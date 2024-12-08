https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/43-yil-hapis-cezasi-olan-hirsiz-gardirobun-arkasinda-bulundu--1091288042.html

43 yıl hapis cezası olan hırsız, gardırobun arkasında bulundu

43 yıl hapis cezası olan hırsız, gardırobun arkasında bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'da 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari gardırobun arkasında bulundu. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T09:01+0300

2024-12-08T09:01+0300

2024-12-08T09:59+0300

türkiye

hırsız

ankara

suçlu

ankara emniyet müdürlüğü

ankara emniyet genel müdürlüğü

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Ankara’da, 12 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı evde gardırobun arkasında yakalandı. İl genelinde yürütülen operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için özel bir çalışma başlattı.Bu süreçte, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 43 yıl hapis cezası bulunan S.T.’nin saklandığı adres de belirlendi. Zanlının evde olmadığını iddia edenlere rağmen, ekipler detaylı bir arama gerçekleştirdi ve S.T.’yi gardırobun arkasına saklanmış halde buldu. Yakalanan S.T., diğer 5 şüpheliyle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.T., cezaevine gönderildi.

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hırsız, ankara, suçlu, ankara emniyet müdürlüğü, ankara emniyet genel müdürlüğü, ev, kamera, kamera kayıtları