https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-panama-kanalindan-gecis-ucretleri-gemilerimiz-icin-kaldirildi-1093411003.html
ABD: Panama Kanalı'ndan geçiş ücretleri gemilerimiz için kaldırıldı
ABD: Panama Kanalı'ndan geçiş ücretleri gemilerimiz için kaldırıldı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Panama yönetiminin ABD hükümetine ait gemilerin Panama Kanalı'ndan geçişi için alınan ücretleri kaldırmaya karar verdiğini belirtti. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T07:52+0300
2025-02-06T07:52+0300
2025-02-06T07:58+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Panama yönetimi, ABD hükümetine ait gemilerden Panama Kanalı'ndan geçiş için artık ücret almamayı kabul etti” ifadesine yer verildi.Bu uygulamanın, ABD hükümetine her yıl milyonlarca dolar tasarruf sağlayacağı kaydedildi.Panama ‘krizi’Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, kanalın Panama'ya verilmesinin Washington'un konumunu zayıflattığını ve Çinli şirketlerin son yıllarda kanalın altyapısı üzerinde önemli bir etki kazandığını dile getirerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Trump, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik açıdan önemli bir güzergâhın kaybedilmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.Trump'ın bu sözlerine "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadeleriyle tepki gösteren Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmenin ardından, hükümetinin Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyeceğini duyurmuştu.
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abd, abd dışişleri bakanlığı, panama, panama kanalı, donald trump, marco rubio, jose raul mulino, çin, kuşak ve yol girişimi
ABD: Panama Kanalı'ndan geçiş ücretleri gemilerimiz için kaldırıldı
07:52 06.02.2025 (güncellendi: 07:58 06.02.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Panama yönetiminin ABD hükümetine ait gemilerin Panama Kanalı'ndan geçişi için alınan ücretleri kaldırmaya karar verdiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Panama yönetimi, ABD hükümetine ait gemilerden Panama Kanalı'ndan geçiş için artık ücret almamayı kabul etti” ifadesine yer verildi.
Bu uygulamanın, ABD hükümetine her yıl milyonlarca dolar tasarruf sağlayacağı kaydedildi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, kanalın Panama'ya verilmesinin Washington'un konumunu zayıflattığını ve Çinli şirketlerin son yıllarda kanalın altyapısı üzerinde önemli bir etki kazandığını dile getirerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Trump, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik açıdan önemli bir güzergâhın kaybedilmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.
Trump'ın bu sözlerine "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadeleriyle tepki gösteren Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmenin ardından, hükümetinin Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi konusunda mutabakat zaptı yenilemeyeceğini duyurmuştu.