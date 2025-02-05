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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ingiliz-basini-yazdi-ulkelerine-donen-suriyeliler-turkiyeye-geri-gelmek-istiyor-1093386728.html
İngiliz basını yazdı: Ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye’ye geri gelmek istiyor
İngiliz basını yazdı: Ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye’ye geri gelmek istiyor
Sputnik Türkiye
İngiliz basınının aktardığı habere göre Türkiye’den Suriye’ye dönen binlerce Suriyeli, ülkelerindeki zorlu yaşam koşulları nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:33+0300
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İngiliz merkezli Reuters'ın haberini kaynak gösteren Bundle'ın makalesine göre, Türkiye’den Suriye’ye dönen mülteciler büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 13 yıl süren savaşın ardından ülkelerine dönen Suriyeliler, beklediklerinden çok daha zorlu koşullarla karşılaştı:Sık sık su ve elektrik kesintileri yaşanıyor. İnternet erişimi neredeyse yok.Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz. Ekonomik şartlar, iş bulmayı zorlaştırıyor.Türkiye’den gönüllü dönüş yapan 35 bin kişi arasında yer alan Ahmed el-Şeyh, döndüğü Halep’teki zorlu hayat şartlarını şu sözlerle anlattı:Gönüllü dönüş belgesi imzaladığı için Türkiye’ye tekrar dönme hakkını kaybeden Şeyh, Suriye’de yaşam şartlarının tahmin ettiğinden çok daha kötü olduğunu belirtiyor.Türkiye ile Suriye Arasındaki Yeni SüreçMültecilerin geri dönüşü, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin önemli bir ayağını oluşturuyor.📌 Türkiye, geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile ekonomik ilişkileri hızlandırmak için görüşmeler yaptı.📌 Türkiye’de bulunan yaklaşık 3 milyon Suriyeli, geri dönüş sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle endişeli.Türkiye Mülteciler Derneği Sosyal Hizmetler Direktörü Kadri Güngörür, mültecilerin dönüş süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:Bazı Suriyeliler, döndükleri için pişman olduklarını ve yeniden Türkiye’ye gelmek istediklerini belirtiyor.Geri dönüş i̇çin bekleyenler de varSuriye’ye hemen dönmek istemeyen mülteciler de mevcut. Kimyager Cafer, 12 yıl önce geldiği Türkiye’de ailesiyle birlikte kalmayı tercih ettiğini belirtti.📌 "Çocuklarım Türkiye’ye uyum sağladı, dil ve eğitim sistemine alıştılar."📌 "Koşullar iyileşirse dönmeyi düşünebilirim, ama şu an mümkün değil."Pek çok mülteci, Suriye’deki istikrarsız durumun devam etmesi nedeniyle dönmeyi riskli buluyor.
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türkiye, halep, suriye, reuters, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu
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İngiliz basını yazdı: Ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye’ye geri gelmek istiyor

14:33 05.02.2025
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаSuriye bayrağı
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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İngiliz basınının aktardığı habere göre Türkiye’den Suriye’ye dönen binlerce Suriyeli, ülkelerindeki zorlu yaşam koşulları nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Gönüllü dönüş yapanların bir kısmı Türkiye’deki daha iyi yaşam şartlarını özlerken, geri dönüş süreçleriyle ilgili yeni düzenlemeler de gündeme geldi.
İngiliz merkezli Reuters'ın haberini kaynak gösteren Bundle'ın makalesine göre, Türkiye’den Suriye’ye dönen mülteciler büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 13 yıl süren savaşın ardından ülkelerine dönen Suriyeliler, beklediklerinden çok daha zorlu koşullarla karşılaştı:
Sık sık su ve elektrik kesintileri yaşanıyor. İnternet erişimi neredeyse yok.Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz. Ekonomik şartlar, iş bulmayı zorlaştırıyor.
Türkiye’den gönüllü dönüş yapan 35 bin kişi arasında yer alan Ahmed el-Şeyh, döndüğü Halep’teki zorlu hayat şartlarını şu sözlerle anlattı:
"Gördüğüm manzara beklentilerimin çok ötesindeydi, tam anlamıyla felaketti."
Gönüllü dönüş belgesi imzaladığı için Türkiye’ye tekrar dönme hakkını kaybeden Şeyh, Suriye’de yaşam şartlarının tahmin ettiğinden çok daha kötü olduğunu belirtiyor.

Türkiye ile Suriye Arasındaki Yeni Süreç

Mültecilerin geri dönüşü, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin önemli bir ayağını oluşturuyor.
📌 Türkiye, geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile ekonomik ilişkileri hızlandırmak için görüşmeler yaptı.
📌 Türkiye’de bulunan yaklaşık 3 milyon Suriyeli, geri dönüş sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle endişeli.
Türkiye Mülteciler Derneği Sosyal Hizmetler Direktörü Kadri Güngörür, mültecilerin dönüş süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Başta birçok mülteci, Esad rejiminin çöküşüyle birlikte dönüş konusunda heyecanlıydı. Ancak eğitim, sağlık ve ekonomik şartlar nedeniyle bu heyecan hızla azaldı."
Bazı Suriyeliler, döndükleri için pişman olduklarını ve yeniden Türkiye’ye gelmek istediklerini belirtiyor.

Geri dönüş i̇çin bekleyenler de var

Suriye’ye hemen dönmek istemeyen mülteciler de mevcut. Kimyager Cafer, 12 yıl önce geldiği Türkiye’de ailesiyle birlikte kalmayı tercih ettiğini belirtti.
📌 "Çocuklarım Türkiye’ye uyum sağladı, dil ve eğitim sistemine alıştılar."
📌 "Koşullar iyileşirse dönmeyi düşünebilirim, ama şu an mümkün değil."
Pek çok mülteci, Suriye’deki istikrarsız durumun devam etmesi nedeniyle dönmeyi riskli buluyor.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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