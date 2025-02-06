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Patruşev: NATO Baltık Denizi'ndeki Rus limanlarının faaliyetlerini engellemeye çalışıyor
Patruşev: NATO Baltık Denizi'ndeki Rus limanlarının faaliyetlerini engellemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, NATO'nun Baltık Denizi'nde Rusya'yı engellemeye çalıştığını belirtti. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T22:05+0300
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dünya
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Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, deniz ve nehir taşımacılığının güvenliğinin sağlanması konulu toplantıda konuşan Patruşev, NATO'nun Rusya'yı Baltık Denizi'nde engellemeye, Leningrad ve Kaliningrad bölgelerindeki limanların çalışmasını felce uğratmaya çalıştığını söyledi.Patruşev, “Kuzey Atlantik İttifakı'nın Baltık Denizi ve Finlandiya Körfezi'nde Anglosaksonlar tarafından koordine edilen eylemleri, başta Leningrad ve Kaliningrad bölgelerindeki limanlarımızın çalışmalarını felç etme olmak üzere Rusya'yı abluka altına alma girişimleridir” dedi.NATO politikasının yük ve yolcu taşımacılığının güvenliğini olumsuz yönde etkilediği ve küresel deniz ticari nakliye sistemine zarar verdiğini vurgulayan Patruşev, “Batılılar Rusya'yı zayıflatma çabalarında terörist yöntemlere de başvuruyorlar. Akdeniz'de bir Rus gemisine yapılan saldırı ve Baltık'ta Eagle S gemisinin korsanlar tarafından ele geçirilmesi bunun bir örneğidir” ifadelerini kullandı.St. Petersburg'dan Vladivostok'a hareket eden Ursa Major adlı kuru yük gemisi 23 Aralık'ta Akdeniz'de batmıştı. 14 mürettebat kurtarılarak Cartagena limanına götürülmüş ancak iki kişinin kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı kuru yük gemisinin makine dairesinde meydana gelen patlamanın ardından battığını açıklamıştı. Oboron Lojistik (Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı, yük taşımacılığı ve lojistik alanında faaliyet gösteren devlet şirketi), Rusya'ya ait kuru yük gemisi Ursa Major'un Akdeniz'de batmasının sebebinin terör saldırısı olduğunu belirtmişti.25 Aralıkta, Fin elektrik şebekesi şirketi Fingrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki EstLink 2 elektrik hattında kesinti yaşandığını bildirdirmişti. Finlandiya polisi, Cook Adaları bandıralı Eagle S adlı tankerin çapasıyla güç ve iletişim kablolarını kestiğini iddia etmişti. Yerel gümrük yetkilileri, herhangi bir kanıt sunmaksızın geminin Rus petrolü taşıdığı iddiasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/rus-senator-kosacev-nato-rusya-sinirlarinda-guclerini-artirmak-icin-baltik-denizinde-sabotaj-1093252353.html
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nikolay patruşev, leningrad, kaliningrad, kuzey atlantik, nato, rusya dışişleri bakanlığı, baltık denizi, akdeniz
nikolay patruşev, leningrad, kaliningrad, kuzey atlantik, nato, rusya dışişleri bakanlığı, baltık denizi, akdeniz

Patruşev: NATO Baltık Denizi'ndeki Rus limanlarının faaliyetlerini engellemeye çalışıyor

22:05 06.02.2025
Nikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, NATO'nun Baltık Denizi'nde Rusya'yı engellemeye çalıştığını belirtti.
Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, deniz ve nehir taşımacılığının güvenliğinin sağlanması konulu toplantıda konuşan Patruşev, NATO'nun Rusya'yı Baltık Denizi'nde engellemeye, Leningrad ve Kaliningrad bölgelerindeki limanların çalışmasını felce uğratmaya çalıştığını söyledi.
Patruşev, “Kuzey Atlantik İttifakı'nın Baltık Denizi ve Finlandiya Körfezi'nde Anglosaksonlar tarafından koordine edilen eylemleri, başta Leningrad ve Kaliningrad bölgelerindeki limanlarımızın çalışmalarını felç etme olmak üzere Rusya'yı abluka altına alma girişimleridir” dedi.
NATO politikasının yük ve yolcu taşımacılığının güvenliğini olumsuz yönde etkilediği ve küresel deniz ticari nakliye sistemine zarar verdiğini vurgulayan Patruşev, “Batılılar Rusya'yı zayıflatma çabalarında terörist yöntemlere de başvuruyorlar. Akdeniz'de bir Rus gemisine yapılan saldırı ve Baltık'ta Eagle S gemisinin korsanlar tarafından ele geçirilmesi bunun bir örneğidir” ifadelerini kullandı.
St. Petersburg'dan Vladivostok'a hareket eden Ursa Major adlı kuru yük gemisi 23 Aralık'ta Akdeniz'de batmıştı. 14 mürettebat kurtarılarak Cartagena limanına götürülmüş ancak iki kişinin kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı kuru yük gemisinin makine dairesinde meydana gelen patlamanın ardından battığını açıklamıştı. Oboron Lojistik (Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı, yük taşımacılığı ve lojistik alanında faaliyet gösteren devlet şirketi), Rusya'ya ait kuru yük gemisi Ursa Major'un Akdeniz'de batmasının sebebinin terör saldırısı olduğunu belirtmişti.
25 Aralıkta, Fin elektrik şebekesi şirketi Fingrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki EstLink 2 elektrik hattında kesinti yaşandığını bildirdirmişti. Finlandiya polisi, Cook Adaları bandıralı Eagle S adlı tankerin çapasıyla güç ve iletişim kablolarını kestiğini iddia etmişti. Yerel gümrük yetkilileri, herhangi bir kanıt sunmaksızın geminin Rus petrolü taşıdığı iddiasında bulunmuştu.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Rus senatör Kosaçev: NATO, Rusya sınırlarında güçlerini artırmak için Baltık Denizi'nde sabotaj yapabilir
31 Ocak, 19:33
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