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1 milyon üniversiteliye maaş: Günlük bin 83 TL ödeme yapılacak, kimler yararlanabilir, şartlar neler?

1 milyon üniversiteliye maaş: Günlük bin 83 TL ödeme yapılacak, kimler yararlanabilir, şartlar neler?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını artırmak için "İŞKUR Gençlik Programı"nı duyurdu. Program kapsamında 1 milyon üniversiteli genç, hem... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T14:01+0300

2025-02-05T14:01+0300

2025-02-05T14:03+0300

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Türkiye’de genç istihdamını artırmak ve öğrencilere iş deneyimi kazandırmak amacıyla yeni bir program başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon üniversiteli gencin İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iş imkanına kavuşacağını duyurdu.Bu program, üniversite öğrencilerinin iş hayatına daha erken atılmasını sağlayarak mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olacak.İstihdamda büyük artışCumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda iş gücüne katılımın 925 bin kişi artarak 35 milyon 820 bine yükseldiğini belirtti. Aynı dönemde istihdam sayısı 986 bin kişi artarak 32,7 milyona çıktı.Bu kapsamda İŞKUR, gençlerin iş hayatına daha kolay adapte olmaları için yeni projeler geliştirmeye devam edecek.İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir?Program kapsamında üniversite öğrencileri belirli şartları karşılamaları halinde başvurabilecek.Bu şartları taşıyan öğrenciler, hem devlet güvencesinde çalışma fırsatı yakalayacak hem de mesleklerinde deneyim kazanacak.Ayda 14 gün çalışana 15 bin TL ödemeÖğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede çalışma sürecinde herhangi bir ek maliyetle karşılaşmadan gelir elde edecekler.İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular nasıl yapılacak?İŞKUR, bu projeyle gençleri iş hayatına hazırlamak ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak amacı taşıyor.

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