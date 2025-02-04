Ticaret savaşları tırmanıyor: Çin, Google hakkında soruşturma başlattı
09:57 04.02.2025 (güncellendi: 10:02 04.02.2025)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийGoogle
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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ABD Başkanı Trump'ın Çin'den bazı ürünlerin ithalatına ek gümrük vergileri getirmesine misilleme yapan Pekin, ticaret savaşını tırmandıracak yeni bir adım daha atarak Google hakkında soruşturma başlattı.
Çin'in rekabet kurulu olan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Amerikan internet devi Google hakkında antitekel soruşturması açtı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergileri getirilmesini öngören kararnamesinin yürürlüğe girmesinden hemen sonra SAMR'den yapılan açıklamada, Google'ın ulusal antitekel yasasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği ve bu gerekçeyle ABD'li şirket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.
Çin, “ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” sözünü vermişti.
Bu sözünü tutan Çin, Trump'ın hamlesine misilleme yaparak ABD'den gelen petrol, arazi araçları, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve “Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği kaydedilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergileri getirilmesini öngören kararnamesinin yürürlüğe girmesinden hemen sonra SAMR'den yapılan açıklamada, Google'ın ulusal antitekel yasasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği ve bu gerekçeyle ABD'li şirket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.
Çin, “ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” sözünü vermişti.
Bu sözünü tutan Çin, Trump'ın hamlesine misilleme yaparak ABD'den gelen petrol, arazi araçları, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve “Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği kaydedilmişti.