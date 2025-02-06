https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/angela-merkel-rus-gazi-alimini-surdurmek-dogru-bir-karardi-1093440525.html

Angela Merkel: Rus gazı alımını sürdürmek doğru bir karardı

Angela Merkel: Rus gazı alımını sürdürmek doğru bir karardı

Sputnik Türkiye

Eski Almanya Başbakanı Merkel, 2014'ten sonra Rusya'dan gaz almaya devam etme kararının doğru bir karar olduğunu ifade etti. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T22:29+0300

2025-02-06T22:29+0300

2025-02-06T22:29+0300

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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Die Zeit gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte, “Birkaç yıl daha ucuz gaz satın almak yanlış bir hareket değildi ancak daha sonra Rusya ile enerji ilişkilerini kesmek kesinlikle doğru bir adımdı” dedi.Merkel, Avrupalılar adına ABD'nin gelecekte kendini güvende hissetmeyeceğini vurgularken, Ukrayna'nın da Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatına hiçbir zaman karşı çıkmadığını ancak bu transit geçişin kendi topraklarından yapılmasını istediğini ifade etti.Almanya Ekonomi Bakanlığı Kasım ayında LNG terminali işletmecisi Deutsche Energy Terminal'in Rusya'dan gaz alımını 'öncelikli kamu çıkarını korumak amacıyla' bir sonraki duyuruya kadar yasaklamıştı. Financial Times’in bildirdiği habere göre bu yasak, şirketin Brunsbüttel terminalinde Rus sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatı yapmayı planladığına dair bir açıklamanın ardından gelmişti.Öte yandan Gazprom, 1 Ocak'tan itibaren saat 08.00'de Ukrayna üzerinden gaz akışını durdurduğunu ve bu güzergah üzerinden yakıt tedarik etme konusunda teknik ve hukuki bir imkanı kalmadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/patrusev-nato-baltik-denizindeki-rus-limanlarinin-faaliyetlerini-engellemeye-calisiyor-1093440397.html

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