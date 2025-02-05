https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/avmdeki-kuyumcudan-3-kilogram-altin-caldi-2-gun-boyunca-tavan-arasinda-saklandi-1093361148.html

AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı: 2 gün boyunca tavan arasında saklandı

AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı: 2 gün boyunca tavan arasında saklandı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, kapalı olan kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin TL çalarak kayıplara... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

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Adana'da AVM'deki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan şüpheli 2 gün sonra yakalandı.Alışveriş merkezinde gece saatlerinde kapalı olan kuyumcuya giren hırsız çaldığı malzemelerle AVM içinde saklandı. Yapılan incelemede, kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı belirlenen zanlıyı arama çalışmaları iki gün boyunca devam etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, AVM'nin tavan arasından kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

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avm, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü, polis, hırsız, hırsızlık, hırsızlık büro amirliği