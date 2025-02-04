Ticaret savaşları tırmanıyor: Çin, Google hakkında soruşturma başlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahramanmaraş depremlerinin 'yargı' bilançosu
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ticaret-savaslari-tirmaniyor-cin-google-hakkinda-sorusturma-baslatti-1093329661.html
Ticaret savaşları tırmanıyor: Çin, Google hakkında soruşturma başlattı
Ticaret savaşları tırmanıyor: Çin, Google hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Çin'den bazı ürünlerin ithalatına ek gümrük vergileri getirmesine misilleme yapan Pekin, ticaret savaşını tırmandıracak yeni bir adım daha... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T09:57+0300
2025-02-04T10:02+0300
dünya
abd
donald trump
çin
pekin
dünya ticaret örgütü (dtö)
devlet piyasa denetleme ve düzenleme idaresi (samr)
google
misilleme
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074726139_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7c1005f750397dcc6e8754cde605f29.jpg
Çin'in rekabet kurulu olan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Amerikan internet devi Google hakkında antitekel soruşturması açtı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergileri getirilmesini öngören kararnamesinin yürürlüğe girmesinden hemen sonra SAMR'den yapılan açıklamada, Google'ın ulusal antitekel yasasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği ve bu gerekçeyle ABD'li şirket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti. Çin, “ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” sözünü vermişti.Bu sözünü tutan Çin, Trump'ın hamlesine misilleme yaparak ABD'den gelen petrol, arazi araçları, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve “Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/abd-ile-el-salvador-arasinda-esi-benzeri-gorulmemis-goc-anlasmasi-yasa-disi-suclu-gocmenleri-kabul-1093328949.html
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074726139_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_14cf1bd4cd83dd91105d83dcecbf8f64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, çin, pekin, dünya ticaret örgütü (dtö), devlet piyasa denetleme ve düzenleme idaresi (samr), google, misilleme, soruşturma, uluslararası soruşturma
abd, donald trump, çin, pekin, dünya ticaret örgütü (dtö), devlet piyasa denetleme ve düzenleme idaresi (samr), google, misilleme, soruşturma, uluslararası soruşturma

Ticaret savaşları tırmanıyor: Çin, Google hakkında soruşturma başlattı

09:57 04.02.2025 (güncellendi: 10:02 04.02.2025)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın Çin'den bazı ürünlerin ithalatına ek gümrük vergileri getirmesine misilleme yapan Pekin, ticaret savaşını tırmandıracak yeni bir adım daha atarak Google hakkında soruşturma başlattı.
Çin'in rekabet kurulu olan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Amerikan internet devi Google hakkında antitekel soruşturması açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergileri getirilmesini öngören kararnamesinin yürürlüğe girmesinden hemen sonra SAMR'den yapılan açıklamada, Google'ın ulusal antitekel yasasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği ve bu gerekçeyle ABD'li şirket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.

Çin, “ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” sözünü vermişti.

Bu sözünü tutan Çin, Trump'ın hamlesine misilleme yaparak ABD'den gelen petrol, arazi araçları, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve “Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği kaydedilmişti.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
DÜNYA
ABD ile El Salvador arasında 'eşi benzeri görülmemiş' göç anlaşması: Yasa dışı suçlu göçmenleri kabul edecek
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала