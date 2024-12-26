https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclari-ne-zaman-1092074093.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. TFF, 4 grupta müsabakaların 7, 8... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T21:07+0300
2024-12-26T21:07+0300
2024-12-26T21:07+0300
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ilk maçlarının programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin programı yayımladı. 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak maçlarda üç büyükler farklı günlerde müsabakalara çıkacak.Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman?Sivasspor - Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Maç ATV ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün?Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ziraat-turkiye-kupasi-gruplari-belli-oldu-fenerbahce-galatasaray-ve-besiktasin-rakipleri-1091823260.html
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sivasspor - beşiktaş maçı izle, galatasaray - başakşehir maçı link, kasımpaşa - fenerbahçe maçı ne zaman, kasımpaşa - fenerbahçe maçı izle, atv canlı, a spor canlı, ztk izle, ziraat türkiye kupası hangi kanalda, ztk ne zaman
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. TFF, 4 grupta müsabakaların 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacağını üç büyüklerin farklı günlerde sahaya çıkacağını duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin programı yayımladı. 7, 8, 9 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak maçlarda üç büyükler farklı günlerde müsabakalara çıkacak.
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Sivasspor - Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?
Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Maç ATV ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.