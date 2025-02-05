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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/medvedcuk-ukrayna-ve-zelenskiy-trumpin-planlarinda-onemini-yitiriyor--1093369710.html
Medvedçuk: Ukrayna ve Zelenskiy, Trump’ın planlarında önemini yitiriyor
Medvedçuk: Ukrayna ve Zelenskiy, Trump’ın planlarında önemini yitiriyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, Ukrayna ve Vladimir Zelenskiy’in ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel planlarındaki önemini... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:05+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
viktor medvedçuk
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‘Öteki Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kalem aldığı yazıda, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasının net olduğunu belirterek, “Yabancıların çıkarlarını tatmin etmek değil, kendi adamlarını güçlendirmek” ifadesini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’nin, Rusya ve Avrupa arasını açarak çatışmanın ana hedeflerine çoktan ulaştığı için Ukrayna’nın müttefikleri tarafından sırtından vurulacağını kaydeden Medvedçuk, Zelenskiy’in sonsuza kadar finanse edileceğine inanıp stratejik hata yaptığını belirterek şunu yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cekya-disisleri-ukraynada-ateskese-karsi-ab-ve-natodaki-yerini-kaybeder-1093367941.html
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ukrayna, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, komsomolskaya pravda
ukrayna, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, komsomolskaya pravda

Medvedçuk: Ukrayna ve Zelenskiy, Trump’ın planlarında önemini yitiriyor

09:05 05.02.2025 (güncellendi: 09:11 05.02.2025)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinMuhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk
Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, Ukrayna ve Vladimir Zelenskiy’in ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel planlarındaki önemini yitirdiğini belirtti.
‘Öteki Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kalem aldığı yazıda, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasının net olduğunu belirterek, “Yabancıların çıkarlarını tatmin etmek değil, kendi adamlarını güçlendirmek” ifadesini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu noktada Zelenskiy rejimi için kötü haber var. ABD için kendi adamı değil. Bunu en baştan beri tahmin etmek kolaydı.

ABD’nin, Rusya ve Avrupa arasını açarak çatışmanın ana hedeflerine çoktan ulaştığı için Ukrayna’nın müttefikleri tarafından sırtından vurulacağını kaydeden Medvedçuk, Zelenskiy’in sonsuza kadar finanse edileceğine inanıp stratejik hata yaptığını belirterek şunu yazdı:
Artık kimsenin Zelensky'ye ihtiyacı yok. ABD “kendi” topraklarını (en azından Trump ve ekibi böyle düşünüyor) topluyor ve Ukrayna bunun bir parçası değil.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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