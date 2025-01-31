https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/erkek-ve-kadin-olarak-sadece-iki-cins-vardir-demisti-trump-cinsiyet-belirten-zamirleri-kaldiriyor-1093254983.html

'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, cinsiyet belirten zamirleri kaldırıyor

'Erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır' demişti: Trump, cinsiyet belirten zamirleri kaldırıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yemininde bahsettiği, 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' politikası uygulanmaya başlanıyor. Buna göre artık... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T22:54+0300

2025-01-31T22:54+0300

2025-01-31T22:54+0300

dünya

donald trump

joe biden

abd

cinsiyet

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Donald Trump yönetimi, 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' şeklindeki resmi politikasını bir adım daha ileriye taşıyarak, federal çalışanlara gönderdiği yeni yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve 'cinsiyet farklılığına' atıfta bulunan tüm zamirlerin bugün mesai bitimine kadar kaldırılmasını talep etti.ABD merkezli ABC News kanalına göre Trump yönetimi, hükümetteki 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' uygulamalarını kaldırmaya devam ediyor. Habere göre, birçok federal kurum, çalışanlarına gönderdiği talimatlarla, bugün mesai bitimine kadar e-postalarında kullandıkları cinsiyet belirten zamirleri kaldırmalarını istedi.'He/him, she/her, they/them' kullanmak yasakBu değişiklikle birlikte, çalışanlar e-posta imzalarında erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her) ve erkek ve kadın dışındaki cinsiyet tanımlamaları için "onlar/onların" (they/them) gibi zamirleri kullanamayacaklar.Bu adımla Trump yönetimi, özellikle trans ve eşcinsel bireylerin tercih ettiği zamirlerin ve bu kişilere saygı gösterilmesi anlamına gelen zamirlerin federal kurumlarda kullanımına son vermiş olacak.'Erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır'ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, yeni yönetiminin resmi politikasının 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' şeklinde olduğunu vurgulamış ve tüm kurumsal düzenlemelerin buna göre şekilleneceğini belirtmişti. Aynı gün, Trump, Joe Biden yönetimi sırasında getirilen 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' politikalarını iptal eden bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/beyaz-saray-1-subatan-itibaren-kanada-meksika-ve-cinden-yapilan-ithalata-ek-vergi-uygulanacak-1093254561.html

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