https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abdden-tarihi-karar-tum-dis-yardimlar-durduruldu-yeni-stratejileri-ne-olacak-1093074076.html

ABD'den tarihi karar: Tüm dış yardımlar durduruldu, yeni stratejileri ne olacak?

ABD'den tarihi karar: Tüm dış yardımlar durduruldu, yeni stratejileri ne olacak?

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID aracılığıyla finanse edilen tüm dış yardımlar askıya alındı. Bu karar, yardımların verimliliğini ve ABD dış politikasıyla... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T07:37+0300

2025-01-27T07:37+0300

2025-01-27T07:37+0300

abd

abd

dışişleri bakanlığı

dünya

donald trump

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

yardım

askeri yardım

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ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen mevcut tüm dış yardımların askıya alındığı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, bu kararın amacı, dış yardımların verimliliğini ve ABD dış politikasıyla uyumunu gözden geçirmek.Açıklamada, yardımların gözden geçirilmesinin bir "ahlaki zorunluluk" olduğu belirtilerek, yapılan harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiğinin altı çizildi. Yeni yönetime göre, ülkenin artık stratejisi bu yönde.Trump’ın kararnamesiyle 90 günlük i̇nceleme süreci başladıABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak’ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımları askıya alan bir kararname imzaladı. Kararnamede, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemeleri durdurması talimatı verildi.Kararnameye göre, yardımların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük bir inceleme süreci başlatıldı.

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abd, abd, dışişleri bakanlığı, donald trump, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), yardım, askeri yardım