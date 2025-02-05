https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/disisleri-bakanligindan-isvece-taziye--1093361480.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e taziye
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e taziye
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te okulda düzenlenen saldırıyla ilgili taziye dileğinde bulundu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T00:27+0300
2025-02-05T00:27+0300
2025-02-05T00:27+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
isveç
taziye
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te okulda gerçekleştirilen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, dün okulda düzenlenen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi. İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Örebro kentindeki silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Saldırıyla ilgili toplam yaralı sayısı henüz belli değilken, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/isvecte-okula-silahli-saldiri-duzenlendi-yaralilar-var-1093349972.html
isveç
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dışişleri bakanlığı, isveç, taziye
dışişleri bakanlığı, isveç, taziye
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e taziye
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te okulda düzenlenen saldırıyla ilgili taziye dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te okulda gerçekleştirilen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, dün okulda düzenlenen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Örebro kentindeki silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Saldırıyla ilgili toplam yaralı sayısı henüz belli değilken, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu açıklandı.