Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika’nın desteği ile Suriye'de gözlerimizin önünde PKK devleti kuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Türkiye, Suriye’de nasıl bir politika izleyecek?
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclari-ne-zaman-1092074093.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. TFF, 4 grupta müsabakaların 7, 8... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T21:07+0300
2024-12-26T21:07+0300
spor
maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
tarihi maç
kupa
tff merkez hakem kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_2d8d3d7cb3b14224d36a94d364aca3db.jpg
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ilk maçlarının programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin programı yayımladı. 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak maçlarda üç büyükler farklı günlerde müsabakalara çıkacak.Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman?Sivasspor - Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Maç ATV ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün?Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ziraat-turkiye-kupasi-gruplari-belli-oldu-fenerbahce-galatasaray-ve-besiktasin-rakipleri-1091823260.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_46a3970f67ba035a8659c70e33653752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sivasspor - beşiktaş maçı izle, galatasaray - başakşehir maçı link, kasımpaşa - fenerbahçe maçı ne zaman, kasımpaşa - fenerbahçe maçı izle, atv canlı, a spor canlı, ztk izle, ziraat türkiye kupası hangi kanalda, ztk ne zaman
sivasspor - beşiktaş maçı izle, galatasaray - başakşehir maçı link, kasımpaşa - fenerbahçe maçı ne zaman, kasımpaşa - fenerbahçe maçı izle, atv canlı, a spor canlı, ztk izle, ziraat türkiye kupası hangi kanalda, ztk ne zaman

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

21:07 26.12.2024
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. TFF, 4 grupta müsabakaların 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacağını üç büyüklerin farklı günlerde sahaya çıkacağını duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin programı yayımladı. 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak maçlarda üç büyükler farklı günlerde müsabakalara çıkacak.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?

Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Maç ATV ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
SPOR
Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
20 Aralık, 17:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала