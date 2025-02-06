https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-panama-kanalindan-gecis-ucretleri-gemilerimiz-icin-kaldirildi-1093411003.html

ABD: Panama Kanalı'ndan geçiş ücretleri gemilerimiz için kaldırıldı

ABD: Panama Kanalı'ndan geçiş ücretleri gemilerimiz için kaldırıldı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Panama yönetiminin ABD hükümetine ait gemilerin Panama Kanalı'ndan geçişi için alınan ücretleri kaldırmaya karar verdiğini belirtti. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T07:52+0300

2025-02-06T07:52+0300

2025-02-06T07:58+0300

dünya

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panama

panama kanalı

donald trump

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jose raul mulino

çin

kuşak ve yol girişimi

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Panama yönetimi, ABD hükümetine ait gemilerden Panama Kanalı'ndan geçiş için artık ücret almamayı kabul etti” ifadesine yer verildi.Bu uygulamanın, ABD hükümetine her yıl milyonlarca dolar tasarruf sağlayacağı kaydedildi.Panama ‘krizi’Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, kanalın Panama'ya verilmesinin Washington'un konumunu zayıflattığını ve Çinli şirketlerin son yıllarda kanalın altyapısı üzerinde önemli bir etki kazandığını dile getirerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Trump, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik açıdan önemli bir güzergâhın kaybedilmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.Trump'ın bu sözlerine "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadeleriyle tepki gösteren Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmenin ardından, hükümetinin Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyeceğini duyurmuştu.

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abd, abd dışişleri bakanlığı, panama, panama kanalı, donald trump, marco rubio, jose raul mulino, çin, kuşak ve yol girişimi