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Enkaz altındaki kızının elini bırakmamıştı: 'Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor'
Enkaz altındaki kızının elini bırakmamıştı: 'Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor'
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı ilk günkü... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:59+0300
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Türkiye Mesut Hançer'i enkaz altındaki kızının elini bırakmadığı fotoğrafı ile tanımıştı.'Ateş hiç sönmüyor'Depremin ardından 2 sene geçti, baba Hançer, depremin yıl dönümünde kızının mezarı başına gitti.Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.Baba Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti.O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.'6 Şubat geçmiyor'Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kandilli-rasathanesi-deprem-ihtimalinin-en-fazla-oldugu-bolgeyi-acikladi-dafta-buyuk-deprem-1093426333.html
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kahramanmaraş, deprem, enkaz
kahramanmaraş, deprem, enkaz

Enkaz altındaki kızının elini bırakmamıştı: 'Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor'

14:59 06.02.2025
© AFP 2023 / ADEM ALTANKahramanmaraş'ta Mesut Hancer isimli bir baba, depremde enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakmadı.
Kahramanmaraş'ta Mesut Hancer isimli bir baba, depremde enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
Türkiye Mesut Hançer'i enkaz altındaki kızının elini bırakmadığı fotoğrafı ile tanımıştı.

'Ateş hiç sönmüyor'

Depremin ardından 2 sene geçti, baba Hançer, depremin yıl dönümünde kızının mezarı başına gitti.
Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.
Baba Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti.
O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.

'6 Şubat geçmiyor'

Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.
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