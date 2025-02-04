https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/usaid-2012de-rusyadan-kovulmustu-derin-devletin-renkli-devrim-makinesi-1093348537.html

USAID, 2012'de Rusya'dan kovulmuştu: 'Derin devletin renkli devrim makinesi'

USAID, 2012'de Rusya'dan kovulmuştu: 'Derin devletin renkli devrim makinesi'

Sputnik Türkiye

Başkan Trump, ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Musk'ın 'suçlu' ajansın 'ölme' zamanının geldiğini söylemesinin ardından, USAID'ı yöneten... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T17:33+0300

2025-02-04T17:33+0300

2025-02-04T17:33+0300

dünya

usaid

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

abd

george soros

igor kirillov

abd

ukrayna

amerika

stk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077635371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25e6e29074ceba5c427e483fce8b954.jpg

Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), 2011-2012 Rusya parlamento ve başkanlık seçimlerinden sonra hibe ağını siyaseti ve sivil toplumu etkilemeye çalışmak için kullanmakla suçlanmış Moskova'da seçim sonrası renkli devrim girişimine varan sokak protestolarının ardından ülkeden kovulmuştu.USAID'ın Rusya'daki misyonu 2000'li yıllarda Golos, Memorial ve Moskova Helsinki Grubu örgütleri ve diğerleri gibi sivil toplum gruplarına fon sağlamak da dahil olmak üzere siyasi etki operasyonlarıyla sınırlandırılmıştı.20 yıllık 'demokrasi teşviki'USAID Rusya'ya ilk kez 1992 yılında, SSCB'nin dağılmasından hemen sonra girmiş ve 20 yıl boyunca 'demokrasi, insan hakları ve sivil toplumun geliştirilmesi' programlarına yaklaşık 3 milyar dolar harcamıştı.Gerçekte ise USAID'ın 90'lı yıllardaki çalışmaları, piyasa ekonomisine sancılı geçiş sürecinde Rusya'nın sosyal ve ekonomik sisteminin içinin boşaltılmasına 'önderlik' yapmayı ve muhafazakar, popülist ve neo-komünist güçlere karşı liberal, Batı yanlısı politikacıları desteklemek üzere siyasete karışmayı amaçlamıştı.ABD, Rusya'da kaldığı süre boyunca gerçek anlamda bir 'gazetecilik imparatorluğu' kurmuştu. Sadece 2000 yılına kadar Ulusal Basın Enstitüsü 57 binden fazla gazetecinin katıldığı 2 bin 300 brifing ve seminer düzenlemiş, 2 bin 700 medya uzmanına eğitim vermiş, 84 gazete için yönetim ve danışmanlık hizmetleri sağlamıştı. Tüm bunlara ek olarak da diğer yazılı basın, TV ve internet medyasına da destek vermişti.Ekonomi cephesinde ise USAID, meşhur kupon özelleştirme programı için 'teknik danışmanlık hizmetleri ve malzeme desteği' sağlamıştı. Bu program, devletten özel ve yabancı kasalara yüz milyarlarca dolar değerinde muazzam servet transferlerine olanak sağlamıştı.USAID 90'lı yıllarda Rusya için mali, parasal, sosyal hizmet ve enerji reformlarından ABD'nin 'ortak girişimlerine', sivil ve hukuki eğitimden çevre programlarına ve hatta kadınların üreme sağlığına kadar 14 'stratejik hedef' belirlemişti.Ancak siyasi istikrar ve Sovyet sonrası modern Rus devletinin güçlenmesi USAID'ın kaderini belirledi. Uzmanlar USAID'ın Rusya'ya verdiği en büyük zararlardan birinin, son 35 yılda harcanan milyarlarca doların komşuları NATO ve AB üyeliği yoluna sokmaya ve Rusya'yı bir düşman olarak göstermek için tarih kitaplarını yeniden yazmaya yardımcı olduğu vurgulamışlardı. Bilhassa bu çabanın Ukrayna'da oldukça işe yaradığı belirtilmişti.Soros ve USAID işbirliği ortaya çıkmıştıABD'li muhafazakar düşünce kuruluşu Heritage Vakfı 2017 yılında George Soros'un Açık Toplum Vakıfları' nın en azından 2009 yılından bu yana 'USAID'ın yardımlarının ana uygulayıcısı' haline getirildiğini dile getirmişti.Ancak Soros-USAID işbirliği çok daha önce başlamıştı. USAID'ın 1993 tarihli bir belgesinde, kurumun Bulgaristan, Estonya, Polonya, Romanya ve Slovakya'dan 30 'profesyoneli' eğitmek üzere Soros Vakıflarının Yönetim Eğitim Programı ile bir anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı.1990'ların sonu ve 2000'lerin başında bir dizi renkli devrim Doğu Avrupa'yı sarsmış ve George Soros'un STK ağı bu karışıklıklarda merkezi bir rol oynamıştı.Soros'un Uluslararası Rönesans Vakfı 2003-2004 yıllarında Ukrayna'daki Turuncu Devrim'i desteklemek için USAID ile ortaklık kurmuştu. Bundan önce ise ABD, USAID de dahil olmak üzere çeşitli kurumlar aracılığıyla Ukrayna'daki 'demokrasi programları' için 2003 yılında 54.7 milyon dolar, 2004 yılında ise 34.11 milyon dolar harcamıştı.ABD menşeli hukuki meseleleri izleme örgütü Judicial Watch, Nisan 2018'de USAID'ın Soros'un Guatemala'daki küreselci gündemini desteklediğini ortaya çıkarmış ve Soros'a ait vakıfların 2015-2018 yılları arasında Latin Amerika'da 'huzursuzluğu körüklemek' için toplamda yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı ortaya çıkmıştı.Ekim 2018'de aynı izleme örgütü, USAID'ın Arnavutluk'taki radikal solcu aktivistleri finanse etmek için Soros ile ortaklık kurduğunu gösteren belgeler elde etmiş ve USAID'ın 2016 yılında Soros'un Doğu Batı Yönetim Enstitüsü tarafından denetlenen bir kampanyaya 9 milyon dolar tahsis ettiği bildirmişti.Soros bağlantılı girişimler tarafından yönetilen fonların ölçeğini göstermek için, 2024 yılında dönemin Başkanı Joe Biden, USAID için 2025 yılında yaklaşık 30 milyar dolar talep etmişti.'Bir ekonomik baskı aracı olarak USAID'USAID kendisini 'yurtdışında demokratik değerleri' teşvik eden ve 'özgür, barışçıl ve müreffeh bir dünyayı' ilerleten bir kurum olarak tanıtırken, sızdırılan bir ABD Ordusu el kitabında USAID, 'düşmanları, müttefikleri ve vekilleri davranışlarını değiştirmeye ikna etmek' için 'ekonomik baskı' uygulamanın bir aracı olarak tanıtılıyor.2008 tarihli Özel Kuvvetler gayrinizami harp belgesine göre USAID, "Yurtdışındaki yerleşimi ve insan gruplarıyla ilişki kurma misyonu, ABD'nin gayri nizami harp çabalarını desteklemek üzere ekonomik teşviklerden yararlanmak için bir kanal sağlamaktadır" şeklinde ifade edilmiş ve ek olarak "USAID hibelerinin belirli insan gruplarına doğrudan uygulanması, olumsuz davranışları değiştirebilir veya olumlu onayları güçlendirebilir" cümlesi yer almıştı.Söz konusu dokümanda ayrıca USAID, Çatışma Değerlendirme Çerçevesi'ni askeri kullanım için ’programatik, operasyonel ve taktiksel düzeyde tasarım ve planlama' konusunda bilgi veren etkili bir araç olarak tanıtılmıştı.USAID'den Ukrayna'daki renkli devrimlere milyar dolarlık destekUSAID'ın 'sivil toplumu' finanse etme ve 'demokrasiyi teşvik etme' kisvesi altında, 2004 'Turuncu Devrim' ve Ukrayna'daki 2014 Euromaydan olayları da dahil olmak üzere, ABD destekli rejim değişikliği için sivil huzursuzluğu körüklemek amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.EuroMaydan (2013-2014)2004 Turuncu Devrim'Neredeyse tüm Ukrayna medyası ABD parasına bağımlı'Ukrayna Kitle Enformasyon Enstitüsü Başkanı Romanyuk, yayın organlarının yüzde 90'ının dış yardıma dayandığını ve yüzde 80'inden fazlasının USAID tarafından finanse edildiğini söyledi.Institute of Mass Information Başkanı Oksana Romanyuk, Ukrayna medyasının büyük çoğunluğunun son yıllarda sadece yabancı hibeler sayesinde ayakta kalabildiğini ve bu fonların çoğunun Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) geldiğini belirtti."Ukrayna medyasının neredeyse %90'ı hibelerle ayakta duruyor" diyen Romanyuk, ülkedeki yayın organlarının en az yüzde 80'inin USAID programlarından fon aldığını da sözlerine ekledi.ABD tarafından finanse edilen Hromadske Radyosu'na konuşan Romanyuk, 2022 yılında ülkedeki reklam piyasasının değerinin yüzde 90 oranında düşmesinin medya kuruluşlarının büyük çoğunluğunu hibe ve bağışlara başvurmak zorunda bıraktığını belirterek bazı durumlarda yabancı paranın finansmanın yüzde yüzünü oluşturduğunu kaydetti.Aralarında Hromadske Radyosu'nun da bulunduğu çok sayıda Ukraynalı medya kuruluşunun, Trump'ın emrinin ardından projelerini askıya aldığı ve acil fon arayışına girdiği belirtilirken Romanyuk, Ukraynalı yayın kuruluşlarının yüzde 90'ının bu karardan etkilendiğini ve birçoğunun acil nakit bağış talebinde bulunduğunu söyledi."Amerikan hibeleri kilit öneme sahipti" diyen Romanyuk, "Avrupa kurumları hala var. Umarım bizi desteklemek ve korumak için Ukrayna medyasına yönelik yeni önerilerle devreye girerler" dedi.Aleksandr Dugin: Derin devletin renkli devrim makinesiRus filozof Aleksandr Dugin Sputnik'e verdiği demeçte, “Çeşitli ülkelerde renkli devrimleri finanse etti, organize etti ve destekledi; rejim değişikliklerine katıldı, siyasi protestoların yanı sıra siyasi suikastları ve terör saldırılarını finanse etti” dedi.Dugin açıklamasında, USAID'ın aslında bir STK kisvesi altında 'ABD'nin istemediği rejimleri devirmek için derin devletin görevlerini' yerine getirdiğinin altını çizdi.USAID'ın gizli biyolojik silah araştırmalarıyla ne bağlantısı var? Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Başkanı Korgeneral Igor Kirillov daha önce Pentagon'un Ukrayna'da yürüttüğü biyolojik silah programını ifşa etmişti. Kirillov geçen Aralık ayında Rus müfettişlerin Ukrayna özel servislerinin emriyle gerçekleştirildiğini tespit ettiği bir bombalı saldırıda öldürülmüştü.Elon Musk, USAID'i bir 'suç örgütü' olarak nitelendirmiş ve ABD vergilerinin biyolojik silah araştırmalarını finanse etmek için ajans aracılığıyla aktarıldığını iddia ederek söz konsu bu kuruluşun ilga edilmesinin zamanının geldiğini vurgulamıştı.Musk'ın yorumları Rusya'nın Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Savunma Birlikleri'nin eski başkanı olan ve daha sonra Ukrayna tarafından öldürülen Korgeneral Igor Kirillov'un iddialarını doğrulamıştı.USAID ve Pentagon bağlantısıUSAID ve ana yüklenicisi Labyrinth Ukraine, 2019 yılından bu yana ABD'nin askeri biyolojik programına dahil olmuştu.Labyrinth Ukrayna kurucularının daha önce Pentagon'un önemli bir biyolojik silah yüklenicisi olan Metabiota'da çalışmış olan Labyrinth Global Health'in bir şubesi olduğu ortaya çıkmıştı.Biyolojik Silah AraştırmalarıLabyrinth Ukraine, ABD'nin UP-9 ve UP-10 projelerine katılarak Ukrayna ve Doğu Avrupa'da Afrika domuz vebasını araştırmış ve 24 Şubat 2022'de veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül hastalıkların patojenlerinin ABD-Ukrayna Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi (BTWC) ihlallerini örtbas etmek için imha edildiği iddia edilmişti.Ukraynalı askeri bir bürokrat tarafından Labyrinth Ukraine'ye gönderilen bir mektupta, ABD için asker aşılamaları ve veri toplama konusunda USAID ile işbirliğini doğrulanmıştı.ABD Savunma Bakanlığı'nın Biyolojik Tehdit Azaltma Programı kapsamında, koronavirüsler ve maymun çiçeği Labyrinth Global Health için temel araştırma konuları olmuştu.Tüm bunlara ek olarak USAID'ın 2009 PREDICT programı yeni ortaya çıkan koronavirüsleri incelemiş ve 2019'da 'aniden' kapatılmıştı. Söz konusu bu 'ani' kapanışın zamanlaması, pandemide ABD'nin dahli şeklinde yorumlanmıştı.'USAID'ın internet sitesi ve X hesabı karanlığa gömüldü'ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) web sitesi, Başkan Donald Trump'ın denizaşırı harcamaları yeniden değerlendirmek üzere Amerikan dış yardım programlarının çoğunu üç ay süreyle durduran kararnamesinin ardından askıya alındı.Web sitesi Cumartesi öğleden sonra erişilemez hale geldi ve sunucu 'IP adresinin bulunamadığını' uyarısı vermişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ajansın X hesabı da kapatılmıştı. ABD Başkanı Trump, fonların nasıl tahsis edildiğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini gerekçe göstererek ABD dış yardımlarının çoğunu 90 gün süreyle donduran bir kararname imzalamış ve söz konusu kararnamede, 'vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen ve çoğu durumda aktif olarak bu çıkarlara karşı çalışan programlara aktığı' belirtilmişti.Beyaz Saray bu hamleyi Trump'ın savurgan harcamaları kesmeyi ve kaynakları yerel önceliklere yönlendirmeyi amaçlayan 'Önce Amerika' politikasının bir parçası olarak gördüğünü ifade etmişti.Söz konusu bu kararnameden yurtdışındaki 'insani yardım ve kalkınma' programlarını denetleyen USAID önemli ölçüde etkilendi. Ajans sadece 2023 yılında dış yardım için 60 milyar doların üzerinde harcama yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abdden-tarihi-karar-tum-dis-yardimlar-durduruldu-yeni-stratejileri-ne-olacak-1093074076.html

abd

ukrayna

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

usaid, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), abd, george soros, igor kirillov, abd, ukrayna, amerika, stk, joe biden, x, renkli devrim, turuncu devrim, aleksandr dugin, heritage vakfı