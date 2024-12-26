https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclari-ne-zaman-1092074093.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. TFF, 4 grupta müsabakaların 7, 8... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T21:07+0300

2024-12-26T21:07+0300

2024-12-26T21:07+0300

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ilk maçlarının programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin programı yayımladı. 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak maçlarda üç büyükler farklı günlerde müsabakalara çıkacak.Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman?Sivasspor - Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Maç ATV ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün?Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ziraat-turkiye-kupasi-gruplari-belli-oldu-fenerbahce-galatasaray-ve-besiktasin-rakipleri-1091823260.html

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