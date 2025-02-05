https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/medvedcuk-ukrayna-ve-zelenskiy-trumpin-planlarinda-onemini-yitiriyor--1093369710.html

Medvedçuk: Ukrayna ve Zelenskiy, Trump’ın planlarında önemini yitiriyor

Medvedçuk: Ukrayna ve Zelenskiy, Trump’ın planlarında önemini yitiriyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Medvedçuk, Ukrayna ve Vladimir Zelenskiy’in ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel planlarındaki önemini... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T09:05+0300

2025-02-05T09:05+0300

2025-02-05T09:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

viktor medvedçuk

vladimir zelenskiy

abd

donald trump

komsomolskaya pravda

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‘Öteki Ukrayna’ hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kalem aldığı yazıda, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasının net olduğunu belirterek, “Yabancıların çıkarlarını tatmin etmek değil, kendi adamlarını güçlendirmek” ifadesini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’nin, Rusya ve Avrupa arasını açarak çatışmanın ana hedeflerine çoktan ulaştığı için Ukrayna’nın müttefikleri tarafından sırtından vurulacağını kaydeden Medvedçuk, Zelenskiy’in sonsuza kadar finanse edileceğine inanıp stratejik hata yaptığını belirterek şunu yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cekya-disisleri-ukraynada-ateskese-karsi-ab-ve-natodaki-yerini-kaybeder-1093367941.html

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ukrayna, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, abd, donald trump, komsomolskaya pravda