https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/avmdeki-kuyumcudan-3-kilogram-altin-caldi-2-gun-boyunca-tavan-arasinda-saklandi-1093361148.html
AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı: 2 gün boyunca tavan arasında saklandı
AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı: 2 gün boyunca tavan arasında saklandı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, kapalı olan kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin TL çalarak kayıplara... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T00:12+0300
2025-02-05T00:12+0300
2025-02-05T00:12+0300
türkiye
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adana
adana büyükşehir belediyesi
adana valiliği
adana emniyet müdürlüğü
polis
hırsız
hırsızlık
hırsızlık büro amirliği
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Adana'da AVM'deki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan şüpheli 2 gün sonra yakalandı.Alışveriş merkezinde gece saatlerinde kapalı olan kuyumcuya giren hırsız çaldığı malzemelerle AVM içinde saklandı. Yapılan incelemede, kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı belirlenen zanlıyı arama çalışmaları iki gün boyunca devam etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, AVM'nin tavan arasından kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/43-yil-hapis-cezasi-olan-hirsiz-gardirobun-arkasinda-bulundu--1091288042.html
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avm, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü, polis, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği
avm, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü, polis, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği
AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı: 2 gün boyunca tavan arasında saklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, kapalı olan kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin TL çalarak kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 2 gün sonra AVM'nin tavan arasından kaçmaya çalışırken yakalandı.
Adana'da AVM'deki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan şüpheli 2 gün sonra yakalandı.
Alışveriş merkezinde gece saatlerinde kapalı olan kuyumcuya giren hırsız çaldığı malzemelerle AVM içinde saklandı. Yapılan incelemede, kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı belirlenen zanlıyı arama çalışmaları iki gün boyunca devam etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, AVM'nin tavan arasından kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.