trans bireylere yönelik bir dizi politika değişikliğinin sonuncusu olarak geliyor. Önceki politikalar arasında, federal hükümetin, bireylerin doğumda atanan cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyete geçebileceği fikrini reddetmesi ve trans bireylerin askeri hizmetten men edilmesi gibi adımlar bulunuyor.
Trans hakları savunucuları ve sivil haklar grupları, kararı kınayarak, bunun ayrımcı olduğunu ve trans öğrencileri hedef aldığını belirtti. National Women's Law Center Başkanı ve CEO'su Fatima Goss Graves, "Trans öğrenciler, spor, okul veya bu ülke için tehdit oluşturmaz ve akranlarıyla aynı fırsatları hak ederler" dedi.
Kararnamenin yasal itirazlarla karşılaşması bekleniyor. Sivil haklar avukatları, Trump'ın emirlerinin bazı durumlarda Kongre tarafından kabul edilen yasalara ve Anayasa'daki korumalara aykırı olduğunu ve başkanın yetkisini aştığını iddia etti.
Donald J. Trump posteri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, cinsiyet belirten zamirleri kaldırıyor
31 Ocak, 22:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала