Dışişleri Bakanı Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
© Muhammed Selim KorkutataHakan Fidan
© Muhammed Selim Korkutata
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye teklifine de tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası programına katılana soruları yanıtladı. Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara'ın Türkiye ziyaretinin önemine dikkat çeken Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına ilişkin, "Bu teklif kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle;
Suriye'nin geleceğinde hiçbir gruba ayrıcalık yok
"Ahmed Şara'nın ziyareti önemli bir ziyaretti. Suriye'de son iki aydır gördüğümüz gelişmelerin belli bir tempoyla ivmelendiğini görüyoruz. Yeni yönetim sorumlu bir şekilde davranıyor. İki ülke arasında daha önce çözüme kavuşamayan dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. Verimli bir görüşme oldu. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde. Güvenlik konuları ele alındı, ilişkilerimizin hız kazanacağını düşünüyorum. Etrafımızdaki ülkelerin tehdit üretmemesi öncelik.
Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmuyor. Suriye'nin geleceğinde hiçbir gruba ayrıcalık yok. Hiç kimse kendi kimliğinden dolayı dışlanmamalı. Ülkenin genelinde bir siyasal bölünme kabul edilmiyor."
Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını çok önemli buluyorum
Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını çok önemli buluyorum. Bunu yaparken büyük bir risk üstlendiğini de görüyoruz. Ülkenin menfaati için bir fedakarlık yapılması örneğiyle karşı karşıyız. Savaş alanında bir askerin ortaya koyacağı en büyük şey ne ise Sayın Bahçeli'nin de ortaya koyduğu tavır budur. Asıl milliyetçilik bu. Sosyal barışa hizmet ediyor.
Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli. Silahlı terörün ortadan kaldırılması konusu devlet organlarının büyük bir fedakarlık yaptığı konu. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok."
Beklediğimiz şey ABD'nin YPG'ye desteğini kesmesi
Bakan Fidan, 'ABD Başkanı Trump Suriye'de ABD varlığı konusunu yeniden açtı. Bu süreçten nasıl bir sonuç çıkar? sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Bunu Suriyeli misafirlerimizle görüştük. ABD'de yeni yönetim karar verme sürecinde. Bizim burada kendi muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler hız kazanmıştı. Umarız burada isabetle bir karar verilir ve yolumuza devam ederiz. Beklediğimiz şey ABD'nin YPG'ye desteğini kesmesini, Suriye'nin milli beraberliğine ve bütünlüğüne engel olan şeylerin ortadan kalkması. Hapishaneler konusunda da konuştuk dün. Şara'nın burada da düşünceleri net, hapishaneleri kontrol alabilecek kapasitesi ve iradesi var. Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek."
Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez, bu konunun tartışmaya açılması bile yanlış
Türkiye ile yeni ABD yönetimi arasında yeni sayfa açılır mı sorusunu da Bakan Fidan, "Her yönetimle yeni bir sayfa açılıyor. Giden yönetimle son bir buçuk yılda yoğun bir trafik oldu, belli konularda ilerleme kaydedildi. Bizim CAATSA ile görüşlerimiz belli, müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir tutum. NATO üyesi iki ülkenin birbirine böyle bir yaptırım uygulaması müttefiklik ilişkisine bağdaşmıyor. Orada da hükümetin iyice kurulmasıyla Mart'tan itibaren bu görüşmeler başlayacaktır. " yanıtını verdi.
ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından Gazze'de ateşkes ve Gazze'nin geleceği ne olacak? sorusunu ise Bakan Fidan şöyle yanıtladı:
"Gazze'de ateşkesin birinci aşaması bir şekilde ilerliyor, bir sessizlik var nadiren de olsa ölümle sonuçlanan saldırılar var İsrail tarafından. Halkın hayatını yeniden kurmasını sağlayacak yardım transferinde sorun var. İkinci aşamada ne yapılır buna bakacağız. Netanyahu'nun rehineleri aldıktan sonra savaşı yeniden başlatma girişimi olabilir. Ateşkese garantör olan ülkelerin içinde İsrail'e ağırlık koyabilecek tek ülke ABD. Gazze'nin boşaltılması kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu sebeple başladı. Trump'ın Gazze'yi boşaltma teklifi kabul edilemez, bu konunun tartışmaya açılması bile yanlış. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız. Dünya orman kanuna doğru ilerliyor. 'Ben yapıyorum çünkü güçlüyüm' yaklaşımı kabul edilemez."