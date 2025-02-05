https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/disisleri-bakani-fidan-trumpin-gazze-teklifi-kabul-edilemez--1093380040.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye teklifine de tepki gösterdi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T12:14+0300

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türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

gazze

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası programına katılana soruları yanıtladı. Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara'ın Türkiye ziyaretinin önemine dikkat çeken Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına ilişkin, "Bu teklif kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle; Suriye'nin geleceğinde hiçbir gruba ayrıcalık yok"Ahmed Şara'nın ziyareti önemli bir ziyaretti. Suriye'de son iki aydır gördüğümüz gelişmelerin belli bir tempoyla ivmelendiğini görüyoruz. Yeni yönetim sorumlu bir şekilde davranıyor. İki ülke arasında daha önce çözüme kavuşamayan dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. Verimli bir görüşme oldu. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde. Güvenlik konuları ele alındı, ilişkilerimizin hız kazanacağını düşünüyorum. Etrafımızdaki ülkelerin tehdit üretmemesi öncelik.Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmuyor. Suriye'nin geleceğinde hiçbir gruba ayrıcalık yok. Hiç kimse kendi kimliğinden dolayı dışlanmamalı. Ülkenin genelinde bir siyasal bölünme kabul edilmiyor."Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını çok önemli buluyorumSayın Bahçeli'nin açıklamalarını çok önemli buluyorum. Bunu yaparken büyük bir risk üstlendiğini de görüyoruz. Ülkenin menfaati için bir fedakarlık yapılması örneğiyle karşı karşıyız. Savaş alanında bir askerin ortaya koyacağı en büyük şey ne ise Sayın Bahçeli'nin de ortaya koyduğu tavır budur. Asıl milliyetçilik bu. Sosyal barışa hizmet ediyor.Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli. Silahlı terörün ortadan kaldırılması konusu devlet organlarının büyük bir fedakarlık yaptığı konu. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok."Beklediğimiz şey ABD'nin YPG'ye desteğini kesmesiBakan Fidan, 'ABD Başkanı Trump Suriye'de ABD varlığı konusunu yeniden açtı. Bu süreçten nasıl bir sonuç çıkar? sorusunu ise şöyle yanıtladı: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez, bu konunun tartışmaya açılması bile yanlışTürkiye ile yeni ABD yönetimi arasında yeni sayfa açılır mı sorusunu da Bakan Fidan, "Her yönetimle yeni bir sayfa açılıyor. Giden yönetimle son bir buçuk yılda yoğun bir trafik oldu, belli konularda ilerleme kaydedildi. Bizim CAATSA ile görüşlerimiz belli, müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir tutum. NATO üyesi iki ülkenin birbirine böyle bir yaptırım uygulaması müttefiklik ilişkisine bağdaşmıyor. Orada da hükümetin iyice kurulmasıyla Mart'tan itibaren bu görüşmeler başlayacaktır. " yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından Gazze'de ateşkes ve Gazze'nin geleceği ne olacak? sorusunu ise Bakan Fidan şöyle yanıtladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/disisleri-bakani-fidan-filistinlileri-yurdundan-edecek-fikirlerin-onune-gecmeliyiz-1093343430.html

türkiye

gazze

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, gazze, suriye, pkk, ypg, nato, abd, donald trump