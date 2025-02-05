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1 milyon üniversiteliye maaş: Günlük bin 83 TL ödeme yapılacak, kimler yararlanabilir, şartlar neler?
1 milyon üniversiteliye maaş: Günlük bin 83 TL ödeme yapılacak, kimler yararlanabilir, şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını artırmak için "İŞKUR Gençlik Programı"nı duyurdu. Program kapsamında 1 milyon üniversiteli genç, hem... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:01+0300
2025-02-05T14:01+0300
2025-02-05T14:03+0300
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Türkiye’de genç istihdamını artırmak ve öğrencilere iş deneyimi kazandırmak amacıyla yeni bir program başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon üniversiteli gencin İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iş imkanına kavuşacağını duyurdu.Bu program, üniversite öğrencilerinin iş hayatına daha erken atılmasını sağlayarak mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olacak.İstihdamda büyük artışCumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda iş gücüne katılımın 925 bin kişi artarak 35 milyon 820 bine yükseldiğini belirtti. Aynı dönemde istihdam sayısı 986 bin kişi artarak 32,7 milyona çıktı.Bu kapsamda İŞKUR, gençlerin iş hayatına daha kolay adapte olmaları için yeni projeler geliştirmeye devam edecek.İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir?Program kapsamında üniversite öğrencileri belirli şartları karşılamaları halinde başvurabilecek.Bu şartları taşıyan öğrenciler, hem devlet güvencesinde çalışma fırsatı yakalayacak hem de mesleklerinde deneyim kazanacak.Ayda 14 gün çalışana 15 bin TL ödemeÖğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede çalışma sürecinde herhangi bir ek maliyetle karşılaşmadan gelir elde edecekler.İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular nasıl yapılacak?İŞKUR, bu projeyle gençleri iş hayatına hazırlamak ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak amacı taşıyor.
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1 milyon üniversiteliye maaş: Günlük bin 83 TL ödeme yapılacak, kimler yararlanabilir, şartlar neler?
14:01 05.02.2025 (güncellendi: 14:03 05.02.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını artırmak için "İŞKUR Gençlik Programı"nı duyurdu. Program kapsamında 1 milyon üniversiteli genç, hem eğitimine devam edecek hem de iş deneyimi kazanacak. Günlük bin 83 TL ödeme yapılacak, sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…
Türkiye’de genç istihdamını artırmak ve öğrencilere iş deneyimi kazandırmak amacıyla yeni bir program başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon üniversiteli gencin İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iş imkanına kavuşacağını duyurdu.
Öğrenciler eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş hayatına atılabilecek.
Günlük bin 83 TL ödeme yapılacak.
Kısa vadeli sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.
Hane geliri asgari ücretin 3 katına kadar olan öğrenciler başvurabilecek.
Bu program, üniversite öğrencilerinin iş hayatına daha erken atılmasını sağlayarak mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda iş gücüne katılımın 925 bin kişi artarak 35 milyon 820 bine yükseldiğini belirtti. Aynı dönemde istihdam sayısı 986 bin kişi artarak 32,7 milyona çıktı.
Genç istihdamı için büyük bir fırsat olan İŞKUR Gençlik Programı
, iş gücüne önemli bir katkı sağlayacak.
İstihdam sayısındaki artış, ekonominin büyüme trendine işaret ediyor.
Bu kapsamda İŞKUR, gençlerin iş hayatına daha kolay adapte olmaları için yeni projeler geliştirmeye devam edecek.
İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir?
Program kapsamında üniversite öğrencileri belirli şartları karşılamaları halinde başvurabilecek.
Haftada en fazla 3 gün çalışabilecekler.
Hane geliri, asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler başvurabilecek.
Bu şartları taşıyan öğrenciler, hem devlet güvencesinde çalışma fırsatı yakalayacak hem de mesleklerinde deneyim kazanacak.
Ayda 14 gün çalışana 15 bin TL ödeme
Günlük ödeme tutarı: 1bin 83 TL
Ayda 5 gün çalışan öğrenci: 5 bin 415 TL
Ayda 14 gün çalışan öğrenci: 15 bin 162 TL
Öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede çalışma sürecinde herhangi bir ek maliyetle karşılaşmadan gelir elde edecekler.
İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular nasıl yapılacak?
Programa başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR mobil uygulaması
üzerinden yapılabilecek.
İŞKUR’un resmi internet sitesinde başvuru süreciyle ilgili detaylar paylaşılacak.
Önümüzdeki 4 yıl içinde toplam 1 milyon gencin bu programdan yararlanması bekleniyor.
İŞKUR, bu projeyle gençleri iş hayatına hazırlamak ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak amacı taşıyor.