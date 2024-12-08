https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/43-yil-hapis-cezasi-olan-hirsiz-gardirobun-arkasinda-bulundu--1091288042.html
43 yıl hapis cezası olan hırsız, gardırobun arkasında bulundu
43 yıl hapis cezası olan hırsız, gardırobun arkasında bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'da 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari gardırobun arkasında bulundu. 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T09:01+0300
2024-12-08T09:01+0300
2024-12-08T09:59+0300
türkiye
hırsız
ankara
suçlu
ankara emniyet müdürlüğü
ankara emniyet genel müdürlüğü
ev
kamera
kamera kayıtları
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Ankara’da, 12 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı evde gardırobun arkasında yakalandı. İl genelinde yürütülen operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için özel bir çalışma başlattı.Bu süreçte, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 43 yıl hapis cezası bulunan S.T.’nin saklandığı adres de belirlendi. Zanlının evde olmadığını iddia edenlere rağmen, ekipler detaylı bir arama gerçekleştirdi ve S.T.’yi gardırobun arkasına saklanmış halde buldu. Yakalanan S.T., diğer 5 şüpheliyle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.T., cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/artvinde-heyelan-yasandi-dev-toprak-ve-kaya-kutleleri-yolu-kapatti--1091287418.html
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hırsız, ankara, suçlu, ankara emniyet müdürlüğü, ankara emniyet genel müdürlüğü, ev, kamera, kamera kayıtları
hırsız, ankara, suçlu, ankara emniyet müdürlüğü, ankara emniyet genel müdürlüğü, ev, kamera, kamera kayıtları
43 yıl hapis cezası olan hırsız, gardırobun arkasında bulundu
09:01 08.12.2024 (güncellendi: 09:59 08.12.2024)
Ankara'da 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari gardırobun arkasında bulundu.
Ankara’da, 12 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı evde gardırobun arkasında yakalandı. İl genelinde yürütülen operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için özel bir çalışma başlattı.
Bu süreçte, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 43 yıl hapis cezası bulunan S.T.’nin saklandığı adres de belirlendi. Zanlının evde olmadığını iddia edenlere rağmen, ekipler detaylı bir arama gerçekleştirdi ve S.T.’yi gardırobun arkasına saklanmış halde buldu.
Yakalanan S.T., diğer 5 şüpheliyle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.T., cezaevine gönderildi.