https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/adalet-bakani-tunc-248-kisi-depremde-sorumlulugu-oldugu-gerekcesiyletutuklu-1093431481.html

Adalet Bakanı Tunç: 248 kişi depremde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklu

Adalet Bakanı Tunç: 248 kişi depremde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç Gaziantep'te yaptığı konuşmasında, 48 kişi depremde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklu, 1036 kişinin de adli kontrol şatıyla serbest... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T16:07+0300

2025-02-06T16:07+0300

2025-02-06T16:07+0300

türkiye

adalet bakanlığı

adalet bakanı

yılmaz tunç

gaziantep

6 şubat kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş depremleri

tutuklu

adli kontrol şartıyla serbest

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şu anda 248 kişi depremde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklu. 1036 kişi de adli kontrol şartıyla şu anda serbest ama adli kontrol kararı var haklarında. Dolayısıyla burada depremde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak yargımız gerekli hesabı sormaya devam ediyor" dedi.Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sının yaşanan yıkımdan doğrudan etkilendiğini aktaran Tunç, depremlerde 53 bin 537 vatandaşın vefat ettiğini bunlardan 113'ünün adalet teşkilatı mensubu olduğunu belirtti.Bakan Tunç, depremin ilk anından itibaren bir seferberlik ruhuyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Şu ana kadar bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için 75 milyar dolar, yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırım gerçekleştirildi ve hala da çalışmalar devam ediyor. Gaziantep’in yeniden inşa ve ihyası için de 5 milyar 563 milyon liralık kaynak sağlandı. 2025 yılı bütçemizde de yine deprem bölgemiz için 584 milyar liralık yatırım, sadece deprem bölgesindeki illerimize depremde hasar gören yerlerin yeniden inşası için tahsis edildi" dedi.'248 kişi depremde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklu'Bölgede yargısal süreçlerin aksamaması için tedbirler aldıklarını anlatan Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:Şu anda devam eden bilirkişi incelemelerinin olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:'Toplam 105 bin 933 dava açıldı'Depremin etkilediği 11 ilde 105 bin 933 davanın açıldığını, bunların bir kısmının hasar tespitine, bir kısmının yıkım kararlarına, hak sahipliğine ilişkin olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Bunun 65 bin 826'sı karara bağlandı. Yani burada hızlı bir yargılama usulü var. Diğer süreçler de devam ediyor. Ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı 39 bin 923 dava açılmıştı, 15 bin 558 davada vatandaşımız binasının yıkılmaması gerektiği nedeniyle başvurdu ve yeni tespitlerle beraber 15 bin 558 bina tabii bu bağımsız bölüm olarak hesap 100 bin bağımsız bölümü geçen bir noktaya varıyor. Şu anda 4 bin 970 davada ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı olan davalar devam ediyor. Hak sahipliği başvurularına ilişkin de vatandaşlarımızın tabii yargıya müracaat etmeleri söz konusu oldu. Hak sahipliğiyle ilgili hakkını sonuna kadar yargıda savunabilmesinin yolu elbette ki açık. Bu kapsamda da 7 bin 376 dava açılmıştı. Bunun 1766'sı kabul edildi. Vatandaşlarımızın bu konuda taleplerinin haklı olduğuna karar verildi ve hak sahipliğine kavuşmuş oldular. Şu anda 4 bin 657 vatandaşımızın da hak sahipliğiyle ilgili dava süreçleri de devam ediyor" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/enkaz-altindaki-kizinin-elini-birakmamisti-geldi-gelecek-diye-gozumuzun-onunden-gitmiyor-1093427055.html

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, gaziantep, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, tutuklu, adli kontrol şartıyla serbest