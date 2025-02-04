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ABD ile El Salvador arasında 'eşi benzeri görülmemiş' göç anlaşması: Yasa dışı suçlu göçmenleri kabul edecek
ABD ile El Salvador arasında 'eşi benzeri görülmemiş' göç anlaşması: Yasa dışı suçlu göçmenleri kabul edecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador hükümetinin, 'uyrukları fark etmeksizin ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri kabul ederek kendi hapishanelerinde... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T09:44+0300
2025-02-04T09:44+0300
dünya
abd
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dışişleri bakanlığı
marco rubio
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nayib bukele
göçmen anlaşması
yasa dışı göçmen
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ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador hükümetinin, "ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etmenin yanı sıra "Suçlu ABD vatandaşlarını da hapishanelerinde barındırmayı" teklif ettiğini bildirdi.Pazartesi günü El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Devlet Başkanı Bukele'nin 'dünyanın herhangi bir yerinde eşi benzeri görülmemiş, olağanüstü, sıra dışı bir göç anlaşmasını kabul ettiğini' söyledi. Yapılan açıklamalarda ABD'de bulunan El Salvadorlu 'MS-13 çetesi' üyesi olan yasa dışı göçmenleri geri almayı, Venezüellalı 'Tren de Aragua' çetesi mensupları da dahil suçlu yasa dışı göçmenleri uyrukları fark etmeksizin kabul edip hapsetme teklifinde bulunduğu bilgileri paylaşıldı.Devlet Başkanı Bukele, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda teklifi doğruladı ve El Salvador'un "Amerika Birleşik Devletleri'ne hapishane sisteminin bir kısmını dış kaynak kullanma fırsatı sunduğunu" söyledi. Ülkesinin yalnızca "hüküm giymiş suçluları" kabul edeceğini ve "ABD için nispeten düşük ancak onlar için önemli olacak ve tüm hapishane sistemlerini sürdürülebilir kılacak" bir ücret talep edeceğini söyledi.Trump ile federal hükümeti yeniden yapılandırmak için çalışan milyarder Elon Musk, sosyla medya platformundan "Harika fikir!!" şeklinde yanıt verdi.Birçok konunun ele alındığı ziyarette ayrıca iki ülke arasında sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.Söz konusu duruma ilişkin yorum yapan Devlet Başkanı Bukele, "Bu, tarihsel olarak daha önce benzeri görülmemiş, sadece Amerika Birleşik Devletleri ile El Salvador arasındaki ilişkilerde değil, sanırım tüm Latin Amerika için de çok daha büyük bir anlaşma. Trump'a sempatimizi gizlemiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasına da değinen Bukele, bunun "doğru bir karar" olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abd-disisleri-bakani-rubio-panamada-1093274240.html
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abd, el salvador, dışişleri bakanlığı, marco rubio, elon musk, nayib bukele, göçmen anlaşması, yasa dışı göçmen
abd, el salvador, dışişleri bakanlığı, marco rubio, elon musk, nayib bukele, göçmen anlaşması, yasa dışı göçmen

ABD ile El Salvador arasında 'eşi benzeri görülmemiş' göç anlaşması: Yasa dışı suçlu göçmenleri kabul edecek

09:44 04.02.2025
© AA / Celal GüneşTrump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador hükümetinin, 'uyrukları fark etmeksizin ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri kabul ederek kendi hapishanelerinde barındırmayı teklif ettiğini' bildirdi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından doğruladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador hükümetinin, "ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etmenin yanı sıra "Suçlu ABD vatandaşlarını da hapishanelerinde barındırmayı" teklif ettiğini bildirdi.
Pazartesi günü El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Devlet Başkanı Bukele'nin 'dünyanın herhangi bir yerinde eşi benzeri görülmemiş, olağanüstü, sıra dışı bir göç anlaşmasını kabul ettiğini' söyledi.
Yapılan açıklamalarda ABD'de bulunan El Salvadorlu 'MS-13 çetesi' üyesi olan yasa dışı göçmenleri geri almayı, Venezüellalı 'Tren de Aragua' çetesi mensupları da dahil suçlu yasa dışı göçmenleri uyrukları fark etmeksizin kabul edip hapsetme teklifinde bulunduğu bilgileri paylaşıldı.
Devlet Başkanı Bukele, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda teklifi doğruladı ve El Salvador'un "Amerika Birleşik Devletleri'ne hapishane sisteminin bir kısmını dış kaynak kullanma fırsatı sunduğunu" söyledi. Ülkesinin yalnızca "hüküm giymiş suçluları" kabul edeceğini ve "ABD için nispeten düşük ancak onlar için önemli olacak ve tüm hapishane sistemlerini sürdürülebilir kılacak" bir ücret talep edeceğini söyledi.
Trump ile federal hükümeti yeniden yapılandırmak için çalışan milyarder Elon Musk, sosyla medya platformundan "Harika fikir!!" şeklinde yanıt verdi.
Birçok konunun ele alındığı ziyarette ayrıca iki ülke arasında sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.
Söz konusu duruma ilişkin yorum yapan Devlet Başkanı Bukele, "Bu, tarihsel olarak daha önce benzeri görülmemiş, sadece Amerika Birleşik Devletleri ile El Salvador arasındaki ilişkilerde değil, sanırım tüm Latin Amerika için de çok daha büyük bir anlaşma. Trump'a sempatimizi gizlemiyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasına da değinen Bukele, bunun "doğru bir karar" olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Panama'da
2 Şubat, 09:05
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