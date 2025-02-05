https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ciaden-calisanlarina-istifa-edin-tazminatinizi-alin-onerisi-1093371276.html

CIA’den çalışanlarına ‘istifa edin tazminatınızı alın’ önerisi

CIA’den çalışanlarına ‘istifa edin tazminatınızı alın’ önerisi

Sputnik Türkiye

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) tüm çalışanlarına istifa ederek 8 aylık tazminatını almayı önerdiği belirtildi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T09:38+0300

2025-02-05T09:38+0300

2025-02-05T09:39+0300

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Wall Street Journal gazetesi, yetkililerin ifadelerine dayandırdığı haberinde, CIA’nin yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal hükümetini küçültme çabaları kapsamında, tüm çalışanlarına gönüllü olarak istifa etmeyi önerdiğini ve işe alımları askıya aldığını yazdı.Haberin metninde, “CIA, Salı günü tüm çalışanlarına kıdem tazminatı teklif etti ve yetkililer bunun, teşkilatı Başkan Trump'ın, uyuşturucu kartelleriyle mücadele dahil öncelikleri ile uyumlu hale getirme girişimi olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.Trump'ın federal hükümeti küçültme çabaları bağlamında, CIA’nin çalışanlarına istifa edebileceklerini ve yaklaşık sekiz aylık ücret ve sosyal haklara eşit bir miktar tazminat alabileceklerini bildiren ilk istihbarat kurumu olduğu tahmin edildi.Çin’le mücadeleye odaklanılacakBununla birlikte CIA Direktörü John Ratcliffe'in bir danışmanı, şu ana kadar şartlı teklif almış olan adaylar dahil tüm işe alımların askıya alındığını söyledi. Yetkili, adayların teşkilatın Çin'le mücadeleyi içeren yeni hedefleri için doğru deneyime sahip olmaması halinde yapılan tekliflerin iptal edilebileceğini de sözlerine ekledi.Federal hükümeti küçültme politikasıDaha önce NBC televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, gönüllü olarak istifa etmeyi kabul eden memurlara 8 aylık kıdem tazminatı paketi sunduğunu bildirmişti. Federal memurların yüzde 10 kadarının bu teklifi kabul etmesi ve hükümetin milyarlarca dolar tasarruf etmesi beklendiği aktarılmıştı. Üst düzey bir yetkili, federal çalışanların yüzde 5 ilâ 10’nun istifa etme olasılığının yüksek olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/medvedcuk-ukrayna-ve-zelenskiy-trumpin-planlarinda-onemini-yitiriyor--1093369710.html

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abd, cia, istifa, donald trump, john ratcliffe, çin, wall street journal, nbc